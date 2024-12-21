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القوات الروسية تحرر بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241221/زيلينسكي-يعترف-باستحالة-إخراج-الجيش-الروسي-من-مواقع-سيطرته--1096038199.html
زيلينسكي يعترف باستحالة إخراج الجيش الروسي من مواقع سيطرته
زيلينسكي يعترف باستحالة إخراج الجيش الروسي من مواقع سيطرته
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، أن فلاديمير زيلينسكي يعترف الآن باستحالة إعادة الأراضي التي خسرتها أوكرانيا من خلال العمل العسكري. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الصحيفة البريطانية في بيان لها، أنه "الآن بدأ السياسي الأوكراني يقول ما يعرفه هو وحلفاؤه الغربيون منذ فترة طويلة، وهو أنه من المستحيل إخراج الجيش الروسي من المواقع الخاضعة للسيطرة مع الدعم الحالي من الغرب وتسليح القوات الأوكرانية".وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، خلال اتصال مباشر، إن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لبدء المفاوضات.وفي الوقت ذاته، أكد بوتين، أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.
https://sarabic.ae/20241221/أوربان-المجر-تؤمن-بأهمية-إعادة-النظر-في-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-سريعا-1096037351.html
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روسيا
روسيا

زيلينسكي يعترف باستحالة إخراج الجيش الروسي من مواقع سيطرته

12:28 GMT 21.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، أن فلاديمير زيلينسكي يعترف الآن باستحالة إعادة الأراضي التي خسرتها أوكرانيا من خلال العمل العسكري.
وأضافت الصحيفة البريطانية في بيان لها، أنه "الآن بدأ السياسي الأوكراني يقول ما يعرفه هو وحلفاؤه الغربيون منذ فترة طويلة، وهو أنه من المستحيل إخراج الجيش الروسي من المواقع الخاضعة للسيطرة مع الدعم الحالي من الغرب وتسليح القوات الأوكرانية".

وقال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، يوم الأربعاء، إن "أوكرانيا ليس لديها قوات كافية لإعادة أراضي شبه جزيرة القرم ودونباس إلى سيطرتها".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوربان: المجر تؤمن بأهمية إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا سريعا
11:49 GMT
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، خلال اتصال مباشر، إن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لبدء المفاوضات.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن موسكو مستعدة للتحدث حتى مع فلاديمير زيلينسكي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.
وفي الوقت ذاته، أكد بوتين، أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.
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