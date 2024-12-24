https://sarabic.ae/20241224/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-منفصل-عن-الواقع-ويرفض-كل-مقترحات-التسوية--1096140007.html

ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسوية

ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسوية

سبوتنيك عربي

أفاد دانييل ديفيس، ضابط متقاعد من الجيش الأمريكي، بأنه من غير الواضح ما الذي يحاول فلاديمير زيلينسكي، تحقيقه بالضبط من خلال رفض جميع المقترحات الواقعية للتوصل... 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T17:09+0000

2024-12-24T17:09+0000

2024-12-24T17:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "ليس من الواضح ما الذي يريده زيلينسكي، ربما يكون بعيدًا عن الواقع، ما الذي يدور في ذهن سيرسكي (قائد القوات الأوكرانية)، وما الذي يدور في ذهن زيلينسكي عندما يستمرون في معارضة جميع المقترحات المقدمة، سواء كان ذلك عرض أوربان لوقف إطلاق النار في عيد الميلاد أو حديث ترامب عن المفاوضات".وقال: "إذا كان لدى أي شخص تصور بأن أوكرانيا سوف تكون قادرة على الفوز بطريقة أو بأخرى، فكل ما تفعله هو زيادة تكلفة الفشل بالنسبة للجانب الأوكراني، فقط أخرج هذا من رأسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sarabic.ae/20241224/خبير-عسكري-بريطاني-جميع-المقترحات-الأوروبية-لأوكرانيا-غير-مجدية-1096137383.html

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