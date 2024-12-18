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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241218/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-لقوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك-ويكبدها-خسائر-فادحة-1095920985.html
الجيش الروسي يوجه ضربات لقوات كييف في مقاطعة كورسك ويكبدها خسائر فادحة
الجيش الروسي يوجه ضربات لقوات كييف في مقاطعة كورسك ويكبدها خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T12:26+0000
2024-12-18T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، دارينو، كوسيتسا، كروغلينكو، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، الطباشير، روسكوي بوريتشنوي، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا وتشيركاسي كونوبيلكا".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 210 جنود، وتم تدمير دبابتين وعربتين قتال للمشاة وناقلة جند مدرعة وأربع مركبات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي البلادالجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20241218/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-ستاري-تيرني-وترودوفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1095912732.html
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روسيا

الجيش الروسي يوجه ضربات لقوات كييف في مقاطعة كورسك ويكبدها خسائر فادحة

12:26 GMT 18.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطواقم قوات المدفعية 2إس3 "أكاتسيا" من مجموعة قوات "بريسا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، دارينو، كوسيتسا، كروغلينكو، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، الطباشير، روسكوي بوريتشنوي، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا وتشيركاسي كونوبيلكا".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة سومي".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 210 جنود، وتم تدمير دبابتين وعربتين قتال للمشاة وناقلة جند مدرعة وأربع مركبات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدتي ستاري تيرني وترودوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:26 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي البلاد
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك
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