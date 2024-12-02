خبير أمريكي يتحدث عن الخيار الوحيد الذي ينتظر زيلينسكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:17 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لافروف ونظيره التركي يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لاستقرار الوضع في سوريا، محادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241202/خبير-أمريكي-يتحدث-عن-الخيار-الوحيد-الذي-ينتظر-زيلينسكي-1095386210.html
خبير أمريكي يتحدث عن الخيار الوحيد الذي ينتظر زيلينسكي
خبير أمريكي يتحدث عن الخيار الوحيد الذي ينتظر زيلينسكي
سبوتنيك عربي
صرح الباحث الأمريكي مايك آدامز، أن فلاديمير زيلينسكي لا يستطيع سوى اختيار لون القلم الذي سيوقع به ميثاق الاستسلام غير المشروط. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T05:09+0000
2024-12-02T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
وقال آدامز على منصة "إكس": "ز (زيلينسكي ) ليس لديه أدوات يمكنه من خلالها إملاء أي شروط. حتى شروط الاستسلام. الخيار الوحيد الذي ستمنحه روسيا لـ(ز) هو اختيار لون الحبر في القلم الذي سيستخدمه، للتوقيع على استسلامه غير المشروط".وجاءت تصريحات آدامز تعليقًا على كلمات زيلينسكي خلال مقابلة مع في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، خلال مقابلة مع "سكاي نيوز" إنه يمكن أن يوافق على وقف إطلاق النار والتخلي عن بعض الأراضي مقابل عضوية أوكرانيا في الناتو.يُذكر أن زيلينسكي قدّم ما يسمى بـ"خطة النصر" إلى البرلمان الأوكراني، وتحتوي الخطة على 5 نقاط و3 إضافات سرية. النقطة الأولى تتحدث عن دعوة أوكرانيا إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والثانية تتحدث عن رفع القيود عن الضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالثة تتحدث عن نشر "حزمة ردع شاملة غير نووية" لروسيا على الأراضي الأوكرانية، بحسب زعمه.ووفقا لهذه الخطة، يجب أن ينتهي الصراع في موعد لا يتجاوز عام 2025، بحسب مزاعم زيلينسكي.
https://sarabic.ae/20241130/نائب-أوكراني-زيلينسكي-سيبدأ-في-تجنيد-الأطفال-في-الجيش-1095352587.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85cc9ffb231759153da45e49a3a8602f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

خبير أمريكي يتحدث عن الخيار الوحيد الذي ينتظر زيلينسكي

05:09 GMT 02.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح الباحث الأمريكي مايك آدامز، أن فلاديمير زيلينسكي لا يستطيع سوى اختيار لون القلم الذي سيوقع به ميثاق الاستسلام غير المشروط.
وقال آدامز على منصة "إكس": "ز (زيلينسكي ) ليس لديه أدوات يمكنه من خلالها إملاء أي شروط. حتى شروط الاستسلام. الخيار الوحيد الذي ستمنحه روسيا لـ(ز) هو اختيار لون الحبر في القلم الذي سيستخدمه، للتوقيع على استسلامه غير المشروط".
وجاءت تصريحات آدامز تعليقًا على كلمات زيلينسكي خلال مقابلة مع في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، خلال مقابلة مع "سكاي نيوز" إنه يمكن أن يوافق على وقف إطلاق النار والتخلي عن بعض الأراضي مقابل عضوية أوكرانيا في الناتو.
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
نائب أوكراني: زيلينسكي سيبدأ في تجنيد الأطفال في الجيش
30 نوفمبر, 12:55 GMT
يُذكر أن زيلينسكي قدّم ما يسمى بـ"خطة النصر" إلى البرلمان الأوكراني، وتحتوي الخطة على 5 نقاط و3 إضافات سرية. النقطة الأولى تتحدث عن دعوة أوكرانيا إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والثانية تتحدث عن رفع القيود عن الضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالثة تتحدث عن نشر "حزمة ردع شاملة غير نووية" لروسيا على الأراضي الأوكرانية، بحسب زعمه.
ووفقا لهذه الخطة، يجب أن ينتهي الصراع في موعد لا يتجاوز عام 2025، بحسب مزاعم زيلينسكي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала