https://sarabic.ae/20241219/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-زيلينوفكا-ونوفي-كومار-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية----1095949168.html

القوات الروسية تحرر بلدتي زيلينوفكا ونوفي كومار في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدتي زيلينوفكا ونوفي كومار في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي زيلينوفكا ونوفي كومار في جمهورية دونيتسك الشعبية 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T08:41+0000

2024-12-19T08:41+0000

2024-12-19T09:21+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، ونتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، تمكنت من تحرير بلدتي زيلينوفكا ونوفي كومار في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت التشكيلات المسلحة للواء الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري في مناطق زولوتشيف، وفولشانسك، في مقاطعة خاركوف.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات من لواءين آليين، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الأرضي في مناطق تشاسوف يار، وريزنيكوفكا، وزفانوفكا، وسيفيرسك، وفيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبحسب بيان الوزارة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو315 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113"، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر أمريكي "إم 777" عيار 155 ملم. وتم تدمير مدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومستودعين للذخيرة.وتابع البيان أن وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين تموضعا التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات للألوية الهجومية الآلية غايغر التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق موناتشينوفكا، وكوتكوفكا، ودفوريشنايا، ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف، ونوفويغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460 عسكريًا، وست شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "بوغدان" عيار 155 ملم، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم.وأشار بيان الوزارة إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات ومعدات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواءين دفاع أرضي، في مناطق بلدات دزيرجينسك، وبيشانوي، وزاريا، وشيربينوفكا، وكاترينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد 12 هجومًا مضادًا من قبل مجموعات هجومية معادية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحةقوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع

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