https://sarabic.ae/20241205/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-16-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095495136.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 16 طائرة أوكرانية دون طيار. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T04:48+0000
2024-12-05T04:48+0000
2024-12-05T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة، على أهداف في أراضي روسيا، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة، ودمرت 16 طائرة دون طيار أوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.روسيا: التعبئة العسكرية للأطفال في أوكرانيا قد تبدأ قريبا
https://sarabic.ae/20241205/في-غضون-ساعة-الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بريانسك-1095493994.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر 16 مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:48 GMT 05.12.2024 (تم التحديث: 05:26 GMT 05.12.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة التابعة لها، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 16 طائرة أوكرانية دون طيار.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة، على أهداف في أراضي روسيا، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة، ودمرت 16 طائرة دون طيار أوكرانية".
تم تدمير 14 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وكورسك.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.