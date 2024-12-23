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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241223/ضابط-مخابرات-أمريكي-هجمات-أوكرانيا-على-أهداف-مدنية-في-روسيا-تظهر-ضعفها-1096091926.html
ضابط مخابرات أمريكي: هجمات أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا تظهر ضعفها
ضابط مخابرات أمريكي: هجمات أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا تظهر ضعفها
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الضربات الأوكرانية على أهداف مدنية على الأراضي الروسية تشير إلى ضعفها ويأسها. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T18:19+0000
2024-12-23T18:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "عندما يبدأون بمهاجمة أهداف مدنية ليس لها أي قيمة عسكرية، فإن ذلك علامة على ضعف كبير".وقال: "إنه يقول أشياء أكثر جنوناً وجنوناً لأنه يدرك أن ترامب ليس صديقه مثل جو بايدن".وفي وقت سابق من صباح يوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية قد أطلقها نظام كييف، خلال هجوم على جمهورية تتارستان، في الـ7:50 من صباح اليوم، وقد نجحت منظومة الدفاع الجوي الروسي في إسقاطها.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الكرملين: بوتين يتلقى بانتظام تقارير عملياتية من وزارة الدفاع بعد الهجوم الأوكراني على مدينة قازانالخارجية الروسية تطلق لقب "أسامة بن زيلينسكي" على رأس نظام كييف
https://sarabic.ae/20241222/بوتين-حول-الهجوم-الأوكراني-على-قازان-أي-عدو-يسعى-لهزيمة-روسيا-سيتعرض-لدمار-أكبر-1096056628.html
https://sarabic.ae/20241222/بوتين-يؤكد-أهمية-إنتاج-واختبار-صواريخ-أوريشنيك-في-ظروف-قتالية-1096055298.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط مخابرات أمريكي: هجمات أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا تظهر ضعفها

18:19 GMT 23.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة قوات "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الضربات الأوكرانية على أهداف مدنية على الأراضي الروسية تشير إلى ضعفها ويأسها.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "عندما يبدأون بمهاجمة أهداف مدنية ليس لها أي قيمة عسكرية، فإن ذلك علامة على ضعف كبير".

وأشار جونسون إلى أن أوكرانيا والغرب لديهما مخزون محدود من الأسلحة والذخيرة، موضحا أن فلاديمير زيلينسكي يصبح يائسًا أكثر فأكثر كل يوم.

وقال: "إنه يقول أشياء أكثر جنوناً وجنوناً لأنه يدرك أن ترامب ليس صديقه مثل جو بايدن".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين حول الهجوم الأوكراني على قازان: أي عدو يسعى لهزيمة روسيا سيتعرض لدمار أكبر
أمس, 12:27 GMT
وفي وقت سابق من صباح يوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية قد أطلقها نظام كييف، خلال هجوم على جمهورية تتارستان، في الـ7:50 من صباح اليوم، وقد نجحت منظومة الدفاع الجوي الروسي في إسقاطها.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي عدو يحاول هزيمة روسيا سيندم ويتعرض لدمار أكبر، وذلك تعليقًا على الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، يوم السبت.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
الرئيس فلاديمير بوتين يجتمع مع مدراء وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يؤكد أهمية إنتاج واختبار صواريخ "أوريشنيك" في ظروف قتالية
أمس, 11:26 GMT
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
الكرملين: بوتين يتلقى بانتظام تقارير عملياتية من وزارة الدفاع بعد الهجوم الأوكراني على مدينة قازان
الخارجية الروسية تطلق لقب "أسامة بن زيلينسكي" على رأس نظام كييف
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