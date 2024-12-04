https://sarabic.ae/20241204/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-24-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليلة-الماضية-1095463695.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 24 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 24 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 24 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق روسية. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T04:30+0000
2024-12-04T04:30+0000
2024-12-04T05:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأربعاء: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات دون طيار، ضد أهداف على أراضي روسيا".وأردف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 24 طائرة أوكرانية دون طيار، حيث تم تدمير ست طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وخمس فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث فوق أراضي مقاطعة ريازان، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وخمس فوق أراضي مقاطعة كراسنودار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.القوات الأوكرانية تتكبد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحدمجلس الأمن الروسي: دول الناتو دخلت في حرب شاملة ضد روسيا
https://sarabic.ae/20241203/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-مقاتلة-روسية-مذهلة-الأداء-1095458551.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 24 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
04:30 GMT 04.12.2024 (تم التحديث: 05:14 GMT 04.12.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 24 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق روسية.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأربعاء: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات دون طيار، ضد أهداف على أراضي روسيا".
وأردف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 24 طائرة أوكرانية دون طيار، حيث تم تدمير ست طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، وخمس فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاث فوق أراضي مقاطعة ريازان، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وخمس فوق أراضي مقاطعة كراسنودار".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.