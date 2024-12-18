https://sarabic.ae/20241218/لحظة-تدمير-دبابة-أبرامز-تابعة-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1095912515.html

لحظة تدمير دبابة "أبرامز" تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو

لحظة تدمير دبابة "أبرامز" تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد توثق تدمير دبابة من طراز "أبرامز" أمريكية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك. 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T09:26+0000

2024-12-18T09:26+0000

2024-12-18T09:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

سلاح روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "اكتشف مشغلو الطائرات دون طيار الدبابة الأوكرانية، ليقوم قائد فصيل روسي يحمل الاسم الحركي "تشيخوف" بتوجيه ضربات دقيقة باستخدام طائرات مسيرة مزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، مما أدى إلى إيقاف الدبابة وتدميرها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا