https://sarabic.ae/20241224/ضابط-أمريكي-زيلينسكي-منفصل-عن-الواقع-ويرفض-كل-مقترحات-التسوية--1096140007.html
ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسوية
ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسوية
سبوتنيك عربي
أفاد دانييل ديفيس، ضابط متقاعد من الجيش الأمريكي، بأنه من غير الواضح ما الذي يحاول فلاديمير زيلينسكي، تحقيقه بالضبط من خلال رفض جميع المقترحات الواقعية للتوصل... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T17:09+0000
2024-12-24T17:09+0000
2024-12-24T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "ليس من الواضح ما الذي يريده زيلينسكي، ربما يكون بعيدًا عن الواقع، ما الذي يدور في ذهن سيرسكي (قائد القوات الأوكرانية)، وما الذي يدور في ذهن زيلينسكي عندما يستمرون في معارضة جميع المقترحات المقدمة، سواء كان ذلك عرض أوربان لوقف إطلاق النار في عيد الميلاد أو حديث ترامب عن المفاوضات".وقال: "إذا كان لدى أي شخص تصور بأن أوكرانيا سوف تكون قادرة على الفوز بطريقة أو بأخرى، فكل ما تفعله هو زيادة تكلفة الفشل بالنسبة للجانب الأوكراني، فقط أخرج هذا من رأسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20241224/خبير-عسكري-بريطاني-جميع-المقترحات-الأوروبية-لأوكرانيا-غير-مجدية-1096137383.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسوية
أفاد دانييل ديفيس، ضابط متقاعد من الجيش الأمريكي، بأنه من غير الواضح ما الذي يحاول فلاديمير زيلينسكي، تحقيقه بالضبط من خلال رفض جميع المقترحات الواقعية للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "ليس من الواضح ما الذي يريده زيلينسكي، ربما يكون بعيدًا عن الواقع، ما الذي يدور في ذهن سيرسكي (قائد القوات الأوكرانية)، وما الذي يدور في ذهن زيلينسكي عندما يستمرون في معارضة جميع المقترحات المقدمة، سواء كان ذلك عرض أوربان لوقف إطلاق النار في عيد الميلاد أو حديث ترامب عن المفاوضات".
وأوضح أنه يمكن للجانبين الاستفادة من وقف إطلاق النار، لكن كييف تستفيد أكثر لأن روسيا تتقدم للأمام وأوكرانيا تتراجع وليس لديها ما يكفي من القوات لإحداث فرق.
وقال: "إذا كان لدى أي شخص تصور بأن أوكرانيا سوف تكون قادرة على الفوز بطريقة أو بأخرى، فكل ما تفعله هو زيادة تكلفة الفشل بالنسبة للجانب الأوكراني، فقط أخرج هذا من رأسك".
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا، على الرغم من أنها تحاول إنكار ذلك من خلال اللجوء إلى "حيل التواصل".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.