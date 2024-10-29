https://sarabic.ae/20241029/شويغو-سنوفر-توريد-اليورانيوم-المخصب-من-روسيا-إلى-محطة-براكة-النووية-في-الإمارات-العربية-المتحدة-1094279709.html
شويغو: سنوفر توريد اليورانيوم المخصب من روسيا إلى محطة "براكة" النووية في الإمارات العربية المتحدة
شويغو: سنوفر توريد اليورانيوم المخصب من روسيا إلى محطة "براكة" النووية في الإمارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع الإمارات في مجال دورة الوقود النووي فيما يتعلق بتوريد اليورانيوم... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T12:38+0000
2024-10-29T12:38+0000
2024-10-29T12:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/06/1050061319_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_c6827e6d5e9368027bc2701b4d4a9ac7.jpg
وقال شويغو خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة: "من المخطط توريد منتجات اليورانيوم المخصب لتوفير الوقود لمحطة "براكة" للطاقة النووية، ونحن على استعداد لتوسيع هذا التفاعل".وأوضح موظفو مجلس الأمن الروسي أن إحدى القضايا المهمة في المفاوضات كانت أيضاً التعاون الناجح بين روسيا والإمارات في مجال دورة الوقود النووي.وزار شويغو الإمارات العربية المتحدة في رحلة عمل، والتقى بقيادة البلاد ومجلس الأمن القومي الإماراتي.وناقش الطرفان قضايا الأمن الدولي والتعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية التقنية، فضلاً عن تنفيذ البلدان لمشاريع ثنائية مهمة بشأن استخدام الطاقة النووية السلمية.قديروف يكشف عن تفاصيل لقاء ودي مع رئيس الإمارات في أبو ظبيوزير الخارجية الإماراتي يوجه من روسيا دعوة عاجلة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة
https://sarabic.ae/20241028/شويغو-يتوجه-إلى-الإمارات-للقاء-محمد-بن-زايد-1094232681.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/06/1050061319_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_396287f05ae3e045196e1094ae7ff532.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
شويغو: سنوفر توريد اليورانيوم المخصب من روسيا إلى محطة "براكة" النووية في الإمارات العربية المتحدة
أكد أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع الإمارات في مجال دورة الوقود النووي فيما يتعلق بتوريد اليورانيوم المخصب لمحطة "براكة" للطاقة النووية.
وقال شويغو خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة: "من المخطط توريد منتجات اليورانيوم المخصب لتوفير الوقود لمحطة "براكة" للطاقة النووية، ونحن على استعداد لتوسيع هذا التفاعل".
وأوضح موظفو مجلس الأمن الروسي أن إحدى القضايا المهمة في المفاوضات كانت أيضاً التعاون الناجح بين روسيا والإمارات في مجال دورة الوقود النووي.
وزار شويغو الإمارات العربية المتحدة
في رحلة عمل، والتقى بقيادة البلاد ومجلس الأمن القومي الإماراتي.
وناقش الطرفان قضايا الأمن الدولي والتعاون الثنائي
في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية التقنية، فضلاً عن تنفيذ البلدان لمشاريع ثنائية مهمة بشأن استخدام الطاقة النووية السلمية.