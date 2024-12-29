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"كيتولوف - 2 إم" الروسية.. قذيفة صاروخية خارقة
"كيتولوف - 2 إم" الروسية.. قذيفة صاروخية خارقة
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أنواع كثيرة من القذائف الصاروخية المضادة للمركبات والتحصينات، التي يمكن استخدامها بسهولة لتدمير هدف معاد سواء كان ثابتا أو في وضع الحركة. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
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ويمثل صاروخ "كيتولوف - 2 إم" نوعا من القذائف الصاروخية، التي تستخدم نظام توجيه بالليزر للوصول إلى أهدافها، حسبما يشير تقرير نشره موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي أوضح أن هذا الصاروخ عيار 122 ملم.ويمكن استخدام هذا الصاروخ ضد الأهداف التالية:المواصفات الفنيةوتطور هذه القذيفة شركة "كلاشنيكوف" الروسية وتمثل إحدى القذائف الخارقة متعددة الاستخدام، التي تطورها روسيا لقواتها المسلحة.
https://sarabic.ae/20241212/أوريشنيك-الروسي-5-أشياء-تميز-أخطر-صاروخ-في-العالم-1095732872.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"كيتولوف - 2 إم" الروسية.. قذيفة صاروخية خارقة

16:12 GMT 29.12.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقذيفة صاروخية روسية
قذيفة صاروخية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
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تمتلك روسيا أنواع كثيرة من القذائف الصاروخية المضادة للمركبات والتحصينات، التي يمكن استخدامها بسهولة لتدمير هدف معاد سواء كان ثابتا أو في وضع الحركة.
ويمثل صاروخ "كيتولوف - 2 إم" نوعا من القذائف الصاروخية، التي تستخدم نظام توجيه بالليزر للوصول إلى أهدافها، حسبما يشير تقرير نشره موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي أوضح أن هذا الصاروخ عيار 122 ملم.
منظومة صواريخ ثاد الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
"أوريشنيك" الروسي.. 5 أشياء تميز أخطر صاروخ في العالم
12 ديسمبر, 15:31 GMT

ويمكن استخدام هذا الصاروخ ضد الأهداف التالية:

مجموعات المشاة.
المركبات المدرعة وغير المدرعة.
وحدات سلاح المهندسين.
مواقع المدفعية.

المواصفات الفنية

العيار: 122 ملم.
المدى: 12 كلم.
طول القذيفة: 119 سم.
وزن القذيفة: 28 كغ.
وزن رأس القذيفة: 5.3 كغ.
نوع الرأس الحربي: متشظي.
مسار القذيفة: قصف الهدف من أعلى.
وتطور هذه القذيفة شركة "كلاشنيكوف" الروسية وتمثل إحدى القذائف الخارقة متعددة الاستخدام، التي تطورها روسيا لقواتها المسلحة.
© Sputnikإس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربية خارقة
إس – 8 بي إم... صاروخ روسي برأس حربية خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
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