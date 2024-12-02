https://sarabic.ae/20241202/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095385901.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T04:19+0000
2024-12-02T04:19+0000
2024-12-02T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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روسيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
04:19 GMT 02.12.2024 (تم التحديث: 04:44 GMT 02.12.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، واثنتان فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.