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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241230/الدفاع-الروسية-مروحية-كا-52-إم-دمرت-نقطة-إسناد-وقضت-على-مسلحين-أوكرانيين-في-كورسك-1096320151.html
الدفاع الروسية: مروحية "كا-52 إم" دمرت نقطة إسناد وقضت على مسلحين أوكرانيين في كورسك
الدفاع الروسية: مروحية "كا-52 إم" دمرت نقطة إسناد وقضت على مسلحين أوكرانيين في كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن مروحية تابعة للجيش الروسي من طراز "كا-52إم" دمرت نقطة إسناد وقضت على مسلحين للقوات الأوكرانية في المنطقة... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T04:04+0000
2024-12-30T04:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحية كا 52
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، "استهدف طاقم المروحية "كا-52إم" كجزء من مجموعة تكتيكية مشتركة بالصواريخ أفراد ونقطة إسناد للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وأضاف البيان، "خلال تنفيذ المهمة القتالية لدعم وحدات تجمع سيفير [الشمال] من القوات الروسية، أطلق الطيارون الصواريخ.. ودمروا نقطة إسناد وقضوا على أفراد من القوات الأوكرانية".وأشار البيان إلى أنه بعد تنفيذ المهمة، أجرت الطواقم مناورات مضادة للصواريخ على ارتفاعات منخفضة للغاية، وأطلقت مصائد حرارية منعت صواريخ العدو من الرد، وأكد الموجه الجوي الأمامي تدمير جميع الأهداف الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241229/ضابط-أمريكي-متقاعد-روسيا-ستحقق-نصرا-مقنعا-في-الصراع-الأوكراني--1096318094.html
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مروحية كا 52, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية
مروحية كا 52, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية

الدفاع الروسية: مروحية "كا-52 إم" دمرت نقطة إسناد وقضت على مسلحين أوكرانيين في كورسك

04:04 GMT 30.12.2024
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "كا 52" الروسية تنفذ هجوما أثناء تأدية مهمة في العملية العسكرية الخاصة
مروحية كا 52 الروسية تنفذ هجوما أثناء تأدية مهمة في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن مروحية تابعة للجيش الروسي من طراز "كا-52إم" دمرت نقطة إسناد وقضت على مسلحين للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان، "استهدف طاقم المروحية "كا-52إم" كجزء من مجموعة تكتيكية مشتركة بالصواريخ أفراد ونقطة إسناد للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وأضاف البيان، "خلال تنفيذ المهمة القتالية لدعم وحدات تجمع سيفير [الشمال] من القوات الروسية، أطلق الطيارون الصواريخ.. ودمروا نقطة إسناد وقضوا على أفراد من القوات الأوكرانية".
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
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أمس, 20:03 GMT
وأشار البيان إلى أنه بعد تنفيذ المهمة، أجرت الطواقم مناورات مضادة للصواريخ على ارتفاعات منخفضة للغاية، وأطلقت مصائد حرارية منعت صواريخ العدو من الرد، وأكد الموجه الجوي الأمامي تدمير جميع الأهداف الأوكرانية.
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