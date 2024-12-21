https://sarabic.ae/20241221/الخارجية-الروسية-تطلق-لقب-أسامة-بن-زيلينسكي-على-رأس-نظام-كييف--1096043517.html
الخارجية الروسية تطلق لقب "أسامة بن زيلينسكي" على رأس نظام كييف
الخارجية الروسية تطلق لقب "أسامة بن زيلينسكي" على رأس نظام كييف
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "سوتنيك"، في تعليقها على الهجوم بطائرة مسيرة على مدينة قازان الروسية، أن فلاديمير... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T16:00+0000
2024-12-21T16:00+0000
2024-12-21T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا: "أسامة بن زيلينسكي... لقد أظهر نظام كييف جوهره الإرهابي من قبل، لكن الآن ليس لديه غيره".واختتمت زاخاروفا حديثها، قائلة: "الآن أصبح رئيسًا لخلية إرهابية تقتل الناس والمدنيين والعلماء والأطفال وتهاجم البنية التحتية المدنية ... المخطط الكلاسيكي لكيفية جلب الأمريكيين والبريطانيين والغربيين لمثل هؤلاء الأشخاص المأجورين تحت ستار من نوع ما من الديمقراطيين، ثم هؤلاء، إذا جاز التعبير، هذه ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بمثل هذا الهيجان الإرهابي المتطرف، ولهذا السبب اسمه أسامة بن زيلينسكي".وقالت زاخاروفا، في بيان، اليوم السبت: "غاضبون من الصمت المنافق للغرب ووسائل إعلامه، التي تستجيب على الفور لأي هجوم من قبل المتطرفين، وخاصة الهجمات الإرهابية، في أجزاء مختلفة من العالم. ومع ذلك، في حالة روسيا، يتظاهرون بأن لا شيء يحدث.. ندعو المجتمع الدولي إلى إعطاء تقييم صارم لأفعال كييف".
https://sarabic.ae/20241221/الخارجية-الروسية-موسكو-غاضبة-تجاه-صمت-الغرب-على-الهجوم-الأوكراني-الذي-استهدف-قازان-بطائرات-مسيرة-1096041130.html
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روسيا
الخارجية الروسية تطلق لقب "أسامة بن زيلينسكي" على رأس نظام كييف
ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "سوتنيك"، في تعليقها على الهجوم بطائرة مسيرة على مدينة قازان الروسية، أن فلاديمير زيلينسكي، أصبح رئيس خلية إرهابية، وأطلقت عليه اسم "أسامة بن زيلينسكي".
وقالت زاخاروفا: "أسامة بن زيلينسكي... لقد أظهر نظام كييف جوهره الإرهابي من قبل، لكن الآن ليس لديه غيره".
ووفقا لها، فإن هذه هي بالضبط الطريقة التي أعدت بها الولايات المتحدة وبريطانيا أسامة بن لادن، وأكدت زاخاروفا أن الشيء نفسه أصبح مرئيًا الآن مع زيلينسكي.
واختتمت زاخاروفا حديثها، قائلة: "الآن أصبح رئيسًا لخلية إرهابية تقتل الناس والمدنيين والعلماء والأطفال وتهاجم البنية التحتية المدنية ... المخطط الكلاسيكي لكيفية جلب الأمريكيين والبريطانيين والغربيين لمثل هؤلاء الأشخاص المأجورين تحت ستار من نوع ما من الديمقراطيين، ثم هؤلاء، إذا جاز التعبير، هذه ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بمثل هذا الهيجان الإرهابي المتطرف، ولهذا السبب اسمه أسامة بن زيلينسكي".
كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو غاضبة تجاه صمت الغرب بشأن الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة قازان الروسية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الرد بشكل مناسب.
وقالت زاخاروفا، في بيان، اليوم السبت: "غاضبون من الصمت المنافق للغرب ووسائل إعلامه، التي تستجيب على الفور لأي هجوم من قبل المتطرفين، وخاصة الهجمات الإرهابية، في أجزاء مختلفة من العالم. ومع ذلك، في حالة روسيا، يتظاهرون بأن لا شيء يحدث.. ندعو المجتمع الدولي إلى إعطاء تقييم صارم لأفعال كييف".