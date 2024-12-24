https://sarabic.ae/20241224/خبير-عسكري-بريطاني-جميع-المقترحات-الأوروبية-لأوكرانيا-غير-مجدية-1096137383.html
خبير عسكري بريطاني: جميع المقترحات الأوروبية لأوكرانيا غير مجدية
خبير عسكري بريطاني: جميع المقترحات الأوروبية لأوكرانيا غير مجدية
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الوقت قد حان لكي يعترف القادة الأوروبيون بعدم جدوى خططهم "لحفظ السلام" في أوكرانيا. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T16:22+0000
2024-12-24T16:22+0000
2024-12-24T16:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال على موقع "يوتيوب": "كل هذه المخططات وخطط إنشاء قوات حفظ السلام هذه مقترحات غير مجدية على الإطلاق، ولن تنجح ولن تؤدي إلا إلى إثبات أن الأوروبيين ما زالوا غير قادرين على فهم الحقيقة الأساسية والبسيطة، الصراع في أوكرانيا خاسر، وفشل المشروع الأوكراني".وأضاف: "على الرغم من احتمال إجراء بعض المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا لتخفيف العواقب، إلا أن نهاية الصراع ستكون بمثابة هزيمة لـ"المشروع" الذي أطلقه الأوروبيون وأشخاص من إدارة بايدن".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20241223/ضابط-مخابرات-أمريكي-هجمات-أوكرانيا-على-أهداف-مدنية-في-روسيا-تظهر-ضعفها-1096091926.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير عسكري بريطاني: جميع المقترحات الأوروبية لأوكرانيا غير مجدية
أفاد المحلل العسكري البريطاني، ألكسندر ميركوريس، بأن الوقت قد حان لكي يعترف القادة الأوروبيون بعدم جدوى خططهم "لحفظ السلام" في أوكرانيا.
وقال على موقع "يوتيوب": "كل هذه المخططات وخطط إنشاء قوات حفظ السلام هذه مقترحات غير مجدية على الإطلاق، ولن تنجح ولن تؤدي إلا إلى إثبات أن الأوروبيين ما زالوا غير قادرين على فهم الحقيقة الأساسية والبسيطة، الصراع في أوكرانيا خاسر، وفشل المشروع الأوكراني".
وأوضح أن الصراع في أوكرانيا سينتهي بطريقة أو بأخرى في العام المقبل، أو على أبعد تقدير، في عام 2026.
وأضاف: "على الرغم من احتمال إجراء بعض المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا لتخفيف العواقب، إلا أن نهاية الصراع ستكون بمثابة هزيمة لـ"المشروع" الذي أطلقه الأوروبيون وأشخاص من إدارة بايدن".
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن أوروبا خسرت الصراع في أوكرانيا، على الرغم من أنها تحاول إنكار ذلك من خلال اللجوء إلى "حيل التواصل".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.