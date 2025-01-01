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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250101/نحو-600-ألف-عسكري-الخسائر-البشرية-للقوات-الأوكرانية-في-عام-2024-1096377956.html
نحو 600 ألف عسكري... الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية في عام 2024
نحو 600 ألف عسكري... الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية في عام 2024
سبوتنيك عربي
بلغت الخسائر البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2024، وفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، نحو 593 ألف و410 عسكريين. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T07:35+0000
2025-01-01T07:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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ووفقا للتقارير الأسبوعية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 4 آلاف جندي أسبوعيا، في بداية العام2024، وبحلول شهر مارس/ آذار الماضي، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 7 آلاف جندي، لكنه انخفض بعد ذلك قليلاً.ثم بدأت خسائر الأفراد العسكريين الأوكرانيين في الزيادة مرة أخرى، وبحلول نهاية شهر مايو/ أيار 2024، تجاوزت الخسائر، لأول مرة، 10 آلاف شخص في الأسبوع، وبعد ذلك لم ينخفض العدد أبدًا عن هذا الرقم.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أكبر عدد من الأفراد العسكريين في أسبوع، وذلك من 26 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نحو 17 ألف جندي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسويةخبير عسكري بريطاني: جميع المقترحات الأوروبية لأوكرانيا غير مجدية
https://sarabic.ae/20241227/القوات-الروسية-تحرر-عددا-من-البلدات-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-خلال-أسبوع-1096239312.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

نحو 600 ألف عسكري... الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية في عام 2024

07:35 GMT 01.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
بلغت الخسائر البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2024، وفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، نحو 593 ألف و410 عسكريين.
ووفقا للتقارير الأسبوعية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 4 آلاف جندي أسبوعيا، في بداية العام2024، وبحلول شهر مارس/ آذار الماضي، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 7 آلاف جندي، لكنه انخفض بعد ذلك قليلاً.

بالإضافة إلى ذلك، في شهر مارس 2024، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية اختراق الحدود الروسية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك، ونتيجة لذلك فقدت نحو 3 آلاف شخص آخرين.

ثم بدأت خسائر الأفراد العسكريين الأوكرانيين في الزيادة مرة أخرى، وبحلول نهاية شهر مايو/ أيار 2024، تجاوزت الخسائر، لأول مرة، 10 آلاف شخص في الأسبوع، وبعد ذلك لم ينخفض العدد أبدًا عن هذا الرقم.

وفي أغسطس/ آب 2024، حاولت كييف غزو الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، وبعد ذلك زادت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل أكبر.

وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أكبر عدد من الأفراد العسكريين في أسبوع، وذلك من 26 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نحو 17 ألف جندي.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر عددا من البلدات وتكبد قوات كييف خسائر فادحة خلال أسبوع
27 ديسمبر 2024, 10:18 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسوية
خبير عسكري بريطاني: جميع المقترحات الأوروبية لأوكرانيا غير مجدية
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
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