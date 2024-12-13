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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241213/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط--13-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095742674.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 13طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T04:27+0000
2024-12-13T04:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير خمس طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك، وأربع فوق مقاطعة بيلغورود، وثلاث فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي مقلاطعة ليبيتسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241213/-تدمير-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-روستوف-الروسية-1095742248.html
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:27 GMT 13.12.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 13طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 13طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير خمس طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك، وأربع فوق مقاطعة بيلغورود، وثلاث فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي مقلاطعة ليبيتسك".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف الروسية
03:48 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:03 GMT
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