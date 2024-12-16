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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241216/وزير-الدفاع-الروسي-يكشف-عن-خسائر-جسيمة-تكبدها-نظام-كييف-عام-2024---1095836913.html
وزير الدفاع الروسي يكشف عن خسائر جسيمة تكبدها نظام كييف عام 2024
وزير الدفاع الروسي يكشف عن خسائر جسيمة تكبدها نظام كييف عام 2024
سبوتنيك عربي
كشف وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الاثنين، عن خسائر جسيمة تكبدها نظام كييف عام 2024، ضمن منطقة العمليات العسكرية الخاصة. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T13:25+0000
2024-12-16T13:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع موسع للهيئية القيادية في وزارة الدفاع الروسية: "في هذا العام، في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، تم تدمير أكثر من 58 ألف قطعة من أسلحة ومعدات العدو المختلفة، بما في ذلك 18 ألف قطعة (منها) أجنبية الصنع".وأكد أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت خلال عام 2024، 86 صاروخاً من طراز "سكالب" و"ستورم شادو"، و215 صاروخا من طراز "أتاكمز"، و1629 قذيفة "هيمارس"، وأسقطت أكثر من 27 ألف طائرة مسيرة.وتابع: "لقد حررت القوات الروسية، هذا العام نحو 4.5 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلها العدو، ويسيطر النازيون الجدد على أقل من 1 % من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، كما لا يزالوا يسيطرون على 25-30 % من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".وأكد أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أظهرت كفاءة عالية، خلال العملية العسكرية الخاصة.وقال: "بشكل عام، أظهرت أنظمة الدفاع الجوي كفاءة عالية، خلال العملية العسكرية الخاصة"، مشيرا أيضًا إلى "التجربة الإيجابية لإنشاء نظام دفاع جوي حول موسكو".وأوضح أن أوكرانيا فقدت القدرة على إنتاج الأسلحة والمعدات والذخيرة اللازمة بسبب هجوم بأسلحة عالية الدقة.وأكد أن روسيا قامت في عام 2024، بتوسيع التفاعل مع الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين من رابطة الدول المستقلة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.وقال: "تم توسيع التفاعل مع الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين من رابطة الدول المستقلة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وقد أجريت 21 تدريب دولي، وتم تنفيذ دوريات جوية مشتركة".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع موسع عقده مع مجلس وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي حرر 189 بلدة في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة.الاستخبارات الخارجية الروسية تنفي تواصلها مع "سي أي أيه" قبيل استخدام صواريخ "أوريشنيك"الكرملين: روسيا قدمت مقترحات لتبادل الأسرى إلى السفارة المجرية في موسكو
https://sarabic.ae/20241216/بوتين-روسيا-حررت-189-بلدة-في-عام-2024--1095832156.html
https://sarabic.ae/20241216/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-إليزافيتوفكا--في-دونيتسك-1095824557.html
https://sarabic.ae/20241213/بيلاؤوسوف-يزور-مقر-عمليات-تجمع-قوات-فوستوك-1095747094.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي يكشف عن خسائر جسيمة تكبدها نظام كييف عام 2024

13:25 GMT 16.12.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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كشف وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الاثنين، عن خسائر جسيمة تكبدها نظام كييف عام 2024، ضمن منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع موسع للهيئية القيادية في وزارة الدفاع الروسية: "في هذا العام، في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، تم تدمير أكثر من 58 ألف قطعة من أسلحة ومعدات العدو المختلفة، بما في ذلك 18 ألف قطعة (منها) أجنبية الصنع".

خلال العام الحالي وحده، تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية نحو 560 ألف عسكري بين قتيل وجريح، وبلغ إجمالي الخسائر نحو مليون عسكري منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي
أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي
وأكد أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت خلال عام 2024، 86 صاروخاً من طراز "سكالب" و"ستورم شادو"، و215 صاروخا من طراز "أتاكمز"، و1629 قذيفة "هيمارس"، وأسقطت أكثر من 27 ألف طائرة مسيرة.
بوتين في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
بوتين: روسيا حررت 189 بلدة في عام 2024
10:38 GMT
وتابع: "لقد حررت القوات الروسية، هذا العام نحو 4.5 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلها العدو، ويسيطر النازيون الجدد على أقل من 1 % من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، كما لا يزالوا يسيطرون على 25-30 % من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".

في العام المقبل، سنواصل إعادة تجهيز قوات الصواريخ الاستراتيجية بنظام "يارس" الصاروخي، وستتسلم القوات الاستراتيجية الجوية، أربع حاملات صواريخ استراتيجية من طراز "تو-160 إم"، كما سنضمن إدراج الغواصة النووية الاستراتيجية "الأمير بوجارسكي" في قوات البحرية.

المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي
أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي
وأكد أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أظهرت كفاءة عالية، خلال العملية العسكرية الخاصة.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة إليزافيتوفكا في دونيتسك
09:17 GMT
وقال: "بشكل عام، أظهرت أنظمة الدفاع الجوي كفاءة عالية، خلال العملية العسكرية الخاصة"، مشيرا أيضًا إلى "التجربة الإيجابية لإنشاء نظام دفاع جوي حول موسكو".
وأوضح أن أوكرانيا فقدت القدرة على إنتاج الأسلحة والمعدات والذخيرة اللازمة بسبب هجوم بأسلحة عالية الدقة.

وقال: "ألحقت القوات الروسية أضرارا كبيرة بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني جراء الهجمات التي شنتها بأسلحة عالية الدقة"، مضيفًا أن "العدو فقد إلى حد كبير القدرة على إنتاج الأسلحة والمعدات والذخيرة اللازمة".

وأكد أن روسيا قامت في عام 2024، بتوسيع التفاعل مع الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين من رابطة الدول المستقلة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف يزور مقر عمليات تجمع قوات "الشرق"
13 ديسمبر, 08:36 GMT
وقال: "تم توسيع التفاعل مع الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين من رابطة الدول المستقلة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وقد أجريت 21 تدريب دولي، وتم تنفيذ دوريات جوية مشتركة".

وأضاف: "الأسلحة الدقيقة الروسية تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ونظام الطاقة المرتبط به".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع موسع عقده مع مجلس وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي حرر 189 بلدة في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة.
الاستخبارات الخارجية الروسية تنفي تواصلها مع "سي أي أيه" قبيل استخدام صواريخ "أوريشنيك"
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:25 GMT
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