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وزير الخارجية الإماراتي يوجه من روسيا دعوة عاجلة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة
وزير الخارجية الإماراتي يوجه من روسيا دعوة عاجلة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة
سبوتنيك عربي
دعا وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الخميس، إلى وقف فوري ودائم للقتال في قطاع غزة والسماح غير المشروط للمساعدات الإنسانية لكافة المدنيين،... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T09:51+0000
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وقال الشيخ عبد الله بن زايد، خلال كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" في قازان، "نعيد التأكيد على أهمية استمرارية الجهود الدولية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط ووقف التعديات الإسرائيلية، وندين بأشد العبارات انتهاك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وأضاف أن الإمارات "تؤمن بأن توسيع نطاق التعاون تفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات لتحقيق منافع متبادلة"، متابعا: "التعددية ليست خيارا بل هي ضرورة، والتحديات التي نواجهها لا يمكن مواجهتها بمفردنا. فالتعددية أساس الاستقرار والنمو".وأكد استعداد الإمارات للمضي قدما للتعاون مع "بريكس" وأصدقائها، داعيا إلى تعزيز نهج التعاون والانفتاح ما يساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة ودعم التنمية المستدامة. كما أكد وزير الخارجية الإماراتي، الاستمرار في دعم خطط "بريكس" للتوسع، والتعاون مع المنصات والتكتلات الدولية، والعمل على دعم أي عمل مؤسسي لتحقيق الإصلاحات.وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sarabic.ae/20241024/السيسي-يدعو-لتعزيز-آلية-التشاور-المتبادل-في-مجموعة-البريكس---عاجل-1094107669.html
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قمة بريكس 2024, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم
قمة بريكس 2024, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الخارجية الإماراتي يوجه من روسيا دعوة عاجلة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة

09:51 GMT 24.10.2024
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الانتقال إلى بنك الصورعبد الله بن زايد في الجلسة الوزارية الثالثة للمنتدى الروسي العربي بمشاركة وزير الخارجية الروسي لافروف
عبد الله بن زايد في الجلسة الوزارية الثالثة للمنتدى الروسي العربي بمشاركة وزير الخارجية الروسي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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تابعنا عبر
دعا وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الخميس، إلى وقف فوري ودائم للقتال في قطاع غزة والسماح غير المشروط للمساعدات الإنسانية لكافة المدنيين، والبدء بمسار سياسي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد، خلال كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" في قازان، "نعيد التأكيد على أهمية استمرارية الجهود الدولية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط ووقف التعديات الإسرائيلية، وندين بأشد العبارات انتهاك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضاف أن الإمارات "تؤمن بأن توسيع نطاق التعاون تفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات لتحقيق منافع متبادلة"، متابعا: "التعددية ليست خيارا بل هي ضرورة، والتحديات التي نواجهها لا يمكن مواجهتها بمفردنا. فالتعددية أساس الاستقرار والنمو".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
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08:35 GMT
وأكد استعداد الإمارات للمضي قدما للتعاون مع "بريكس" وأصدقائها، داعيا إلى تعزيز نهج التعاون والانفتاح ما يساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة ودعم التنمية المستدامة.
كما أكد وزير الخارجية الإماراتي، الاستمرار في دعم خطط "بريكس" للتوسع، والتعاون مع المنصات والتكتلات الدولية، والعمل على دعم أي عمل مؤسسي لتحقيق الإصلاحات.
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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