https://sarabic.ae/20241202/خبير-أمريكي-يتحدث-عن-الخيار-الوحيد-الذي-ينتظر-زيلينسكي-1095386210.html
خبير أمريكي يتحدث عن الخيار الوحيد الذي ينتظر زيلينسكي
خبير أمريكي يتحدث عن الخيار الوحيد الذي ينتظر زيلينسكي
سبوتنيك عربي
صرح الباحث الأمريكي مايك آدامز، أن فلاديمير زيلينسكي لا يستطيع سوى اختيار لون القلم الذي سيوقع به ميثاق الاستسلام غير المشروط. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T05:09+0000
2024-12-02T05:09+0000
2024-12-02T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال آدامز على منصة "إكس": "ز (زيلينسكي ) ليس لديه أدوات يمكنه من خلالها إملاء أي شروط. حتى شروط الاستسلام. الخيار الوحيد الذي ستمنحه روسيا لـ(ز) هو اختيار لون الحبر في القلم الذي سيستخدمه، للتوقيع على استسلامه غير المشروط".وجاءت تصريحات آدامز تعليقًا على كلمات زيلينسكي خلال مقابلة مع في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، خلال مقابلة مع "سكاي نيوز" إنه يمكن أن يوافق على وقف إطلاق النار والتخلي عن بعض الأراضي مقابل عضوية أوكرانيا في الناتو.يُذكر أن زيلينسكي قدّم ما يسمى بـ"خطة النصر" إلى البرلمان الأوكراني، وتحتوي الخطة على 5 نقاط و3 إضافات سرية. النقطة الأولى تتحدث عن دعوة أوكرانيا إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والثانية تتحدث عن رفع القيود عن الضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالثة تتحدث عن نشر "حزمة ردع شاملة غير نووية" لروسيا على الأراضي الأوكرانية، بحسب زعمه.ووفقا لهذه الخطة، يجب أن ينتهي الصراع في موعد لا يتجاوز عام 2025، بحسب مزاعم زيلينسكي.
https://sarabic.ae/20241130/نائب-أوكراني-زيلينسكي-سيبدأ-في-تجنيد-الأطفال-في-الجيش-1095352587.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
خبير أمريكي يتحدث عن الخيار الوحيد الذي ينتظر زيلينسكي
صرح الباحث الأمريكي مايك آدامز، أن فلاديمير زيلينسكي لا يستطيع سوى اختيار لون القلم الذي سيوقع به ميثاق الاستسلام غير المشروط.
وقال آدامز على منصة "إكس": "ز (زيلينسكي ) ليس لديه أدوات يمكنه من خلالها إملاء أي شروط. حتى شروط الاستسلام. الخيار الوحيد الذي ستمنحه روسيا لـ(ز) هو اختيار لون الحبر في القلم الذي سيستخدمه، للتوقيع على استسلامه غير المشروط".
وجاءت تصريحات آدامز تعليقًا على كلمات زيلينسكي خلال مقابلة مع في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، خلال مقابلة مع "سكاي نيوز" إنه يمكن أن يوافق على وقف إطلاق النار والتخلي عن بعض الأراضي مقابل عضوية أوكرانيا في الناتو.
يُذكر أن زيلينسكي قدّم ما يسمى بـ"خطة النصر" إلى البرلمان الأوكراني، وتحتوي الخطة على 5 نقاط و3 إضافات سرية. النقطة الأولى تتحدث عن دعوة أوكرانيا إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)،
والثانية تتحدث عن رفع القيود عن الضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى على الأراضي الروسية، والثالثة تتحدث عن نشر "حزمة ردع شاملة غير نووية" لروسيا على الأراضي الأوكرانية، بحسب زعمه.
ووفقا لهذه الخطة،
يجب أن ينتهي الصراع في موعد لا يتجاوز عام 2025، بحسب مزاعم زيلينسكي.