https://sarabic.ae/20241213/بيلاؤوسوف-يزور-مقر-عمليات-تجمع-قوات-فوستوك-1095747094.html
بيلاؤوسوف يزور مقر عمليات تجمع قوات "الشرق"
بيلاؤوسوف يزور مقر عمليات تجمع قوات "الشرق"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف ، تفقد مركز قيادة مجموعة "الشرق" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، واستمع إلى... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T08:36+0000
2024-12-13T08:36+0000
2024-12-13T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف اجتماع عمل في مركز قيادة مجموعة قوات "الشرق"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الحالي وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات الروسية للمهام القتالية في منطقة المسؤولية".وأشار إيفاناييف إلى أنه نتيجة الاستخدام الفعال للأسلحة عالية الدقة والمسيرات، يتكبد العدو خسائر كبيرة في المعدات والقوى البشرية.وتابع البيان: "عرض على الوزير نتائج تحديث الأسلحة لزيادة فعالية مواجهة مسيرات العدو، وكذلك معدات الاتصالات، بالإضافة إلى نماذج من الأنظمة الروبوتية لأغراض مختلفة، يستخدمها مقاتلو الوحدة بشكل فعال في حل المهام القتالية على خط التماس القتالي".وأشارت الوزارة إلى أن بيلوؤسوف شكر أركان قيادة تجمع قوات "الشرق"، على النتائج العالية للعمل القتالي ومنح العسكريين المتميزين الذين أظهروا شجاعة وبطولة جوائز الدولة. بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف الروسيةوسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 25 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل
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روسيا, العالم
بيلاؤوسوف يزور مقر عمليات تجمع قوات "الشرق"
08:36 GMT 13.12.2024 (تم التحديث: 08:52 GMT 13.12.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف ، تفقد مركز قيادة مجموعة "الشرق" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، واستمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع وتنفيذ القوات الروسية للمهام.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "عقد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف اجتماع عمل في مركز قيادة مجموعة قوات "الشرق"، حيث استمع إلى تقارير من القيادة حول الوضع الحالي وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات الروسية للمهام القتالية في منطقة المسؤولية".
وأضاف البيان: "أبلغ قائد وحدات تجمع قوات "الشرق"، الفريق أندريه إيفاناييف، وزير الدفاع الروسي أن وحدات المجموعة حررت خلال شهر سبع بلدات، وسيطرت أيضًا على منطقة تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من من 300 كيلومتر مربع".
وأشار إيفاناييف إلى أنه نتيجة الاستخدام الفعال للأسلحة عالية الدقة والمسيرات، يتكبد العدو خسائر كبيرة في المعدات والقوى البشرية.
وتابع البيان: "عرض على الوزير نتائج تحديث الأسلحة لزيادة فعالية مواجهة مسيرات العدو، وكذلك معدات الاتصالات، بالإضافة إلى نماذج من الأنظمة الروبوتية لأغراض مختلفة، يستخدمها مقاتلو الوحدة بشكل فعال في حل المهام القتالية على خط التماس القتالي".
وأشارت الوزارة إلى أن بيلوؤسوف شكر أركان قيادة تجمع قوات "الشرق"، على النتائج العالية للعمل القتالي ومنح العسكريين المتميزين الذين أظهروا شجاعة وبطولة جوائز الدولة.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.