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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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29 د
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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23 د
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المقهى الثقافي
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241229/صحفي-إيرلندي-نظام-كييف-لا-يتحدث-عن-السلام-على-الرغم-من-إخفاقات-جيشه-1096317172.html
صحفي إيرلندي: نظام كييف لا يتحدث عن السلام على الرغم من إخفاقات جيشه
صحفي إيرلندي: نظام كييف لا يتحدث عن السلام على الرغم من إخفاقات جيشه
سبوتنيك عربي
ذكر الصحفي الأيرلندي تشي باوز، أن القوات المسلحة الأوكرانية تموت على الجبهة بمعدل لا يمكن إخراج جثثهم من ساحة المعركة. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T18:49+0000
2024-12-29T18:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف باوز على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "اعترف كبار الضباط الأوكرانيين أخيرًا بأنه ليس لديهم الوقت الكافي لنقل جثث القتلى من ساحة المعركة، بينما تواصل روسيا التقدم بلا هوادة على جميع الجبهات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241229/خبير-عسكري-بريطاني-ستكون-المفاوضات-حول-الصراع-الأوكراني-مجدية-في-حال-الاعتراف-بانتصار-روسيا--1096314497.html
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روسيا
روسيا

صحفي إيرلندي: نظام كييف لا يتحدث عن السلام على الرغم من إخفاقات جيشه

18:49 GMT 29.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
ذكر الصحفي الأيرلندي تشي باوز، أن القوات المسلحة الأوكرانية تموت على الجبهة بمعدل لا يمكن إخراج جثثهم من ساحة المعركة.
وأضاف باوز على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "اعترف كبار الضباط الأوكرانيين أخيرًا بأنه ليس لديهم الوقت الكافي لنقل جثث القتلى من ساحة المعركة، بينما تواصل روسيا التقدم بلا هوادة على جميع الجبهات".
ووفقا للصحفي، على الرغم من إخفاقات الجيش الأوكراني، إلا أنهم في كييف "لا يتحدثون عن السلام، بل عن الأموال الكبيرة فقط".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري بريطاني: ستكون المفاوضات حول الصراع الأوكراني مجدية في حال الاعتراف بانتصار روسيا
16:32 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
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