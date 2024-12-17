https://sarabic.ae/20241217/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أنوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095866023.html

القوات الروسية تحرر بلدة أنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة أنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة أنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأحرزت تقدما على عدد من محاور العملية العسكرية... 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T09:42+0000

2024-12-17T09:42+0000

2024-12-17T10:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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الجيش الروسي

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "نتيجة للمعارك الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة أنوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 330 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين، بما في ذلك مدرعة من طراز "سترايكر" أمريكية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة من طراز "قوزاق"، و3 سيارات، ومدفع هاوتزر"دي-30" من عيار 122 ملم، ومدافع "إم-119" أمريكية الصنع عيار 105 ملم و"إل-119" مصنوعة في بريطانيا، كما تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ألكسندروفكا، سينيلنيكوفو وفولشانسك.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 70 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و5 مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دفوريتشنايا، كوبيانسك، زاغريزوفو، لوزوفايا في مقاطعة خاركوف، نوفويغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 520 عسكريًا، ودبابة، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، وأربعة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومستودع ذخيرة.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 142 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و49 طائرة دون طيار.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية الهجوم الجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الأرضي في مناطق نوفواندريفكا، ولوبكوفوي، في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي، وإنغوليتس في مقاطعة خيرسون.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، وخمس مركبات، ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحةقوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع

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