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موسكو حول استبعاد "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب: سننطلق من تقييم أعمال محددة
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241218/لحظة-تدمير-دبابة-أبرامز-تابعة-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1095912515.html
لحظة تدمير دبابة "أبرامز" تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
لحظة تدمير دبابة "أبرامز" تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد توثق تدمير دبابة من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T09:26+0000
2024-12-18T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار الدبابة الأوكرانية، ليقوم قائد فصيل روسي يحمل الاسم الحركي "تشيخوف" بتوجيه ضربات دقيقة باستخدام طائرات مسيرة مزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، مما أدى إلى إيقاف الدبابة وتدميرها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا

لحظة تدمير دبابة "أبرامز" تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو

09:26 GMT 18.12.2024 (تم التحديث: 09:27 GMT 18.12.2024)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تدمر دبابة أمريكية من طراز أبرامز في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد توثق تدمير دبابة من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار الدبابة الأوكرانية، ليقوم قائد فصيل روسي يحمل الاسم الحركي "تشيخوف" بتوجيه ضربات دقيقة باستخدام طائرات مسيرة مزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، مما أدى إلى إيقاف الدبابة وتدميرها".

وأضاف البيان، بضربة دقيقة من مسيرة مزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، تمكن المشغل، من إصابة الدبابة الأمريكية التابعة للقوات الأوكرانية وشل حركتها، وبضربة ثانية من مسيرة أخرى تم تدمير المدرعة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحة

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