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https://sarabic.ae/20241203/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-مقاتلة-روسية-مذهلة-الأداء-1095458551.html
إعلام أمريكي يكشف عن مقاتلة روسية مذهلة الأداء
إعلام أمريكي يكشف عن مقاتلة روسية مذهلة الأداء
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أداء المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57"، كان جيدًا في الظروف القتالية. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T18:49+0000
2024-12-03T18:49+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في مقال نُشر في إحدى تلك الوسائل: "كان أداء الطائرة المقاتلة "سو-57"، جيدًا في القتال".و"سو-57" هي مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، تتميز بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وهي مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية، وهي مصنوعة باستخدام تقنية التخفي.وبدأت عمليات التسليم التسلسلية لمقاتلة "سو-57"، في عام 2022، كجزء من برنامج التسلح الحكومي الروسي الحالي، ويجب أن تحصل القوات الجوية الفضائية الروسية على 76 طائرة منها، بحلول عام 2027.
https://sarabic.ae/20241114/سو-57-تنفذ-التفافا-مفاجئا-في-سماء-الصين-فيديو--1094785102.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام أمريكي يكشف عن مقاتلة روسية مذهلة الأداء

18:49 GMT 03.12.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الروسية "سو - 57"
المقاتلة الروسية سو - 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Sputnik
/
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن أداء المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57"، كان جيدًا في الظروف القتالية.
وجاء في مقال نُشر في إحدى تلك الوسائل: "كان أداء الطائرة المقاتلة "سو-57"، جيدًا في القتال".

ووصف المقال المقاتلة الروسية بأنها "نظام ثوري حقيقي".

مقاتلة الجيل الخامس المتعددة المهام سو-57 أي في معرض الطيران الدولي الصيني 2024 في مدينة تشوهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
"سو-57" تنفذ التفافا مفاجئا في سماء الصين... فيديو
14 نوفمبر, 09:01 GMT
و"سو-57" هي مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، تتميز بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، وهي مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية، وهي مصنوعة باستخدام تقنية التخفي.

وتحمل "سو-57" الأسلحة في الأجزاء الداخلية من جسمها، الأمر الذي يزيد من قدراتها على التخفي، وتتمتع أيضًا بسرعة طيران تفوق سرعة الصوت، في حين أنها قادرة على المناورة بأحمال عالية جدا.

وبدأت عمليات التسليم التسلسلية لمقاتلة "سو-57"، في عام 2022، كجزء من برنامج التسلح الحكومي الروسي الحالي، ويجب أن تحصل القوات الجوية الفضائية الروسية على 76 طائرة منها، بحلول عام 2027.
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:58 GMT
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