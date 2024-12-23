https://sarabic.ae/20241223/ضابط-مخابرات-أمريكي-هجمات-أوكرانيا-على-أهداف-مدنية-في-روسيا-تظهر-ضعفها-1096091926.html
ضابط مخابرات أمريكي: هجمات أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا تظهر ضعفها
ضابط مخابرات أمريكي: هجمات أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا تظهر ضعفها
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الضربات الأوكرانية على أهداف مدنية على الأراضي الروسية تشير إلى ضعفها ويأسها. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T18:19+0000
2024-12-23T18:19+0000
2024-12-23T18:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "عندما يبدأون بمهاجمة أهداف مدنية ليس لها أي قيمة عسكرية، فإن ذلك علامة على ضعف كبير".وقال: "إنه يقول أشياء أكثر جنوناً وجنوناً لأنه يدرك أن ترامب ليس صديقه مثل جو بايدن".وفي وقت سابق من صباح يوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية قد أطلقها نظام كييف، خلال هجوم على جمهورية تتارستان، في الـ7:50 من صباح اليوم، وقد نجحت منظومة الدفاع الجوي الروسي في إسقاطها.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الكرملين: بوتين يتلقى بانتظام تقارير عملياتية من وزارة الدفاع بعد الهجوم الأوكراني على مدينة قازانالخارجية الروسية تطلق لقب "أسامة بن زيلينسكي" على رأس نظام كييف
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط مخابرات أمريكي: هجمات أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا تظهر ضعفها
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الضربات الأوكرانية على أهداف مدنية على الأراضي الروسية تشير إلى ضعفها ويأسها.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "عندما يبدأون بمهاجمة أهداف مدنية ليس لها أي قيمة عسكرية، فإن ذلك علامة على ضعف كبير".
وأشار جونسون إلى أن أوكرانيا والغرب لديهما مخزون محدود من الأسلحة والذخيرة، موضحا أن فلاديمير زيلينسكي يصبح يائسًا أكثر فأكثر كل يوم.
وقال: "إنه يقول أشياء أكثر جنوناً وجنوناً لأنه يدرك أن ترامب ليس صديقه مثل جو بايدن".
وفي وقت سابق من صباح يوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية قد أطلقها نظام كييف، خلال هجوم على جمهورية تتارستان، في الـ7:50 من صباح اليوم، وقد نجحت منظومة الدفاع الجوي الروسي في إسقاطها.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي عدو يحاول هزيمة روسيا سيندم ويتعرض لدمار أكبر، وذلك تعليقًا على الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، يوم السبت.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.