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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241213/-تدمير-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-روستوف-الروسية-1095742248.html
تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف الروسية
تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T03:48+0000
2024-12-13T03:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
روستوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال سليوسار في بيان عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "هذه الليلة، دمر الدفاع الجوي تسع طائرات مسيرة معادية فوق أراضي منطقة روستوف، وذلك في مناطق نوفوشاختينسك، وزيرنوغرادسكي، مياسنيكوفسكي، نيكلينوفسكي".وأشار القائم بأعمال الحاكم إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار مادية نتيجة إسقاط المسيرات الأوكرانية.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241129/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-30-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-منطقة-روستوف-1095307699.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روستوف
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روستوف

تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف الروسية

03:48 GMT 13.12.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وقال سليوسار في بيان عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "هذه الليلة، دمر الدفاع الجوي تسع طائرات مسيرة معادية فوق أراضي منطقة روستوف، وذلك في مناطق نوفوشاختينسك، وزيرنوغرادسكي، مياسنيكوفسكي، نيكلينوفسكي".
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف
29 نوفمبر, 00:32 GMT
وأشار القائم بأعمال الحاكم إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار مادية نتيجة إسقاط المسيرات الأوكرانية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:03 GMT
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