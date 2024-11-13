مقاتلات "سو-57" الروسية و"جيه -35 إيه" الصينية تخطف الأنظار في تشوهاي

مقاتلة الجيل الخامس "سو-57 إي" المتعددة الوظائف تنفذ عرضا جويا في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
مقاتلة الجيل الخامس "سو-57 إي" المتعددة الوظائف تنفذ عرضا جويا في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
طائرات في ساحة المطار في معرض "الطيران الصيني-2024" في مدينة تشوهاي.
طائرات في ساحة المطار في معرض "الطيران الصيني-2024" في مدينة تشوهاي.
يتم عرض نسخة طبق الأصل (بنصف الحجم) من المقاتلة الشبح الصينية "جيه-35 إيه" في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
يتم عرض نسخة طبق الأصل (بنصف الحجم) من المقاتلة الشبح الصينية "جيه-35 إيه" في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
مقاتلة الجيل الخامس " سو-57 إي" في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
مقاتلة الجيل الخامس " سو-57 إي" في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
زوار يشاهدون العروض الجوية في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
زوار يشاهدون العروض الجوية في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
جنود يمرون أمام سرب من مقاتلات "تشنغدو جيه-10" الصينية في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
جنود يمرون أمام سرب من مقاتلات "تشنغدو جيه-10" الصينية في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
طائرة التدريب النفاثة "كيه-8 وات" التابعة لشركة نانتشانغ الصينية لتصنيع الطائرات في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
طائرة التدريب النفاثة "كيه-8 وات" التابعة لشركة نانتشانغ الصينية لتصنيع الطائرات في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
مجموعة من مقاتلات "تشنغدو جيه-20" الشبح أنثاء عرض جوي في سماء معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
مجموعة من مقاتلات "تشنغدو جيه-20" الشبح أنثاء عرض جوي في سماء معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
مصور يلتقط الصور أثناء تنفيذ فريق من المقاتلات الاستعراضية عرضا في سماء معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
مصور يلتقط الصور أثناء تنفيذ فريق من المقاتلات الاستعراضية عرضا في سماء معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
جنود صينيون إنثاء مرورهم أمام طائرة "كي جي- 500إيه" في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
جنود صينيون إنثاء مرورهم أمام طائرة "كي جي- 500إيه" في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
فريق من مقاتلات "سو- 35 إس" الروسية المتعددة المهام في سماء معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
فريق من مقاتلات "سو- 35 إس" الروسية المتعددة المهام في سماء معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
عرض عينات التربة القمرية من الجانب البعيد من القمر في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
عرض عينات التربة القمرية من الجانب البعيد من القمر في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
جنود صينيون ينفذون إنزالا جويا من مروحية خلال عرض في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
جنود صينيون ينفذون إنزالا جويا من مروحية خلال عرض في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.