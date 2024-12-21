https://sarabic.ae/20241221/الخارجية-الروسية-موسكو-غاضبة-تجاه-صمت-الغرب-على-الهجوم-الأوكراني-الذي-استهدف-قازان-بطائرات-مسيرة-1096041130.html
الخارجية الروسية: موسكو غاضبة تجاه صمت الغرب على الهجوم الأوكراني الذي استهدف قازان بطائرات مسيرة
الخارجية الروسية: موسكو غاضبة تجاه صمت الغرب على الهجوم الأوكراني الذي استهدف قازان بطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو غاضبة تجاه صمت الغرب بشأن الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة قازان الروسية،... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T14:31+0000
2024-12-21T14:31+0000
2024-12-21T14:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا، في بيان، اليوم السبت: "غاضبون من الصمت المنافق للغرب ووسائل إعلامه، التي تستجيب على الفور لأي هجوم من قبل المتطرفين، وخاصة الهجمات الإرهابية، في أجزاء مختلفة من العالم. ومع ذلك، في حالة روسيا، يتظاهرون بأن لا شيء يحدث.. ندعو المجتمع الدولي إلى إعطاء تقييم صارم لأفعال كييف".وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على "تلغرام": "في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر، قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا، بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان، بالطائرات المسيرة".وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية قد أطلقها نظام كييف، خلال هجوم على جمهورية تتارستان، في الـ7:50 من صباح اليوم، وقد نجحت منظومة الدفاع الجوي الروسي في إسقاطها.
https://sarabic.ae/20241221/زيلينسكي-يعترف-باستحالة-إخراج-الجيش-الروسي-من-مواقع-سيطرته--1096038199.html
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روسيا
الخارجية الروسية: موسكو غاضبة تجاه صمت الغرب على الهجوم الأوكراني الذي استهدف قازان بطائرات مسيرة
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو غاضبة تجاه صمت الغرب بشأن الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة أوكرانية على مدينة قازان الروسية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الرد بشكل مناسب.
وقالت زاخاروفا، في بيان، اليوم السبت: "غاضبون من الصمت المنافق للغرب ووسائل إعلامه، التي تستجيب على الفور لأي هجوم من قبل المتطرفين، وخاصة الهجمات الإرهابية، في أجزاء مختلفة من العالم. ومع ذلك، في حالة روسيا، يتظاهرون بأن لا شيء يحدث.. ندعو المجتمع الدولي إلى إعطاء تقييم صارم لأفعال كييف".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بإحباط هجوم أوكراني على مرافق البينة التحتية المدنية في مدينة قازان (عاصمة جمهورية تتارستان)، بـ6 طائرات مسيرة صباح اليوم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على "تلغرام": "في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر، قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا، بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان، بالطائرات المسيرة".
وتابعت الوزارة: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية بنجاح 3 مسيرات أوكرانية، كما تم تحييد 3 أخرى بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية".
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية قد أطلقها نظام كييف، خلال هجوم على جمهورية تتارستان، في الـ7:50 من صباح اليوم، وقد نجحت منظومة الدفاع الجوي الروسي في إسقاطها.