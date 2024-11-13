مقاتلات "سو-57" الروسية و"جيه -35 إيه" الصينية تخطف الأنظار في تشوهاي

جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا مميزة من معرض الصين الدولي للطيران والفضاء في نسخته الـ15 الذي تستضيفه مدينة تشوهاي، من 12 وحتى 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.