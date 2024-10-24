https://sarabic.ae/20241024/وزير-الخارجية-الإماراتي-يوجه-من-روسيا-دعوة-عاجلة-بشأن-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة-1094111163.html
وزير الخارجية الإماراتي يوجه من روسيا دعوة عاجلة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة
وزير الخارجية الإماراتي يوجه من روسيا دعوة عاجلة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة
سبوتنيك عربي
دعا وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الخميس، إلى وقف فوري ودائم للقتال في قطاع غزة والسماح غير المشروط للمساعدات الإنسانية لكافة المدنيين،... 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T09:51+0000
2024-10-24T09:51+0000
2024-10-24T09:51+0000
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وقال الشيخ عبد الله بن زايد، خلال كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" في قازان، "نعيد التأكيد على أهمية استمرارية الجهود الدولية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط ووقف التعديات الإسرائيلية، وندين بأشد العبارات انتهاك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".وأضاف أن الإمارات "تؤمن بأن توسيع نطاق التعاون تفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات لتحقيق منافع متبادلة"، متابعا: "التعددية ليست خيارا بل هي ضرورة، والتحديات التي نواجهها لا يمكن مواجهتها بمفردنا. فالتعددية أساس الاستقرار والنمو".وأكد استعداد الإمارات للمضي قدما للتعاون مع "بريكس" وأصدقائها، داعيا إلى تعزيز نهج التعاون والانفتاح ما يساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة ودعم التنمية المستدامة. كما أكد وزير الخارجية الإماراتي، الاستمرار في دعم خطط "بريكس" للتوسع، والتعاون مع المنصات والتكتلات الدولية، والعمل على دعم أي عمل مؤسسي لتحقيق الإصلاحات.وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sarabic.ae/20241024/السيسي-يدعو-لتعزيز-آلية-التشاور-المتبادل-في-مجموعة-البريكس---عاجل-1094107669.html
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قمة بريكس 2024, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم
قمة بريكس 2024, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الخارجية الإماراتي يوجه من روسيا دعوة عاجلة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة
دعا وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، اليوم الخميس، إلى وقف فوري ودائم للقتال في قطاع غزة والسماح غير المشروط للمساعدات الإنسانية لكافة المدنيين، والبدء بمسار سياسي على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد، خلال كلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" في قازان، "نعيد التأكيد على أهمية استمرارية الجهود الدولية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط ووقف التعديات الإسرائيلية، وندين بأشد العبارات انتهاك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأضاف أن الإمارات "تؤمن بأن توسيع نطاق التعاون تفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات لتحقيق منافع متبادلة"، متابعا: "التعددية ليست خيارا بل هي ضرورة، والتحديات التي نواجهها لا يمكن مواجهتها بمفردنا. فالتعددية أساس الاستقرار والنمو".
وأكد استعداد الإمارات للمضي قدما للتعاون مع "بريكس" وأصدقائها، داعيا إلى تعزيز نهج التعاون والانفتاح ما يساهم في تحقيق أهدافنا المشتركة ودعم التنمية المستدامة.
كما أكد وزير الخارجية الإماراتي، الاستمرار في دعم خطط "بريكس" للتوسع، والتعاون مع المنصات والتكتلات الدولية، والعمل على دعم أي عمل مؤسسي لتحقيق الإصلاحات.
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول
في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.