https://sarabic.ae/20241218/لحظة-تدمير-دبابة-أبرامز-تابعة-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1095912515.html
لحظة تدمير دبابة "أبرامز" تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
لحظة تدمير دبابة "أبرامز" تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد توثق تدمير دبابة من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T09:26+0000
2024-12-18T09:26+0000
2024-12-18T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار الدبابة الأوكرانية، ليقوم قائد فصيل روسي يحمل الاسم الحركي "تشيخوف" بتوجيه ضربات دقيقة باستخدام طائرات مسيرة مزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، مما أدى إلى إيقاف الدبابة وتدميرها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا
لحظة تدمير دبابة "أبرامز" تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
09:26 GMT 18.12.2024 (تم التحديث: 09:27 GMT 18.12.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد توثق تدمير دبابة من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار الدبابة الأوكرانية، ليقوم قائد فصيل روسي يحمل الاسم الحركي "تشيخوف" بتوجيه ضربات دقيقة باستخدام طائرات مسيرة مزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، مما أدى إلى إيقاف الدبابة وتدميرها".
وأضاف البيان، بضربة دقيقة من مسيرة مزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، تمكن المشغل، من إصابة الدبابة الأمريكية التابعة للقوات الأوكرانية وشل حركتها، وبضربة ثانية من مسيرة أخرى تم تدمير المدرعة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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