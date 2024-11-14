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الجيش الروسي يحرر بلدة فوزنيسينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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"سو-57" تنفذ التفافا مفاجئا في سماء الصين... فيديو
"سو-57" تنفذ التفافا مفاجئا في سماء الصين... فيديو
سبوتنيك عربي
رصدت عدسة "سبوتنيك" المناورات الجوية الاستعراضية لتي نفذتها المقاتلة الروسية "سو-57" في سماء مدينة تشوهاي الصينية. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
سلاح روسيا
مقاتلات سو 57 باك فا
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ونفذ الطيار الروسي سيرغي بوغدان مناورات خلال معرض الصين الدولي للطيران والفضاء في تشوهاي، حيث قام بتنفيذ عميلة إقلاع وهبوط مثالية بالإضافة إلى مناورات في سماء المدينة.وقال شويغو إن "مقاتلة الجيل الخامس "سو -57" تظهر أداء جيدا في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وتشهد المدينة الصينية فعاليات معرض الصين الدولي للطيران والفضاء في نسخته الـ15 الذي تستضيفه مدينة تشوهاي، من 12 وحتى 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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رصد عسكري, سلاح روسيا, مقاتلات سو 57 باك فا
رصد عسكري, سلاح روسيا, مقاتلات سو 57 باك فا

"سو-57" تنفذ التفافا مفاجئا في سماء الصين... فيديو

09:01 GMT 14.11.2024
© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة الجيل الخامس المتعددة المهام "سو-57 أي" في معرض الطيران الدولي الصيني 2024 في مدينة تشوهاي
مقاتلة الجيل الخامس المتعددة المهام سو-57 أي في معرض الطيران الدولي الصيني 2024 في مدينة تشوهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko
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رصدت عدسة "سبوتنيك" المناورات الجوية الاستعراضية لتي نفذتها المقاتلة الروسية "سو-57" في سماء مدينة تشوهاي الصينية.
ونفذ الطيار الروسي سيرغي بوغدان مناورات خلال معرض الصين الدولي للطيران والفضاء في تشوهاي، حيث قام بتنفيذ عميلة إقلاع وهبوط مثالية بالإضافة إلى مناورات في سماء المدينة.

وقام بوغدان، الذي اكتسب شهرة في الصين بعد تنفيذ عدة طلعات في المدينة وتداول المشاهد بشكل واسع في البلاد، بتنفيذ التفافات معاكسة بالمقاتلة الروسية ذات المواصفات العالية.

والتقى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، مع طيار مقاتلة "سو-"57 سيرغي بوغدان بعد الطلعة الاستعراضية.

© Sputnikميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس "سو-57"
ميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
ميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس "سو-57"
© Sputnik

وتفقد شويغو جناح شركة "روستيخ" في معرض الطيران في تشوهاي وحيّا الطيار سيرغي بوغدان، الذي اشتهر في الصين بفضل عروضه الجوية على المقاتلة من الجيل الخامس "سو-57".

وقال شويغو إن "مقاتلة الجيل الخامس "سو -57" تظهر أداء جيدا في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

كما تفقد شويغو أجنحة تعرض إنجازات صناعة الطيران الصينية في المعرض.

وتشهد المدينة الصينية فعاليات معرض الصين الدولي للطيران والفضاء في نسخته الـ15 الذي تستضيفه مدينة تشوهاي، من 12 وحتى 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
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