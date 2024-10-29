شويغو: سنوفر توريد اليورانيوم المخصب من روسيا إلى محطة "براكة" النووية في الإمارات العربية المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241029/شويغو-سنوفر-توريد-اليورانيوم-المخصب-من-روسيا-إلى-محطة-براكة-النووية-في-الإمارات-العربية-المتحدة-1094279709.html
شويغو: سنوفر توريد اليورانيوم المخصب من روسيا إلى محطة "براكة" النووية في الإمارات العربية المتحدة
شويغو: سنوفر توريد اليورانيوم المخصب من روسيا إلى محطة "براكة" النووية في الإمارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع الإمارات في مجال دورة الوقود النووي فيما يتعلق بتوريد اليورانيوم... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T12:38+0000
2024-10-29T12:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/06/1050061319_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_c6827e6d5e9368027bc2701b4d4a9ac7.jpg
وقال شويغو خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة: "من المخطط توريد منتجات اليورانيوم المخصب لتوفير الوقود لمحطة "براكة" للطاقة النووية، ونحن على استعداد لتوسيع هذا التفاعل".وأوضح موظفو مجلس الأمن الروسي أن إحدى القضايا المهمة في المفاوضات كانت أيضاً التعاون الناجح بين روسيا والإمارات في مجال دورة الوقود النووي.وزار شويغو الإمارات العربية المتحدة في رحلة عمل، والتقى بقيادة البلاد ومجلس الأمن القومي الإماراتي.وناقش الطرفان قضايا الأمن الدولي والتعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية التقنية، فضلاً عن تنفيذ البلدان لمشاريع ثنائية مهمة بشأن استخدام الطاقة النووية السلمية.قديروف يكشف عن تفاصيل لقاء ودي مع رئيس الإمارات في أبو ظبيوزير الخارجية الإماراتي يوجه من روسيا دعوة عاجلة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة
https://sarabic.ae/20241028/شويغو-يتوجه-إلى-الإمارات-للقاء-محمد-بن-زايد-1094232681.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/06/1050061319_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_396287f05ae3e045196e1094ae7ff532.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

شويغو: سنوفر توريد اليورانيوم المخصب من روسيا إلى محطة "براكة" النووية في الإمارات العربية المتحدة

12:38 GMT 29.10.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskoye / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskoye
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع الإمارات في مجال دورة الوقود النووي فيما يتعلق بتوريد اليورانيوم المخصب لمحطة "براكة" للطاقة النووية.
وقال شويغو خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة: "من المخطط توريد منتجات اليورانيوم المخصب لتوفير الوقود لمحطة "براكة" للطاقة النووية، ونحن على استعداد لتوسيع هذا التفاعل".
وأوضح موظفو مجلس الأمن الروسي أن إحدى القضايا المهمة في المفاوضات كانت أيضاً التعاون الناجح بين روسيا والإمارات في مجال دورة الوقود النووي.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
شويغو يتوجه إلى الإمارات للقاء محمد بن زايد
أمس, 09:02 GMT
وزار شويغو الإمارات العربية المتحدة في رحلة عمل، والتقى بقيادة البلاد ومجلس الأمن القومي الإماراتي.
وناقش الطرفان قضايا الأمن الدولي والتعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية التقنية، فضلاً عن تنفيذ البلدان لمشاريع ثنائية مهمة بشأن استخدام الطاقة النووية السلمية.
قديروف يكشف عن تفاصيل لقاء ودي مع رئيس الإمارات في أبو ظبي
وزير الخارجية الإماراتي يوجه من روسيا دعوة عاجلة بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:45 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала