https://sarabic.ae/20241218/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-ستاري-تيرني-وترودوفوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1095912732.html
الجيش الروسي يحرر بلدتي ستاري تيرني وترودوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدتي ستاري تيرني وترودوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدتي ستاري تيرني وترودوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T09:26+0000
2024-12-18T09:26+0000
2024-12-18T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، بلدة ستاري تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 11 هجومًا مضادًا شنتها تشكيلات مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 440عسكريًا،ومركبتين، وعددا من المدافع".وأضاف البيان: "وحدات من مجموعة القوات "الجنوب"، نتيجة العمليات الهجومية الناجحة، حررت قرية ستاري تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 350 عسكريا ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، ومحطة رادار مضادة للبطارية AN/TPQ-50 ومخزن للذخيرة".وأوضح البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد هجمومين مضادين شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 540 عسكريًا، ، ومركبتين، ومركبة قتال مشاة، وناقلة جنود مدرعة وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة الحرب الإلكترونية "كفيرتوس".وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 160 عسكريا ، وتم تدمير مركبة قتالية مدرعة وعددا من المدافع".
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدتي ستاري تيرني وترودوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:26 GMT 18.12.2024 (تم التحديث: 09:32 GMT 18.12.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدتي ستاري تيرني وترودوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، بلدة ستاري تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 11 هجومًا مضادًا شنتها تشكيلات مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 440عسكريًا،ومركبتين، وعددا من المدافع".
وأضاف البيان: "وحدات من مجموعة القوات "الجنوب"، نتيجة العمليات الهجومية الناجحة، حررت قرية ستاري تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 350 عسكريا ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، ومحطة رادار مضادة للبطارية AN/TPQ-50 ومخزن للذخيرة".
وأوضح البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد هجمومين مضادين شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 540 عسكريًا، ، ومركبتين، ومركبة قتال مشاة، وناقلة جنود مدرعة وعددا من المدافع، وتم تدمير محطة الحرب الإلكترونية "كفيرتوس".
وأضافت الوزارة: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاع العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 160 عسكريا ، وتم تدمير مركبة قتالية مدرعة وعددا من المدافع".