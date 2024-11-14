"سو-57" تنفذ التفافا مفاجئا في سماء الصين... فيديو
◀️عدسة "سبوتنيك" ترصد الطلعة الجوية الاستعراضية للطيار التجريبي سيرغي بوغدان على المقاتلة "سو-57" في معرض الطيران في تشوهاي اليوم، والتقى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو مع طيار مقاتلة "سو-"57 سيرغي بوغدان بعد الطلعة الاستعراضية. https://t.co/hmwXAw7jTo pic.twitter.com/dZOtKOUD1f— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 14, 2024
وقام بوغدان، الذي اكتسب شهرة في الصين بعد تنفيذ عدة طلعات في المدينة وتداول المشاهد بشكل واسع في البلاد، بتنفيذ التفافات معاكسة بالمقاتلة الروسية ذات المواصفات العالية.
سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو يصل إلى معرض الطيران في تشوهاي— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 14, 2024
وعقب وصوله قام سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو بجولة في معرض المعدات العسكرية الأرضية الصينية في معرض الطيران بتشوهاي. pic.twitter.com/3oU3NzhG0i
والتقى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، مع طيار مقاتلة "سو-"57 سيرغي بوغدان بعد الطلعة الاستعراضية.
وتفقد شويغو جناح شركة "روستيخ" في معرض الطيران في تشوهاي وحيّا الطيار سيرغي بوغدان، الذي اشتهر في الصين بفضل عروضه الجوية على المقاتلة من الجيل الخامس "سو-57".
◀️سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو تفقد جناح شركة "روستيخ" في معرض الطيران في تشوهاي وحيّا الطيار التجريبي سيرجي بوغدان، الذي اشتهر في الصين بفضل عروضه الجوية على المقاتلة من الجيل الخامس "سو-57"، وقال أنّ: مقاتلة الجيل الخامس "سو -57" تظهر أداء جيدا في منطقة العملية… https://t.co/hmwXAw7jTo pic.twitter.com/DDe7TwqYEx— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 14, 2024
كما تفقد شويغو أجنحة تعرض إنجازات صناعة الطيران الصينية في المعرض.