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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241221/الخارجية-الروسية-تطلق-لقب-أسامة-بن-زيلينسكي-على-رأس-نظام-كييف--1096043517.html
الخارجية الروسية تطلق لقب "أسامة بن زيلينسكي" على رأس نظام كييف
الخارجية الروسية تطلق لقب "أسامة بن زيلينسكي" على رأس نظام كييف
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "سوتنيك"، في تعليقها على الهجوم بطائرة مسيرة على مدينة قازان الروسية، أن فلاديمير... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T16:00+0000
2024-12-21T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا: "أسامة بن زيلينسكي... لقد أظهر نظام كييف جوهره الإرهابي من قبل، لكن الآن ليس لديه غيره".واختتمت زاخاروفا حديثها، قائلة: "الآن أصبح رئيسًا لخلية إرهابية تقتل الناس والمدنيين والعلماء والأطفال وتهاجم البنية التحتية المدنية ... المخطط الكلاسيكي لكيفية جلب الأمريكيين والبريطانيين والغربيين لمثل هؤلاء الأشخاص المأجورين تحت ستار من نوع ما من الديمقراطيين، ثم هؤلاء، إذا جاز التعبير، هذه ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بمثل هذا الهيجان الإرهابي المتطرف، ولهذا السبب اسمه أسامة بن زيلينسكي".وقالت زاخاروفا، في بيان، اليوم السبت: "غاضبون من الصمت المنافق للغرب ووسائل إعلامه، التي تستجيب على الفور لأي هجوم من قبل المتطرفين، وخاصة الهجمات الإرهابية، في أجزاء مختلفة من العالم. ومع ذلك، في حالة روسيا، يتظاهرون بأن لا شيء يحدث.. ندعو المجتمع الدولي إلى إعطاء تقييم صارم لأفعال كييف".
https://sarabic.ae/20241221/الخارجية-الروسية-موسكو-غاضبة-تجاه-صمت-الغرب-على-الهجوم-الأوكراني-الذي-استهدف-قازان-بطائرات-مسيرة-1096041130.html
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روسيا
روسيا

الخارجية الروسية تطلق لقب "أسامة بن زيلينسكي" على رأس نظام كييف

16:00 GMT 21.12.2024
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "سوتنيك"، في تعليقها على الهجوم بطائرة مسيرة على مدينة قازان الروسية، أن فلاديمير زيلينسكي، أصبح رئيس خلية إرهابية، وأطلقت عليه اسم "أسامة بن زيلينسكي".
وقالت زاخاروفا: "أسامة بن زيلينسكي... لقد أظهر نظام كييف جوهره الإرهابي من قبل، لكن الآن ليس لديه غيره".
ووفقا لها، فإن هذه هي بالضبط الطريقة التي أعدت بها الولايات المتحدة وبريطانيا أسامة بن لادن، وأكدت زاخاروفا أن الشيء نفسه أصبح مرئيًا الآن مع زيلينسكي.
واختتمت زاخاروفا حديثها، قائلة: "الآن أصبح رئيسًا لخلية إرهابية تقتل الناس والمدنيين والعلماء والأطفال وتهاجم البنية التحتية المدنية ... المخطط الكلاسيكي لكيفية جلب الأمريكيين والبريطانيين والغربيين لمثل هؤلاء الأشخاص المأجورين تحت ستار من نوع ما من الديمقراطيين، ثم هؤلاء، إذا جاز التعبير، هذه ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بمثل هذا الهيجان الإرهابي المتطرف، ولهذا السبب اسمه أسامة بن زيلينسكي".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: موسكو غاضبة تجاه صمت الغرب على الهجوم الأوكراني الذي استهدف قازان بطائرات مسيرة
14:31 GMT
كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو غاضبة تجاه صمت الغرب بشأن الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة قازان الروسية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الرد بشكل مناسب.
وقالت زاخاروفا، في بيان، اليوم السبت: "غاضبون من الصمت المنافق للغرب ووسائل إعلامه، التي تستجيب على الفور لأي هجوم من قبل المتطرفين، وخاصة الهجمات الإرهابية، في أجزاء مختلفة من العالم. ومع ذلك، في حالة روسيا، يتظاهرون بأن لا شيء يحدث.. ندعو المجتمع الدولي إلى إعطاء تقييم صارم لأفعال كييف".
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Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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