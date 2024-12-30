https://sarabic.ae/20241230/الدفاع-الروسية-مروحية-كا-52-إم-دمرت-نقطة-إسناد-وقضت-على-مسلحين-أوكرانيين-في-كورسك-1096320151.html
الدفاع الروسية: مروحية "كا-52 إم" دمرت نقطة إسناد وقضت على مسلحين أوكرانيين في كورسك
الدفاع الروسية: مروحية "كا-52 إم" دمرت نقطة إسناد وقضت على مسلحين أوكرانيين في كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن مروحية تابعة للجيش الروسي من طراز "كا-52إم" دمرت نقطة إسناد وقضت على مسلحين للقوات الأوكرانية في المنطقة... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T04:04+0000
2024-12-30T04:04+0000
2024-12-30T04:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحية كا 52
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، "استهدف طاقم المروحية "كا-52إم" كجزء من مجموعة تكتيكية مشتركة بالصواريخ أفراد ونقطة إسناد للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وأضاف البيان، "خلال تنفيذ المهمة القتالية لدعم وحدات تجمع سيفير [الشمال] من القوات الروسية، أطلق الطيارون الصواريخ.. ودمروا نقطة إسناد وقضوا على أفراد من القوات الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه بعد تنفيذ المهمة، أجرت الطواقم مناورات مضادة للصواريخ على ارتفاعات منخفضة للغاية، وأطلقت مصائد حرارية منعت صواريخ العدو من الرد، وأكد الموجه الجوي الأمامي تدمير جميع الأهداف الأوكرانية.
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مروحية كا 52, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية
مروحية كا 52, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية
الدفاع الروسية: مروحية "كا-52 إم" دمرت نقطة إسناد وقضت على مسلحين أوكرانيين في كورسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن مروحية تابعة للجيش الروسي من طراز "كا-52إم" دمرت نقطة إسناد وقضت على مسلحين للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، "استهدف طاقم المروحية "كا-52إم" كجزء من مجموعة تكتيكية مشتركة بالصواريخ أفراد ونقطة إسناد للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وأضاف البيان، "خلال تنفيذ المهمة القتالية
لدعم وحدات تجمع سيفير [الشمال] من القوات الروسية، أطلق الطيارون الصواريخ.. ودمروا نقطة إسناد وقضوا على أفراد من القوات الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أنه بعد تنفيذ المهمة، أجرت الطواقم مناورات مضادة للصواريخ على ارتفاعات منخفضة للغاية، وأطلقت مصائد حرارية منعت صواريخ العدو من الرد، وأكد الموجه الجوي الأمامي تدمير جميع الأهداف الأوكرانية.