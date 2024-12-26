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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241226/صحيفة-أمريكية-الدول-الأوروبية-غير-قادرة-في-فرض-عقوبات-على-روسيا--1096227270.html
صحيفة أمريكية: الدول الأوروبية غير قادرة في فرض عقوبات على روسيا
صحيفة أمريكية: الدول الأوروبية غير قادرة في فرض عقوبات على روسيا
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة أمريكية، أن الدول الأوروبية غير قادرة أو غير راغبة في فرض عقوبات صارمة على روسيا، كما أن شركاء الولايات المتحدة مثل الهند يزيدون وارداتهم من النفط... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T18:35+0000
2024-12-26T18:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأشار المنشور الذي كتبته الصحيفة الأمريكية، إلى أن "أكبر الديمقراطيات في أوروبا لم تكن قادرة على زيادة إنتاج الأسلحة إلى مستوى يمكن أن يعوض عن التخفيض المحتمل في المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا".كما تنتقد الصحيفة إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لعدم تعاملها بالصرامة الكافية في علاقاتها مع الحلفاء.ونقل المقال عن ستيفن فيرثيم، وهو زميل بارز في جامعة هارفارد، قوله: "هذه إحدى السمات الرئيسية لسياسة بايدن الخارجية - الدعم غير المشروط لشركائنا غير المثاليين، الأمر الذي يؤدي إلى مخاطر التصعيد والتكاليف المالية والإضرار بسمعة الولايات المتحدة نفسها".وخلصت الصحيفة إلى أنه على الرغم من جهود إدارة بايدن لتصوير التحالفات الأمريكية على أنها قوية وفعالة، فإن العلاقة "لا تزال هشة وقد تواجه تحديات جديدة".
https://sarabic.ae/20241226/بالأرقام-معدل-إنتاج-الأسلحة-الروسية-في-2024-1096220257.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة أمريكية: الدول الأوروبية غير قادرة في فرض عقوبات على روسيا

18:35 GMT 26.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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كتبت صحيفة أمريكية، أن الدول الأوروبية غير قادرة أو غير راغبة في فرض عقوبات صارمة على روسيا، كما أن شركاء الولايات المتحدة مثل الهند يزيدون وارداتهم من النفط الروسي إلى أحجام قياسية، مما يجلب عائدات مالية كبيرة لموسكو.
وأشار المنشور الذي كتبته الصحيفة الأمريكية، إلى أن "أكبر الديمقراطيات في أوروبا لم تكن قادرة على زيادة إنتاج الأسلحة إلى مستوى يمكن أن يعوض عن التخفيض المحتمل في المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا".
وأضاف مقال إلى أن "هذا يمثل مشكلة خاصة بالنظر إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وبعض أقرب حلفائه أعربوا عن شكوكهم العميقة بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا".
كما تنتقد الصحيفة إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لعدم تعاملها بالصرامة الكافية في علاقاتها مع الحلفاء.
دبابة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
بالأرقام.. معدل إنتاج الأسلحة الروسية في 2024
15:22 GMT
ونقل المقال عن ستيفن فيرثيم، وهو زميل بارز في جامعة هارفارد، قوله: "هذه إحدى السمات الرئيسية لسياسة بايدن الخارجية - الدعم غير المشروط لشركائنا غير المثاليين، الأمر الذي يؤدي إلى مخاطر التصعيد والتكاليف المالية والإضرار بسمعة الولايات المتحدة نفسها".
وقال مات داس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولية، في محادثة مع الصحيفة: "لقد ألحق بايدن ضررًا بأسس النظام الدولي أكثر من ترامب. تظهر أفعاله أن القواعد الدولية لا شيء، فارغة".
وخلصت الصحيفة إلى أنه على الرغم من جهود إدارة بايدن لتصوير التحالفات الأمريكية على أنها قوية وفعالة، فإن العلاقة "لا تزال هشة وقد تواجه تحديات جديدة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:50 GMT
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