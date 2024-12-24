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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241224/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-منفصل-عن-الواقع-ويرفض-كل-مقترحات-التسوية--1096140007.html
ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسوية
ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسوية
سبوتنيك عربي
أفاد دانييل ديفيس، ضابط متقاعد من الجيش الأمريكي، بأنه من غير الواضح ما الذي يحاول فلاديمير زيلينسكي، تحقيقه بالضبط من خلال رفض جميع المقترحات الواقعية للتوصل... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T17:09+0000
2024-12-24T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "ليس من الواضح ما الذي يريده زيلينسكي، ربما يكون بعيدًا عن الواقع، ما الذي يدور في ذهن سيرسكي (قائد القوات الأوكرانية)، وما الذي يدور في ذهن زيلينسكي عندما يستمرون في معارضة جميع المقترحات المقدمة، سواء كان ذلك عرض أوربان لوقف إطلاق النار في عيد الميلاد أو حديث ترامب عن المفاوضات".وقال: "إذا كان لدى أي شخص تصور بأن أوكرانيا سوف تكون قادرة على الفوز بطريقة أو بأخرى، فكل ما تفعله هو زيادة تكلفة الفشل بالنسبة للجانب الأوكراني، فقط أخرج هذا من رأسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20241224/خبير-عسكري-بريطاني-جميع-المقترحات-الأوروبية-لأوكرانيا-غير-مجدية-1096137383.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسوية

17:09 GMT 24.12.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفاد دانييل ديفيس، ضابط متقاعد من الجيش الأمريكي، بأنه من غير الواضح ما الذي يحاول فلاديمير زيلينسكي، تحقيقه بالضبط من خلال رفض جميع المقترحات الواقعية للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "ليس من الواضح ما الذي يريده زيلينسكي، ربما يكون بعيدًا عن الواقع، ما الذي يدور في ذهن سيرسكي (قائد القوات الأوكرانية)، وما الذي يدور في ذهن زيلينسكي عندما يستمرون في معارضة جميع المقترحات المقدمة، سواء كان ذلك عرض أوربان لوقف إطلاق النار في عيد الميلاد أو حديث ترامب عن المفاوضات".

وأوضح أنه يمكن للجانبين الاستفادة من وقف إطلاق النار، لكن كييف تستفيد أكثر لأن روسيا تتقدم للأمام وأوكرانيا تتراجع وليس لديها ما يكفي من القوات لإحداث فرق.

جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري بريطاني: جميع المقترحات الأوروبية لأوكرانيا غير مجدية
16:22 GMT
وقال: "إذا كان لدى أي شخص تصور بأن أوكرانيا سوف تكون قادرة على الفوز بطريقة أو بأخرى، فكل ما تفعله هو زيادة تكلفة الفشل بالنسبة للجانب الأوكراني، فقط أخرج هذا من رأسك".

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا، على الرغم من أنها تحاول إنكار ذلك من خلال اللجوء إلى "حيل التواصل".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:20 GMT
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