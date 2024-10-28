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القوات الروسية تحرر بلدة تسوكورينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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شويغو يتوجه إلى الإمارات للقاء محمد بن زايد
شويغو يتوجه إلى الإمارات للقاء محمد بن زايد
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، أن سيرغي شويغو، توجه إلى الإمارات، حيث سيبحث مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، جملة واسعة من... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T09:02+0000
2024-10-28T09:13+0000
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وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "توجه سكريتر مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، في 28 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل".وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يستقبل رئيس الإمارات العربية المتحدة آل نهيان، شويغو. ومن المقرر أن تتم مناقشة مشاكل الأمن الدولي والتعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية التقنية. ويتضمن جدول الأعمال أيضًا قضايا التعاون بين هيئات إنفاذ القانون وأجهزة المخابرات في روسيا والإمارات العربية المتحدة.وكان رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زار روسيا الأيام الماضية، وعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معه لقاء غير رسمي، وناقشا سويا القضايا الراهنة.وفي اليوم التالي من وصوله إلى موسكو، جرت مفاوضات رسمية بين بوتين وابن زايد، وبحثا خلالها وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي، المتعدد الأوجه، فضلا عن مناقشة القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما شارك الرئيس الإماراتي خلال زيارته إلى موسكو، في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي جرت في مدينة قازان الروسية.
https://sarabic.ae/20241028/قديروف-يكشف-عن-تفاصيل-لقاء-ودي-مع-رئيس-الإمارات-في-أبو-ظبي-1094225738.html
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العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة

شويغو يتوجه إلى الإمارات للقاء محمد بن زايد

09:02 GMT 28.10.2024 (تم التحديث: 09:13 GMT 28.10.2024)
© Sputnik . Gavril Gregorov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Sputnik . Gavril Gregorov
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تابعنا عبر
أعلن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، أن سيرغي شويغو، توجه إلى الإمارات، حيث سيبحث مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، جملة واسعة من القضايا تشمل الأمن الدولي والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية التقنية.
وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "توجه سكريتر مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، في 28 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل".

وأشار البيان إلى أن زيارة شويغو تستغرق يومين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ومن المقرر خلالها عقد اجتماعات مع القيادة العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يستقبل رئيس الإمارات العربية المتحدة آل نهيان، شويغو. ومن المقرر أن تتم مناقشة مشاكل الأمن الدولي والتعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية التقنية. ويتضمن جدول الأعمال أيضًا قضايا التعاون بين هيئات إنفاذ القانون وأجهزة المخابرات في روسيا والإمارات العربية المتحدة.
رئيس الشيشان رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
قديروف يكشف عن تفاصيل لقاء ودي مع رئيس الإمارات في أبو ظبي
05:41 GMT
وكان رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زار روسيا الأيام الماضية، وعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معه لقاء غير رسمي، وناقشا سويا القضايا الراهنة.
وفي اليوم التالي من وصوله إلى موسكو، جرت مفاوضات رسمية بين بوتين وابن زايد، وبحثا خلالها وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي، المتعدد الأوجه، فضلا عن مناقشة القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما شارك الرئيس الإماراتي خلال زيارته إلى موسكو، في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي جرت في مدينة قازان الروسية.
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