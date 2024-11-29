https://sarabic.ae/20241129/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-30-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-منطقة-روستوف-1095307699.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية يوري سليوسار، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية أسقطت 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T00:32+0000
2024-11-29T00:32+0000
2024-11-29T00:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
العالم العربي
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موسكو – سبوتنيك. وقال المسؤول الروسي في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "الدفاع الجوي صد هجومًا جويًا ضخمًا للعدو، حيث تم اعتراض وتدمير 30 طائرة مسيرة في الشمال الغربي من منطقة روستوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241128/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-25-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1095270209.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, العالم العربي
روسيا, القوات الأوكرانية, العالم العربي
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة روستوف الروسية يوري سليوسار، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية أسقطت 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة.
موسكو – سبوتنيك. وقال المسؤول الروسي في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "الدفاع الجوي صد هجومًا جويًا ضخمًا للعدو
، حيث تم اعتراض وتدمير 30 طائرة مسيرة في الشمال الغربي من منطقة روستوف".
وأوضح سليوسار، أن قوات الدفاع الروسي تعكف في الوقت الراهن على صد الهجوم الجوي، مشيرًا إلى تضرر عدد من المنازل نتيجة الهجوم وإلى عدم وقوع إصابات بين سكان تلك المناطق.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.