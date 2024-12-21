https://sarabic.ae/20241221/الكرملين-بوتين-يتلقى-بانتظام-تقارير-عملياتية-من-وزارة-الدفاع-بعد-الهجوم-الأوكراني-على-مدينة-قازان-1096044666.html
الكرملين: بوتين يتلقى بانتظام تقارير عملياتية من وزارة الدفاع بعد الهجوم الأوكراني على مدينة قازان
الكرملين: بوتين يتلقى بانتظام تقارير عملياتية من وزارة الدفاع بعد الهجوم الأوكراني على مدينة قازان
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس جمهورية تتارستان الروسية روستام مينيخانوف، بعد تعرض مدينة قازان عاصمة الجمهورية، لهجوم... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T17:04+0000
2024-12-21T17:04+0000
2024-12-21T17:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان للكرملين أن "فلاديمير بوتين، تحدث عبر الهاتف مع رئيس تتارستان روستام مينيخانوف، بعد الهجوم بطائرات مسيرة على قازان. رئيس الدولة يتلقى بانتظام تقارير عملياتية من وزارة الدفاع".وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على "تلغرام": "في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان بالطائرات المسيرة".وتابعت الوزارة: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية بنجاح 3 مسيرات أوكرانية، كما تم تحييد 3 أخرى بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241221/الخارجية-الروسية-تطلق-لقب-أسامة-بن-زيلينسكي-على-رأس-نظام-كييف--1096043517.html
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روسيا
الكرملين: بوتين يتلقى بانتظام تقارير عملياتية من وزارة الدفاع بعد الهجوم الأوكراني على مدينة قازان
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس جمهورية تتارستان الروسية روستام مينيخانوف، بعد تعرض مدينة قازان عاصمة الجمهورية، لهجوم أوكراني إرهابي عبر طائرات مسيرة، صباح اليوم.
وجاء في بيان للكرملين أن "فلاديمير بوتين، تحدث عبر الهاتف مع رئيس تتارستان روستام مينيخانوف، بعد الهجوم بطائرات مسيرة على قازان. رئيس الدولة يتلقى بانتظام تقارير عملياتية من وزارة الدفاع".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بإحباط هجوم أوكراني على مرافق البينة التحتية المدنية، في مدينة قازان (عاصمة جمهورية تتارستان)، بـ6 طائرات مسيرة، صباح اليوم السبت.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على "تلغرام": "في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان بالطائرات المسيرة".
وتابعت الوزارة: "أسقطت الدفاعات الجوية الروسية بنجاح 3 مسيرات أوكرانية، كما تم تحييد 3 أخرى بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية".
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية قد أطلقها نظام كييف، خلال هجوم على جمهورية تتارستان، في الـ7:50 من صباح اليوم، وقد نجحت منظومة الدفاع الجوي الروسي في إسقاطها.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.