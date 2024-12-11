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بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الهنغاري الملف الأوكراني
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241211/-الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-دارينو-وبليخوفو-في-مقاطعة-كورسك-1095691016.html
الجيش الروسي يحرر بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يحرر بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، من تحرير بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك.وأضاف البيان أنه تم استهداف تشكيلات مكونة من ثلاثة آليات، وآلية ثقيلة، ودبابتين، ولواءين هجوم جوي، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع إقليمية تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق غيفو، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، نيكولايفو دارينو، نيكولسكوي، نوفويفانوفكا وسفيردليكوفو.وأشار البيان إلى أن الضربات العملياتية والتكتيكية لطيران الجيش، ونيران المدفعية، استهدفت عسكريين ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وكروغلنكوي، وميرني، ونيجني كلين، وباسوفكا، وبيلوفودي وفودولاغي، وفيسيلوفكا، وجورافكا في مقاطعة سومي.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يحرر بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك

11:18 GMT 11.12.2024 (تم التحديث: 11:25 GMT 11.12.2024)
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الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، من تحرير بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك.
وأضاف البيان أنه تم استهداف تشكيلات مكونة من ثلاثة آليات، وآلية ثقيلة، ودبابتين، ولواءين هجوم جوي، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع إقليمية تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق غيفو، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، نيكولايفو دارينو، نيكولسكوي، نوفويفانوفكا وسفيردليكوفو.
وأشار البيان إلى أن الضربات العملياتية والتكتيكية لطيران الجيش، ونيران المدفعية، استهدفت عسكريين ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وكروغلنكوي، وميرني، ونيجني كلين، وباسوفكا، وبيلوفودي وفودولاغي، وفيسيلوفكا، وجورافكا في مقاطعة سومي.
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