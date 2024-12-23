https://sarabic.ae/20241223/ضابط-مخابرات-أمريكي-هجمات-أوكرانيا-على-أهداف-مدنية-في-روسيا-تظهر-ضعفها-1096091926.html

ضابط مخابرات أمريكي: هجمات أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا تظهر ضعفها

ضابط مخابرات أمريكي: هجمات أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا تظهر ضعفها

سبوتنيك عربي

أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الضربات الأوكرانية على أهداف مدنية على الأراضي الروسية تشير إلى ضعفها ويأسها. 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T18:19+0000

2024-12-23T18:19+0000

2024-12-23T18:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "عندما يبدأون بمهاجمة أهداف مدنية ليس لها أي قيمة عسكرية، فإن ذلك علامة على ضعف كبير".وقال: "إنه يقول أشياء أكثر جنوناً وجنوناً لأنه يدرك أن ترامب ليس صديقه مثل جو بايدن".وفي وقت سابق من صباح يوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية قد أطلقها نظام كييف، خلال هجوم على جمهورية تتارستان، في الـ7:50 من صباح اليوم، وقد نجحت منظومة الدفاع الجوي الروسي في إسقاطها.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الكرملين: بوتين يتلقى بانتظام تقارير عملياتية من وزارة الدفاع بعد الهجوم الأوكراني على مدينة قازانالخارجية الروسية تطلق لقب "أسامة بن زيلينسكي" على رأس نظام كييف

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