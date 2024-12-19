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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241219/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-زيلينوفكا-ونوفي-كومار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية----1095949168.html
القوات الروسية تحرر بلدتي زيلينوفكا ونوفي كومار في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتي زيلينوفكا ونوفي كومار في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي زيلينوفكا ونوفي كومار في جمهورية دونيتسك الشعبية 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T08:41+0000
2024-12-19T09:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، ونتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، تمكنت من تحرير بلدتي زيلينوفكا ونوفي كومار في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت التشكيلات المسلحة للواء الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري في مناطق زولوتشيف، وفولشانسك، في مقاطعة خاركوف.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات من لواءين آليين، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الأرضي في مناطق تشاسوف يار، وريزنيكوفكا، وزفانوفكا، وسيفيرسك، وفيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبحسب بيان الوزارة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو315 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر أمريكي "إم 777" عيار 155 ملم. وتم تدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومستودعين للذخيرة.وتابع البيان أن وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين تموضعا التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات للألوية الهجومية الآلية غايغر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق موناتشينوفكا، وكوتكوفكا، ودفوريشنايا، ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف، ونوفويغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460 عسكريًا، وست شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "بوغدان" عيار 155 ملم، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.وأشار بيان الوزارة إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات ومعدات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواءين دفاع أرضي، في مناطق بلدات دزيرجينسك، وبيشانوي، وزاريا، وشيربينوفكا، وكاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد 12 هجومًا مضادًا من قبل مجموعات هجومية معادية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحةقوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
https://sarabic.ae/20241218/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-لقوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك-ويكبدها-خسائر-فادحة-1095920985.html
https://sarabic.ae/20241217/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1095868609.html
https://sarabic.ae/20241211/-الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-دارينو-وبليخوفو-في-مقاطعة-كورسك-1095691016.html
https://sarabic.ae/20241219/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط--84-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095942497.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدتي زيلينوفكا ونوفي كومار في جمهورية دونيتسك الشعبية

08:41 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 09:21 GMT 19.12.2024)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورجندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي زيلينوفكا ونوفي كومار في جمهورية دونيتسك الشعبية
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، ونتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، تمكنت من تحرير بلدتي زيلينوفكا ونوفي كومار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت التشكيلات المسلحة للواء الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري في مناطق زولوتشيف، وفولشانسك، في مقاطعة خاركوف.

وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 100 عسكري، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، ومدفعان هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".

طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
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الجيش الروسي يوجه ضربات لقوات كييف في مقاطعة كورسك ويكبدها خسائر فادحة
أمس, 12:26 GMT
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات من لواءين آليين، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الأرضي في مناطق تشاسوف يار، وريزنيكوفكا، وزفانوفكا، وسيفيرسك، وفيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب بيان الوزارة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو315 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر أمريكي "إم 777" عيار 155 ملم. وتم تدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومستودعين للذخيرة.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
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الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
17 ديسمبر, 11:33 GMT
وتابع البيان أن وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين تموضعا التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات للألوية الهجومية الآلية غايغر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق موناتشينوفكا، وكوتكوفكا، ودفوريشنايا، ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف، ونوفويغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460 عسكريًا، وست شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "بوغدان" عيار 155 ملم، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك
11 ديسمبر, 11:18 GMT
وأشار بيان الوزارة إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات ومعدات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواءين دفاع أرضي، في مناطق بلدات دزيرجينسك، وبيشانوي، وزاريا، وشيربينوفكا، وكاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد 12 هجومًا مضادًا من قبل مجموعات هجومية معادية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 520 عسكريًا، ومركبة قتال مدرعة من طراز "قوزاق"، وسبع مركبات ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 84 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:22 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحة
قوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو09:50 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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