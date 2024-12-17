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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241217/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أنوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095866023.html
القوات الروسية تحرر بلدة أنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة أنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة أنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأحرزت تقدما على عدد من محاور العملية العسكرية... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T09:42+0000
2024-12-17T10:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090810230_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7163cc10899295b869bf2a5b0df019f4.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "نتيجة للمعارك الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة أنوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 330 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين، بما في ذلك مدرعة من طراز "سترايكر" أمريكية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة من طراز "قوزاق"، و3 سيارات، ومدفع هاوتزر"دي-30" من عيار 122 ملم، ومدافع "إم-119" أمريكية الصنع عيار 105 ملم و"إل-119" مصنوعة في بريطانيا، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ألكسندروفكا، سينيلنيكوفو وفولشانسك.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و5 مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دفوريتشنايا، كوبيانسك، زاغريزوفو، لوزوفايا في مقاطعة خاركوف، نوفويغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 520 عسكريًا، ودبابة، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، وأربعة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومستودع ذخيرة.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 142 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و49 طائرة دون طيار.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية الهجوم الجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الأرضي في مناطق نوفواندريفكا، ولوبكوفوي، في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي، وإنغوليتس في مقاطعة خيرسون.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، وخمس مركبات، ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحةقوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
https://sarabic.ae/20241216/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-قوية-لقوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك-ويكبدها-خسائر-فادحة--1095832308.html
https://sarabic.ae/20241216/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشنكو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095820839.html
https://sarabic.ae/20241216/لحظة-تحرير-بلدة-نوفوإيفانوفكا-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-فيديو-1095824818.html
https://sarabic.ae/20241216/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-75-مقذوفا-في-غضون-24-ساعة-1095819320.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي

القوات الروسية تحرر بلدة أنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:42 GMT 17.12.2024 (تم التحديث: 10:17 GMT 17.12.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة أنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأحرزت تقدما على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "نتيجة للمعارك الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة أنوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
واستهدفت القوات الروسية تشكيلات من 3 ألوية مشاة ميكانيكية، ومركبة وألوية جوية هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاعيين في مناطق سيفيرسك وزفانوفكا وستوبوتشكي وأوسبينوفكا وأوستروفسكوي وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 330 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين، بما في ذلك مدرعة من طراز "سترايكر" أمريكية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة من طراز "قوزاق"، و3 سيارات، ومدفع هاوتزر"دي-30" من عيار 122 ملم، ومدافع "إم-119" أمريكية الصنع عيار 105 ملم و"إل-119" مصنوعة في بريطانيا، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة.
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أمس, 11:21 GMT
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ألكسندروفكا، سينيلنيكوفو وفولشانسك.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و5 مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دفوريتشنايا، كوبيانسك، زاغريزوفو، لوزوفايا في مقاطعة خاركوف، نوفويغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي.
دبابة تي-80 خلال تقدم القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
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القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشنكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 07:01 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 520 عسكريًا، ودبابة، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، وأربعة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومستودع ذخيرة.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 142 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و49 طائرة دون طيار.
تحرير بلدة نوفويفانوفكا في منطقة سودجانسكي بمقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
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لحظة تحرير بلدة نوفوإيفانوفكا في مقاطعة كورسك الحدودية... فيديو
أمس, 09:32 GMT
وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية الهجوم الجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الأرضي في مناطق نوفواندريفكا، ولوبكوفوي، في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي، وإنغوليتس في مقاطعة خيرسون.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، وخمس مركبات، ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.
حي سيليدوف، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 75 مقذوفا في غضون 24 ساعة
أمس, 02:35 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحة
قوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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