https://sarabic.ae/20241229/صحفي-إيرلندي-نظام-كييف-لا-يتحدث-عن-السلام-على-الرغم-من-إخفاقات-جيشه-1096317172.html
صحفي إيرلندي: نظام كييف لا يتحدث عن السلام على الرغم من إخفاقات جيشه
صحفي إيرلندي: نظام كييف لا يتحدث عن السلام على الرغم من إخفاقات جيشه
سبوتنيك عربي
ذكر الصحفي الأيرلندي تشي باوز، أن القوات المسلحة الأوكرانية تموت على الجبهة بمعدل لا يمكن إخراج جثثهم من ساحة المعركة. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T18:49+0000
2024-12-29T18:49+0000
2024-12-29T18:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وأضاف باوز على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "اعترف كبار الضباط الأوكرانيين أخيرًا بأنه ليس لديهم الوقت الكافي لنقل جثث القتلى من ساحة المعركة، بينما تواصل روسيا التقدم بلا هوادة على جميع الجبهات".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241229/خبير-عسكري-بريطاني-ستكون-المفاوضات-حول-الصراع-الأوكراني-مجدية-في-حال-الاعتراف-بانتصار-روسيا--1096314497.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0e51f32fe07f04a852f2bfb06585a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
صحفي إيرلندي: نظام كييف لا يتحدث عن السلام على الرغم من إخفاقات جيشه
ذكر الصحفي الأيرلندي تشي باوز، أن القوات المسلحة الأوكرانية تموت على الجبهة بمعدل لا يمكن إخراج جثثهم من ساحة المعركة.
وأضاف باوز على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "اعترف كبار الضباط الأوكرانيين أخيرًا بأنه ليس لديهم الوقت الكافي لنقل جثث القتلى من ساحة المعركة، بينما تواصل روسيا التقدم بلا هوادة على جميع الجبهات".
ووفقا للصحفي، على الرغم من إخفاقات الجيش الأوكراني، إلا أنهم في كييف "لا يتحدثون عن السلام، بل عن الأموال الكبيرة فقط".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.