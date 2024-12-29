https://sarabic.ae/20241229/خبير-عسكري-بريطاني-ستكون-المفاوضات-حول-الصراع-الأوكراني-مجدية-في-حال-الاعتراف-بانتصار-روسيا--1096314497.html
خبير عسكري بريطاني: ستكون المفاوضات حول الصراع الأوكراني مجدية في حال الاعتراف بانتصار روسيا
خبير عسكري بريطاني: ستكون المفاوضات حول الصراع الأوكراني مجدية في حال الاعتراف بانتصار روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه قبل بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، يحتاج الغرب إلى تقييم الوضع في منطقة الصراع بشكل صحيح. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T16:32+0000
2024-12-29T16:32+0000
2024-12-29T16:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس على قناته على موقع يوتيوب، أن "أي حسابات وأي تقييم لمستقبل هذه المفاوضات سيكون معيبًا للغاية دون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن روسيا فازت في الواقع، وأن أوكرانيا ربما لم يتبق لها سوى بضعة أشهر من المقاومة".وأشار ميركوريس أيضا "الحقيقة هي أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يقللان باستمرار من إمكانات روسيا العسكرية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241229/كيتولوف---2-إم-الروسية-قذيفة-صاروخية-خارقة-1096313838.html
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روسيا
خبير عسكري بريطاني: ستكون المفاوضات حول الصراع الأوكراني مجدية في حال الاعتراف بانتصار روسيا
ذكر المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أنه قبل بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، يحتاج الغرب إلى تقييم الوضع في منطقة الصراع بشكل صحيح.
وأضاف ميركوريس على قناته على موقع يوتيوب، أن "أي حسابات وأي تقييم لمستقبل هذه المفاوضات سيكون معيبًا للغاية دون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن روسيا فازت في الواقع، وأن أوكرانيا ربما لم يتبق لها سوى بضعة أشهر من المقاومة".
وبحسب المحلل، فإن التقييم غير الصحيح للوضع على وجه التحديد هو الذي سيقود الغرب والولايات المتحدة إلى الدخول في المفاوضات، معتقدين أن لديهما أوراق رابحة في أيديهما أكثر بكثير مما لديهما بالفعل.
وأشار ميركوريس أيضا "الحقيقة هي أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يقللان باستمرار من إمكانات روسيا العسكرية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.