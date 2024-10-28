https://sarabic.ae/20241028/شويغو-يتوجه-إلى-الإمارات-للقاء-محمد-بن-زايد-1094232681.html

شويغو يتوجه إلى الإمارات للقاء محمد بن زايد

شويغو يتوجه إلى الإمارات للقاء محمد بن زايد

سبوتنيك عربي

أعلن المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، أن سيرغي شويغو، توجه إلى الإمارات، حيث سيبحث مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، جملة واسعة من... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T09:02+0000

2024-10-28T09:02+0000

2024-10-28T09:13+0000

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وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "توجه سكريتر مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، في 28 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل".وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يستقبل رئيس الإمارات العربية المتحدة آل نهيان، شويغو. ومن المقرر أن تتم مناقشة مشاكل الأمن الدولي والتعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية التقنية. ويتضمن جدول الأعمال أيضًا قضايا التعاون بين هيئات إنفاذ القانون وأجهزة المخابرات في روسيا والإمارات العربية المتحدة.وكان رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زار روسيا الأيام الماضية، وعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معه لقاء غير رسمي، وناقشا سويا القضايا الراهنة.وفي اليوم التالي من وصوله إلى موسكو، جرت مفاوضات رسمية بين بوتين وابن زايد، وبحثا خلالها وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي، المتعدد الأوجه، فضلا عن مناقشة القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.كما شارك الرئيس الإماراتي خلال زيارته إلى موسكو، في فعاليات قمة مجموعة "بريكس"، التي جرت في مدينة قازان الروسية.

https://sarabic.ae/20241028/قديروف-يكشف-عن-تفاصيل-لقاء-ودي-مع-رئيس-الإمارات-في-أبو-ظبي-1094225738.html

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