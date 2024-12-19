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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241219/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط--84-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095942497.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 84 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 84 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 84 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T04:22+0000
2024-12-19T04:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية". وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 84 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير36 طائرة دون طيار فوق مقاطعة روستوف، و21 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و14 طائرة فوق مقاطعة بيلغورود، وست طائرات فوق مقاطعة فورونيج، وثلاث طائرات فوق مقاطعة كورسك، وثلاث فوق مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق مقاطعة كراسنودار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241217/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أنوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095866023.html
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روسيا
روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 84 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:22 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 04:39 GMT 19.12.2024)
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مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 84 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 84 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير36 طائرة دون طيار فوق مقاطعة روستوف، و21 طائرة فوق مقاطعة بريانسك، و14 طائرة فوق مقاطعة بيلغورود، وست طائرات فوق مقاطعة فورونيج، وثلاث طائرات فوق مقاطعة كورسك، وثلاث فوق مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق مقاطعة كراسنودار".
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة أنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
17 ديسمبر, 09:42 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:02 GMT
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