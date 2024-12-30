https://sarabic.ae/20241230/الجيش-الروسي-يشن-ضربات-موجعة-عدة-ضد-قوات-نظام-كييف-1096322068.html
الجيش الروسي يشن ضربات موجعة عدة ضد قوات نظام كييف
الجيش الروسي يشن ضربات موجعة عدة ضد قوات نظام كييف
سبوتنيك عربي
أكد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، أن الجيش الروسي نفذ ضربات على مواقع عدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقاط انتشار للمرتزقة الأجانب... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T07:20+0000
2024-12-30T07:20+0000
2024-12-30T07:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "لقد وصل الاستهداف إلى مقاطعة سومي. أفادت تقارير أنه تم تدمير مستودع لمشغلي الطائرات المسيرة، إلى جانب العديد من قوات بانديرا".وأضاف: "في الصباح، من المعروف أن فندقا معينا تم استهدافه جواً، وكان شخص ما مهم هناك، لأن وحدة أمن الدولة طوقت المكان على الفور، وسُمح لسيارات الإسعاف العادية بالمرور لمدة 40 دقيقة".ووفقا لليبيديف، فإنه "في مقاطعة بولتافا، تم استهداف مستودع يحتوي على معدات عسكرية، قام عناصر قوات بانديرا بإخفاء المعدات بداخله".وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية، من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا.صحفي إيرلندي: نظام كييف لا يتحدث عن السلام على الرغم من إخفاقات جيشهمدفعية روسية جديدة تظهر قدرات ميدانية هائلة بمدى طويل... فيديو
https://sarabic.ae/20241230/الدفاع-الروسية-مروحية-كا-52-إم-دمرت-نقطة-إسناد-وقضت-على-مسلحين-أوكرانيين-في-كورسك-1096320151.html
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روسيا
الجيش الروسي يشن ضربات موجعة عدة ضد قوات نظام كييف
07:20 GMT 30.12.2024 (تم التحديث: 07:27 GMT 30.12.2024)
أكد سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، أن الجيش الروسي نفذ ضربات على مواقع عدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقاط انتشار للمرتزقة الأجانب التابعين لها.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "لقد وصل الاستهداف إلى مقاطعة سومي. أفادت تقارير أنه تم تدمير مستودع لمشغلي الطائرات المسيرة، إلى جانب العديد من قوات بانديرا".
ووفقا له، تعرضت مدينة لوزوفايا في مقاطعة خاركوف، للقصف أيضًا.
وأضاف: "في الصباح، من المعروف أن فندقا معينا تم استهدافه جواً، وكان شخص ما مهم هناك، لأن وحدة أمن الدولة طوقت المكان على الفور، وسُمح لسيارات الإسعاف العادية بالمرور لمدة 40 دقيقة".
وتابع: "في مقاطعة دنيبروبتروفسك، كان هناك استهداف بالقرب من نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرًا إلى وجود عدد من القتلى والجرحى.
ووفقا لليبيديف، فإنه "في مقاطعة بولتافا، تم استهداف مستودع يحتوي على معدات عسكرية، قام عناصر قوات بانديرا بإخفاء المعدات بداخله".
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية، من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية ومرافق الاتصالات في أوكرانيا.