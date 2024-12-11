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الجيش الروسي يحرر بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يحرر بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T11:18+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، من تحرير بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك.وأضاف البيان أنه تم استهداف تشكيلات مكونة من ثلاثة آليات، وآلية ثقيلة، ودبابتين، ولواءين هجوم جوي، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع إقليمية تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق غيفو، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، نيكولايفو دارينو، نيكولسكوي، نوفويفانوفكا وسفيردليكوفو.وأشار البيان إلى أن الضربات العملياتية والتكتيكية لطيران الجيش، ونيران المدفعية، استهدفت عسكريين ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وكروغلنكوي، وميرني، ونيجني كلين، وباسوفكا، وبيلوفودي وفودولاغي، وفيسيلوفكا، وجورافكا في مقاطعة سومي.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يحرر بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك
11:18 GMT 11.12.2024 (تم التحديث: 11:25 GMT 11.12.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، من تحرير بلدتي دارينو وبليخوفو في مقاطعة كورسك.
وأضاف البيان أنه تم استهداف تشكيلات مكونة من ثلاثة آليات، وآلية ثقيلة، ودبابتين، ولواءين هجوم جوي، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع إقليمية تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق غيفو، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، نيكولايفو دارينو، نيكولسكوي، نوفويفانوفكا وسفيردليكوفو.
وأشار البيان إلى أن الضربات العملياتية والتكتيكية لطيران الجيش، ونيران المدفعية، استهدفت عسكريين ومعدات للقوات الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وكروغلنكوي، وميرني، ونيجني كلين، وباسوفكا، وبيلوفودي وفودولاغي، وفيسيلوفكا، وجورافكا في مقاطعة سومي.