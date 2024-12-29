https://sarabic.ae/20241229/ضابط-أمريكي-متقاعد-روسيا-ستحقق-نصرا-مقنعا-في-الصراع-الأوكراني--1096318094.html
ضابط أمريكي متقاعد: روسيا ستحقق نصرا مقنعا في الصراع الأوكراني
ضابط أمريكي متقاعد: روسيا ستحقق نصرا مقنعا في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
ذكر اللفتنانت كولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس الاجتماعية، أن إحجام الغرب عن ملاحظة محنة أوكرانيا قد يؤدي إلى تدميرها بالكامل. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T20:03+0000
2024-12-29T20:03+0000
2024-12-29T20:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ديفيس على شبكة "إكس"، أن "معظم الناس في الغرب غافلون عن الديناميكيات المتغيرة لهذه الحرب، خاصة على مدى الأشهر التسعة الماضية، حيث أن الآلة الاستراتيجية التي بنتها روسيا على مدى العامين الماضيين سحقت الجانب الأوكراني".ويعتقد أنه "حتى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بمهاراته التفاوضية لن يتمكن من إنقاذ أوكرانيا".وبحسب ديفيس، إذا لم يدرك الغرب في الوقت المناسب أنه خسر في المواجهة مع روسيا، فإن هزيمة أوكرانيا ستكون مدمرة له تمامًا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241229/صحفي-إيرلندي-نظام-كييف-لا-يتحدث-عن-السلام-على-الرغم-من-إخفاقات-جيشه-1096317172.html
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روسيا
ضابط أمريكي متقاعد: روسيا ستحقق نصرا مقنعا في الصراع الأوكراني
ذكر اللفتنانت كولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس الاجتماعية، أن إحجام الغرب عن ملاحظة محنة أوكرانيا قد يؤدي إلى تدميرها بالكامل.
وأضاف ديفيس على شبكة "إكس"، أن "معظم الناس في الغرب غافلون عن الديناميكيات المتغيرة لهذه الحرب، خاصة على مدى الأشهر التسعة الماضية، حيث أن الآلة الاستراتيجية التي بنتها روسيا على مدى العامين الماضيين سحقت الجانب الأوكراني".
وبحسب الضابط، فإن كل شيء يشير إلى أن روسيا ستحقق نصراً مقنعاً في الصراع، وتهزم القوات المسلحة الأوكرانية وتحصل على مواقف تفاوضية أفضل.
ويعتقد أنه "حتى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بمهاراته التفاوضية لن يتمكن من إنقاذ أوكرانيا".
وبحسب ديفيس، إذا لم يدرك الغرب في الوقت المناسب أنه خسر في المواجهة مع روسيا، فإن هزيمة أوكرانيا ستكون مدمرة له تمامًا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.