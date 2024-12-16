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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241216/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-75-مقذوفا-في-غضون-24-ساعة-1095819320.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 75 مقذوفا في غضون 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 75 مقذوفا في غضون 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الاثنين، بأن القوات... 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T02:35+0000
2024-12-16T02:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 26 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 26 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 75 مقذوفا مختلفة العيارات.وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة أربعة آخرين بجروح.يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 29 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241215/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوشكينو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095801049.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 75 مقذوفا في غضون 24 ساعة

02:35 GMT 16.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورحي سيليدوف، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
حي سيليدوف، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 26 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 75 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 26 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 26 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 75 مقذوفا مختلفة العيارات.
وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات عن مقتل مدني واحد وإصابة أربعة آخرين بجروح.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"
أمس, 09:08 GMT
يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 29 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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