https://sarabic.ae/20250101/نحو-600-ألف-عسكري-الخسائر-البشرية-للقوات-الأوكرانية-في-عام-2024-1096377956.html

نحو 600 ألف عسكري... الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية في عام 2024

نحو 600 ألف عسكري... الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية في عام 2024

سبوتنيك عربي

بلغت الخسائر البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2024، وفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، نحو 593 ألف و410 عسكريين. 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T07:35+0000

2025-01-01T07:35+0000

2025-01-01T07:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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ووفقا للتقارير الأسبوعية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 4 آلاف جندي أسبوعيا، في بداية العام2024، وبحلول شهر مارس/ آذار الماضي، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 7 آلاف جندي، لكنه انخفض بعد ذلك قليلاً.ثم بدأت خسائر الأفراد العسكريين الأوكرانيين في الزيادة مرة أخرى، وبحلول نهاية شهر مايو/ أيار 2024، تجاوزت الخسائر، لأول مرة، 10 آلاف شخص في الأسبوع، وبعد ذلك لم ينخفض العدد أبدًا عن هذا الرقم.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أكبر عدد من الأفراد العسكريين في أسبوع، وذلك من 26 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نحو 17 ألف جندي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسويةخبير عسكري بريطاني: جميع المقترحات الأوروبية لأوكرانيا غير مجدية

https://sarabic.ae/20241227/القوات-الروسية-تحرر-عددا-من-البلدات-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-خلال-أسبوع-1096239312.html

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سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا