https://sarabic.ae/20241221/زيلينسكي-يعترف-باستحالة-إخراج-الجيش-الروسي-من-مواقع-سيطرته--1096038199.html

زيلينسكي يعترف باستحالة إخراج الجيش الروسي من مواقع سيطرته

زيلينسكي يعترف باستحالة إخراج الجيش الروسي من مواقع سيطرته

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، أن فلاديمير زيلينسكي يعترف الآن باستحالة إعادة الأراضي التي خسرتها أوكرانيا من خلال العمل العسكري. 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T12:28+0000

2024-12-21T12:28+0000

2024-12-21T12:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg

وأضافت الصحيفة البريطانية في بيان لها، أنه "الآن بدأ السياسي الأوكراني يقول ما يعرفه هو وحلفاؤه الغربيون منذ فترة طويلة، وهو أنه من المستحيل إخراج الجيش الروسي من المواقع الخاضعة للسيطرة مع الدعم الحالي من الغرب وتسليح القوات الأوكرانية".وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، خلال اتصال مباشر، إن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لبدء المفاوضات.وفي الوقت ذاته، أكد بوتين، أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.

https://sarabic.ae/20241221/أوربان-المجر-تؤمن-بأهمية-إعادة-النظر-في-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-سريعا-1096037351.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا