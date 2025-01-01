https://sarabic.ae/20250101/نحو-600-ألف-عسكري-الخسائر-البشرية-للقوات-الأوكرانية-في-عام-2024-1096377956.html
نحو 600 ألف عسكري... الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية في عام 2024
نحو 600 ألف عسكري... الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية في عام 2024
سبوتنيك عربي
بلغت الخسائر البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2024، وفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، نحو 593 ألف و410 عسكريين. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T07:35+0000
2025-01-01T07:35+0000
2025-01-01T07:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقا للتقارير الأسبوعية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 4 آلاف جندي أسبوعيا، في بداية العام2024، وبحلول شهر مارس/ آذار الماضي، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 7 آلاف جندي، لكنه انخفض بعد ذلك قليلاً.ثم بدأت خسائر الأفراد العسكريين الأوكرانيين في الزيادة مرة أخرى، وبحلول نهاية شهر مايو/ أيار 2024، تجاوزت الخسائر، لأول مرة، 10 آلاف شخص في الأسبوع، وبعد ذلك لم ينخفض العدد أبدًا عن هذا الرقم.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أكبر عدد من الأفراد العسكريين في أسبوع، وذلك من 26 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نحو 17 ألف جندي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسويةخبير عسكري بريطاني: جميع المقترحات الأوروبية لأوكرانيا غير مجدية
https://sarabic.ae/20241227/القوات-الروسية-تحرر-عددا-من-البلدات-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-خلال-أسبوع-1096239312.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
نحو 600 ألف عسكري... الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية في عام 2024
بلغت الخسائر البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2024، وفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، نحو 593 ألف و410 عسكريين.
ووفقا للتقارير الأسبوعية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 4 آلاف جندي أسبوعيا، في بداية العام2024، وبحلول شهر مارس/ آذار الماضي، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 7 آلاف جندي، لكنه انخفض بعد ذلك قليلاً.
بالإضافة إلى ذلك، في شهر مارس 2024، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية اختراق الحدود الروسية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك، ونتيجة لذلك فقدت نحو 3 آلاف شخص آخرين.
ثم بدأت خسائر الأفراد العسكريين الأوكرانيين في الزيادة مرة أخرى، وبحلول نهاية شهر مايو/ أيار 2024، تجاوزت الخسائر، لأول مرة، 10 آلاف شخص في الأسبوع، وبعد ذلك لم ينخفض العدد أبدًا عن هذا الرقم.
وفي أغسطس/ آب 2024، حاولت كييف غزو الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، وبعد ذلك زادت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل أكبر.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أكبر عدد من الأفراد العسكريين في أسبوع، وذلك من 26 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نحو 17 ألف جندي.
27 ديسمبر 2024, 10:18 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.