https://sarabic.ae/20241213/-تدمير-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-روستوف-الروسية-1095742248.html
تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف الروسية
تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T03:48+0000
2024-12-13T03:48+0000
2024-12-13T03:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
روستوف
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موسكو - سبوتنيك. وقال سليوسار في بيان عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "هذه الليلة، دمر الدفاع الجوي تسع طائرات مسيرة معادية فوق أراضي منطقة روستوف، وذلك في مناطق نوفوشاختينسك، وزيرنوغرادسكي، مياسنيكوفسكي، نيكلينوفسكي".وأشار القائم بأعمال الحاكم إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار مادية نتيجة إسقاط المسيرات الأوكرانية.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241129/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-30-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-منطقة-روستوف-1095307699.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روستوف
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روستوف
تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة روستوف الروسية
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال سليوسار في بيان عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "هذه الليلة، دمر الدفاع الجوي تسع طائرات مسيرة معادية فوق أراضي منطقة روستوف، وذلك في مناطق نوفوشاختينسك، وزيرنوغرادسكي، مياسنيكوفسكي، نيكلينوفسكي".
وأشار القائم بأعمال الحاكم إلى أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار مادية نتيجة إسقاط المسيرات الأوكرانية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.