https://sarabic.ae/20241227/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-13-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-5-مقاطعات-في-البلاد-خلال-الليل-1096231195.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات في البلاد خلال الليل

الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات في البلاد خلال الليل

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الدفاع الجوي الروسي دمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات بريانسك وكورسك وبيلغورود... 27.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-27T04:25+0000

2024-12-27T04:25+0000

2024-12-27T04:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 13 طائرة أوكرانية مسيرة، حيث تم إسقاط 5 طائرات منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، واثنتان فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وتولا، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أستراخان".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.خبير عسكري يكشف ما ينتظر طياري أوكرانيا في مقاتلات "ميراج" الفرنسية

https://sarabic.ae/20241226/صحيفة-أمريكية-الدول-الأوروبية-غير-قادرة-في-فرض-عقوبات-على-روسيا--1096227270.html

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روسيا, رصد عسكري