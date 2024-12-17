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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241217/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1095868609.html
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T11:33+0000
2024-12-17T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غيفو، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، ماريفكا، لوير كلين، نيكولايفو دارينو، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، سيلارز، روسكوي بوريتشنوي، سفيردليكوفو وستارايا سوروتشينا".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 260 عسكريا، و3 مركبات قتالية مدرعة و5 سيارات ومدفعي هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطة حرب إلكترونية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي البلادالجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20241216/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-قوية-لقوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك-ويكبدها-خسائر-فادحة--1095832308.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك

11:33 GMT 17.12.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غيفو، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، ماريفكا، لوير كلين، نيكولايفو دارينو، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، سيلارز، روسكوي بوريتشنوي، سفيردليكوفو وستارايا سوروتشينا".

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة بمقاطعة سومي".

الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يوجه ضربات قوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك ويكبدها خسائر فادحة
أمس, 11:21 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 260 عسكريا، و3 مركبات قتالية مدرعة و5 سيارات ومدفعي هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطة حرب إلكترونية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي البلاد
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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