https://sarabic.ae/20241221/زيلينسكي-يعترف-باستحالة-إخراج-الجيش-الروسي-من-مواقع-سيطرته--1096038199.html
زيلينسكي يعترف باستحالة إخراج الجيش الروسي من مواقع سيطرته
زيلينسكي يعترف باستحالة إخراج الجيش الروسي من مواقع سيطرته
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، أن فلاديمير زيلينسكي يعترف الآن باستحالة إعادة الأراضي التي خسرتها أوكرانيا من خلال العمل العسكري. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T12:28+0000
2024-12-21T12:28+0000
2024-12-21T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الصحيفة البريطانية في بيان لها، أنه "الآن بدأ السياسي الأوكراني يقول ما يعرفه هو وحلفاؤه الغربيون منذ فترة طويلة، وهو أنه من المستحيل إخراج الجيش الروسي من المواقع الخاضعة للسيطرة مع الدعم الحالي من الغرب وتسليح القوات الأوكرانية".وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، خلال اتصال مباشر، إن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لبدء المفاوضات.وفي الوقت ذاته، أكد بوتين، أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.
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روسيا
زيلينسكي يعترف باستحالة إخراج الجيش الروسي من مواقع سيطرته
ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، أن فلاديمير زيلينسكي يعترف الآن باستحالة إعادة الأراضي التي خسرتها أوكرانيا من خلال العمل العسكري.
وأضافت الصحيفة البريطانية في بيان لها، أنه "الآن بدأ السياسي الأوكراني يقول ما يعرفه هو وحلفاؤه الغربيون منذ فترة طويلة، وهو أنه من المستحيل إخراج الجيش الروسي من المواقع الخاضعة للسيطرة مع الدعم الحالي من الغرب وتسليح القوات الأوكرانية".
وقال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، يوم الأربعاء، إن "أوكرانيا ليس لديها قوات كافية لإعادة أراضي شبه جزيرة القرم ودونباس إلى سيطرتها".
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، خلال اتصال مباشر، إن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لبدء المفاوضات.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن موسكو مستعدة للتحدث حتى مع فلاديمير زيلينسكي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.
وفي الوقت ذاته، أكد بوتين، أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.