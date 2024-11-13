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مقاتلات "سو-57" الروسية و"جيه -35 إيه" الصينية تخطف الأنظار في تشوهاي
مقاتلات "سو-57" الروسية و"جيه -35 إيه" الصينية تخطف الأنظار في تشوهاي
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا مميزة من معرض الصين الدولي للطيران والفضاء في نسخته الـ15 الذي تستضيفه مدينة تشوهاي، من 12 وحتى 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, الصين, روسيا, مقاتلات
фото, صور, الصين, روسيا, مقاتلات

مقاتلات "سو-57" الروسية و"جيه -35 إيه" الصينية تخطف الأنظار في تشوهاي

09:36 GMT 13.11.2024 (تم التحديث: 10:08 GMT 13.11.2024)
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا مميزة من معرض الصين الدولي للطيران والفضاء في نسخته الـ15 الذي تستضيفه مدينة تشوهاي، من 12 وحتى 17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلة الجيل الخامس "سو-57 إي" المتعددة الوظائف تنفذ عرضا جويا في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

مقاتلة الجيل الخامس &quot;سو-57 إي&quot; المتعددة الوظائف تنفذ عرضا جويا في معرض &quot;الطيران الصيني-2024&quot; الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين. - سبوتنيك عربي
1/13
© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko
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مقاتلة الجيل الخامس "سو-57 إي" المتعددة الوظائف تنفذ عرضا جويا في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرات في ساحة المطار في معرض "الطيران الصيني-2024" في مدينة تشوهاي.

طائرات في ساحة المطار في معرض &quot;الطيران الصيني-2024&quot; في مدينة تشوهاي. - سبوتنيك عربي
2/13
© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko
/
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طائرات في ساحة المطار في معرض "الطيران الصيني-2024" في مدينة تشوهاي.

© AP Photo / Ng Han Guan

يتم عرض نسخة طبق الأصل (بنصف الحجم) من المقاتلة الشبح الصينية "جيه-35 إيه" في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

يتم عرض نسخة طبق الأصل (بنصف الحجم) من المقاتلة الشبح الصينية &quot;جيه-35 إيه&quot; في معرض &quot;الطيران الصيني-2024&quot; الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين. - سبوتنيك عربي
3/13
© AP Photo / Ng Han Guan

يتم عرض نسخة طبق الأصل (بنصف الحجم) من المقاتلة الشبح الصينية "جيه-35 إيه" في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

مقاتلة الجيل الخامس " سو-57 إي" في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

مقاتلة الجيل الخامس &quot; سو-57 إي&quot; في معرض &quot;الطيران الصيني-2024&quot; الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين. - سبوتنيك عربي
4/13
© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko
/
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مقاتلة الجيل الخامس " سو-57 إي" في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

زوار يشاهدون العروض الجوية في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

زوار يشاهدون العروض الجوية في معرض &quot;الطيران الصيني-2024&quot; الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين. - سبوتنيك عربي
5/13
© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار يشاهدون العروض الجوية في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

جنود يمرون أمام سرب من مقاتلات "تشنغدو جيه-10" الصينية في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

جنود يمرون أمام سرب من مقاتلات &quot;تشنغدو جيه-10&quot; الصينية في معرض &quot;الطيران الصيني-2024&quot; الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين. - سبوتنيك عربي
6/13
© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko
/
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جنود يمرون أمام سرب من مقاتلات "تشنغدو جيه-10" الصينية في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة التدريب النفاثة "كيه-8 وات" التابعة لشركة نانتشانغ الصينية لتصنيع الطائرات في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

طائرة التدريب النفاثة &quot;كيه-8 وات&quot; التابعة لشركة نانتشانغ الصينية لتصنيع الطائرات في معرض &quot;الطيران الصيني-2024&quot; الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين. - سبوتنيك عربي
7/13
© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko
/
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طائرة التدريب النفاثة "كيه-8 وات" التابعة لشركة نانتشانغ الصينية لتصنيع الطائرات في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من مقاتلات "تشنغدو جيه-20" الشبح أنثاء عرض جوي في سماء معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

مجموعة من مقاتلات &quot;تشنغدو جيه-20&quot; الشبح أنثاء عرض جوي في سماء معرض &quot;الطيران الصيني-2024&quot; الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين. - سبوتنيك عربي
8/13
© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko
/
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مجموعة من مقاتلات "تشنغدو جيه-20" الشبح أنثاء عرض جوي في سماء معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

مصور يلتقط الصور أثناء تنفيذ فريق من المقاتلات الاستعراضية عرضا في سماء معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

مصور يلتقط الصور أثناء تنفيذ فريق من المقاتلات الاستعراضية عرضا في سماء معرض &quot;الطيران الصيني-2024&quot; الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين. - سبوتنيك عربي
9/13
© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور

مصور يلتقط الصور أثناء تنفيذ فريق من المقاتلات الاستعراضية عرضا في سماء معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

© AP Photo / Ng Han Guan

جنود صينيون إنثاء مرورهم أمام طائرة "كي جي- 500إيه" في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

جنود صينيون إنثاء مرورهم أمام طائرة &quot;كي جي- 500إيه&quot; في معرض &quot;الطيران الصيني-2024&quot; الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين. - سبوتنيك عربي
10/13
© AP Photo / Ng Han Guan

جنود صينيون إنثاء مرورهم أمام طائرة "كي جي- 500إيه" في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

فريق من مقاتلات "سو- 35 إس" الروسية المتعددة المهام في سماء معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

فريق من مقاتلات &quot;سو- 35 إس&quot; الروسية المتعددة المهام في سماء معرض &quot;الطيران الصيني-2024&quot; الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين. - سبوتنيك عربي
11/13
© Sputnik . The United Aircraft Corporation/Nina Padalko
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فريق من مقاتلات "سو- 35 إس" الروسية المتعددة المهام في سماء معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

© Getty Images / China News Service/VCG/Chen Chuhong

عرض عينات التربة القمرية من الجانب البعيد من القمر في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

عرض عينات التربة القمرية من الجانب البعيد من القمر في معرض &quot;الطيران الصيني-2024&quot; الدولي في مدينة بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين. - سبوتنيك عربي
12/13
© Getty Images / China News Service/VCG/Chen Chuhong

عرض عينات التربة القمرية من الجانب البعيد من القمر في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

© AP Photo / Ng Han Guan

جنود صينيون ينفذون إنزالا جويا من مروحية خلال عرض في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

جنود صينيون ينفذون إنزالا جويا من مروحية خلال عرض في معرض &quot;الطيران الصيني-2024&quot; الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين. - سبوتنيك عربي
13/13
© AP Photo / Ng Han Guan

جنود صينيون ينفذون إنزالا جويا من مروحية خلال عرض في معرض "الطيران الصيني-2024" الدولي في مدينة تشوهاي بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.

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