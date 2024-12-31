https://sarabic.ae/20241231/مسيرة-روسية-تستهدف-موقعا-أوكرانيا-مخفيا-في-مقاطعة-سومي-فيديو--1096364144.html
مسيرة روسية تستهدف موقعا أوكرانيا مخفيا في مقاطعة سومي... فيديو
مسيرة روسية تستهدف موقعا أوكرانيا مخفيا في مقاطعة سومي... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدمير القوات الروسية، موقعا أوكرانيا مخفيا لتمركز مدفع هاون، في مقاطعة سومي. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T14:32+0000
2024-12-31T14:32+0000
2024-12-31T14:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_a173f57e3f40e05df4b65e18ad2b8a26.jpg
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "دمر طاقم مسيرة تابعة لقوات مجموعة "الشمال" موقعًا مموهًا لطاقم مدفع هاون، تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة، التي تضمن تشغيل المجمعات الصناعية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241230/الجيش-الروسي-يشن-ضربات-موجعة-عدة-ضد-قوات-نظام-كييف-1096322068.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
مسيرة روسية تستهدف موقعا أوكرانيا مخفيا في مقاطعة سومي... فيديو
نشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدمير القوات الروسية، موقعا أوكرانيا مخفيا لتمركز مدفع هاون، في مقاطعة سومي.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "دمر طاقم مسيرة تابعة لقوات مجموعة "الشمال" موقعًا مموهًا لطاقم مدفع هاون، تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة
، التي تضمن تشغيل المجمعات الصناعية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.