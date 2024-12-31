مسيرة روسية تستهدف موقعا أوكرانيا مخفيا في مقاطعة سومي... فيديو

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هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
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المقهى الثقافي
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مرايا العلوم
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حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
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شؤون عسكرية
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
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من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241231/مسيرة-روسية-تستهدف-موقعا-أوكرانيا-مخفيا-في-مقاطعة-سومي-فيديو--1096364144.html
مسيرة روسية تستهدف موقعا أوكرانيا مخفيا في مقاطعة سومي... فيديو
مسيرة روسية تستهدف موقعا أوكرانيا مخفيا في مقاطعة سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدمير القوات الروسية، موقعا أوكرانيا مخفيا لتمركز مدفع هاون، في مقاطعة سومي. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T14:32+0000
2024-12-31T14:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "دمر طاقم مسيرة تابعة لقوات مجموعة "الشمال" موقعًا مموهًا لطاقم مدفع هاون، تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل المجمعات الصناعية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241230/الجيش-الروسي-يشن-ضربات-موجعة-عدة-ضد-قوات-نظام-كييف-1096322068.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

مسيرة روسية تستهدف موقعا أوكرانيا مخفيا في مقاطعة سومي... فيديو

14:32 GMT 31.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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نشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدمير القوات الروسية، موقعا أوكرانيا مخفيا لتمركز مدفع هاون، في مقاطعة سومي.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "دمر طاقم مسيرة تابعة لقوات مجموعة "الشمال" موقعًا مموهًا لطاقم مدفع هاون، تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل المجمعات الصناعية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
المقاتلى الروسية سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يشن ضربات موجعة عدة ضد قوات نظام كييف
أمس, 07:20 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:01 GMT
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