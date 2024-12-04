https://sarabic.ae/20241204/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1095475318.html

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة. 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T12:14+0000

2024-12-04T12:14+0000

2024-12-04T12:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094819938_0:0:2992:1683_1920x0_80_0_0_e0aded114fde8c0235ed201915111404.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وليبيديفكا وليونيدوفو والمالايا، لوكنيا، مارتينوفكا، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، بليخوفو، برافدا و سفيردليكوفو".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال النهار نحو 280 عسكريا، كما تم تدمير دبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، ومحطة حرب إلكترونية، ومدفعي هاون".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تتكبد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحدالقوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك

https://sarabic.ae/20241203/القوات-الأوكرانية--تتكبد-أكثر-من-300-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-يوم-واحد-1095440680.html

https://sarabic.ae/20241202/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-فادحة-في-كورسك--1095406313.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا