بالأرقام.. معدل إنتاج الأسلحة الروسية في 2024

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
09:17 GMT
29 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: واشنطن تنفذ برامج بيولوجية في عدة أماكن منها أفريقيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
ناشط مدني: طرطوس هادئة لكن الكل خائف من المجهول
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241226/بالأرقام-معدل-إنتاج-الأسلحة-الروسية-في-2024-1096220257.html
بالأرقام.. معدل إنتاج الأسلحة الروسية في 2024
بالأرقام.. معدل إنتاج الأسلحة الروسية في 2024
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ثاني أضخم جيش في العالم وثالث أضخم ميزانية دفاع تقدر بـ 109 مليارات دولار، ولديها عشرات الآلاف من الأسلحة المختلفة في البر والبحر والجو. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T15:22+0000
2024-12-26T15:22+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096220668_0:35:3078:1766_1920x0_80_0_0_7ffe32d35acf795e2a97bf1f338ce122.jpg
ويمتلك الجيش الروسي عتادا عسكريا هو الأضخم في القوات البرية في أسلحة الدبابات التي تضم نحو 15 ألف دبابة، والمدفعية المقطورة وذاتية الحركة التي تضم نحو 15 ألف مدفعا إضافة إلى ثاني أضخم قوة راجمات صواريخ وثالث قوة مركبات عسكرية بجميع أنواعها.كما تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم يضم أكبر قوة غواصات وكورفيتات وكاسحات ألغام، إضافة إلى رابع قوة مدمرات.ورغم ذلك كله، تواصل روسيا تزويد جيشها بالعتاد العسكري في جميع الأسلحة عن طريق تعاقدات جديدة أجرتها في 2024، وأشار تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية إلى أن القوات المسلحة الروسية تسلمت بالفعل الجزء الرئيسي من الأسلحة المتعاقد عليها خلال العام الحالي.وقال التقرير إن إنتاج الطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة ارتفع بمقدار 2.5 مرة، بينما زاد إنتاج بعض أنواع المدفعية بمقدار 15 مرة.وفي تصريحات سابقة، الأسبوع الماضي، أشاد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، بسرعة إدخال العناصر الدفاعية الجديدة إلى الإنتاج مما أدى إلى تسليم أكثر من 65 نوعا من الطائرات دون طيار والروبوتات إلى القوات المسلحة منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.
https://sarabic.ae/20230123/ما-هي-الدولة-التي-تمتلك-أضخم-قوة-دبابات-في-العالم-1072625547.html
https://sarabic.ae/20240815/تقرير-روسيا-تتفوق-على-الولايات-المتحدة-الأمريكية-وحلف-الناتو-في-إنتاج-الأسلحة---1091761147.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096220668_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ff2c91d7cd5613268d5359d5c73e254.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي

بالأرقام.. معدل إنتاج الأسلحة الروسية في 2024

15:22 GMT 26.12.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوردبابة روسية
دبابة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمتلك روسيا ثاني أضخم جيش في العالم وثالث أضخم ميزانية دفاع تقدر بـ 109 مليارات دولار، ولديها عشرات الآلاف من الأسلحة المختلفة في البر والبحر والجو.
ويمتلك الجيش الروسي عتادا عسكريا هو الأضخم في القوات البرية في أسلحة الدبابات التي تضم نحو 15 ألف دبابة، والمدفعية المقطورة وذاتية الحركة التي تضم نحو 15 ألف مدفعا إضافة إلى ثاني أضخم قوة راجمات صواريخ وثالث قوة مركبات عسكرية بجميع أنواعها.
دبابة تي-90 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
ما هي الدولة التي تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم؟
23 يناير 2023, 16:20 GMT
كما تمتلك روسيا أضخم أسطول حربي في العالم يضم أكبر قوة غواصات وكورفيتات وكاسحات ألغام، إضافة إلى رابع قوة مدمرات.
ورغم ذلك كله، تواصل روسيا تزويد جيشها بالعتاد العسكري في جميع الأسلحة عن طريق تعاقدات جديدة أجرتها في 2024، وأشار تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية إلى أن القوات المسلحة الروسية تسلمت بالفعل الجزء الرئيسي من الأسلحة المتعاقد عليها خلال العام الحالي.
صواريخ روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
تقرير: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" في إنتاج الأسلحة
15 أغسطس, 09:23 GMT
وقال التقرير إن إنتاج الطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة ارتفع بمقدار 2.5 مرة، بينما زاد إنتاج بعض أنواع المدفعية بمقدار 15 مرة.
وفي تصريحات سابقة، الأسبوع الماضي، أشاد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، بسرعة إدخال العناصر الدفاعية الجديدة إلى الإنتاج مما أدى إلى تسليم أكثر من 65 نوعا من الطائرات دون طيار والروبوتات إلى القوات المسلحة منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.
© Sputnik6 دول تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم
6 دول تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
6 دول تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала