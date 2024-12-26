https://sarabic.ae/20241226/بالأرقام-معدل-إنتاج-الأسلحة-الروسية-في-2024-1096220257.html
بالأرقام.. معدل إنتاج الأسلحة الروسية في 2024
بالأرقام.. معدل إنتاج الأسلحة الروسية في 2024
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ثاني أضخم جيش في العالم وثالث أضخم ميزانية دفاع تقدر بـ 109 مليارات دولار، ولديها عشرات الآلاف من الأسلحة المختلفة في البر والبحر والجو. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T15:22+0000
2024-12-26T15:22+0000
2024-12-26T15:22+0000
رصد عسكري
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أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
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ويمتلك الجيش الروسي عتادا عسكريا هو الأضخم في القوات البرية في أسلحة الدبابات التي تضم نحو 15 ألف دبابة، والمدفعية المقطورة وذاتية الحركة التي تضم نحو 15 ألف مدفعا إضافة إلى ثاني أضخم قوة راجمات صواريخ وثالث قوة مركبات عسكرية بجميع أنواعها.كما تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم يضم أكبر قوة غواصات وكورفيتات وكاسحات ألغام، إضافة إلى رابع قوة مدمرات.ورغم ذلك كله، تواصل روسيا تزويد جيشها بالعتاد العسكري في جميع الأسلحة عن طريق تعاقدات جديدة أجرتها في 2024، وأشار تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية إلى أن القوات المسلحة الروسية تسلمت بالفعل الجزء الرئيسي من الأسلحة المتعاقد عليها خلال العام الحالي.وقال التقرير إن إنتاج الطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة ارتفع بمقدار 2.5 مرة، بينما زاد إنتاج بعض أنواع المدفعية بمقدار 15 مرة.وفي تصريحات سابقة، الأسبوع الماضي، أشاد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، بسرعة إدخال العناصر الدفاعية الجديدة إلى الإنتاج مما أدى إلى تسليم أكثر من 65 نوعا من الطائرات دون طيار والروبوتات إلى القوات المسلحة منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.
https://sarabic.ae/20230123/ما-هي-الدولة-التي-تمتلك-أضخم-قوة-دبابات-في-العالم-1072625547.html
https://sarabic.ae/20240815/تقرير-روسيا-تتفوق-على-الولايات-المتحدة-الأمريكية-وحلف-الناتو-في-إنتاج-الأسلحة---1091761147.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
بالأرقام.. معدل إنتاج الأسلحة الروسية في 2024
تمتلك روسيا ثاني أضخم جيش في العالم وثالث أضخم ميزانية دفاع تقدر بـ 109 مليارات دولار، ولديها عشرات الآلاف من الأسلحة المختلفة في البر والبحر والجو.
ويمتلك الجيش الروسي عتادا عسكريا هو الأضخم في القوات البرية في أسلحة الدبابات
التي تضم نحو 15 ألف دبابة، والمدفعية المقطورة وذاتية الحركة التي تضم نحو 15 ألف مدفعا إضافة إلى ثاني أضخم قوة راجمات صواريخ وثالث قوة مركبات عسكرية بجميع أنواعها.
كما تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم يضم أكبر قوة غواصات وكورفيتات وكاسحات ألغام، إضافة إلى رابع قوة مدمرات.
ورغم ذلك كله، تواصل روسيا تزويد جيشها بالعتاد العسكري
في جميع الأسلحة عن طريق تعاقدات جديدة أجرتها في 2024، وأشار تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية
إلى أن القوات المسلحة الروسية تسلمت بالفعل الجزء الرئيسي من الأسلحة المتعاقد عليها خلال العام الحالي.
وقال التقرير إن إنتاج الطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة ارتفع بمقدار 2.5 مرة، بينما زاد إنتاج بعض أنواع المدفعية بمقدار 15 مرة.
وفي تصريحات سابقة، الأسبوع الماضي، أشاد وزير الدفاع الروسي
أندريه بيلاؤوسوف، بسرعة إدخال العناصر الدفاعية الجديدة إلى الإنتاج مما أدى إلى تسليم أكثر من 65 نوعا من الطائرات دون طيار والروبوتات إلى القوات المسلحة منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.