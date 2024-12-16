https://sarabic.ae/20241216/وزير-الدفاع-الروسي-يكشف-عن-خسائر-جسيمة-تكبدها-نظام-كييف-عام-2024---1095836913.html

وزير الدفاع الروسي يكشف عن خسائر جسيمة تكبدها نظام كييف عام 2024

وزير الدفاع الروسي يكشف عن خسائر جسيمة تكبدها نظام كييف عام 2024

سبوتنيك عربي

كشف وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الاثنين، عن خسائر جسيمة تكبدها نظام كييف عام 2024، ضمن منطقة العمليات العسكرية الخاصة. 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T13:25+0000

2024-12-16T13:25+0000

2024-12-16T13:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع موسع للهيئية القيادية في وزارة الدفاع الروسية: "في هذا العام، في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، تم تدمير أكثر من 58 ألف قطعة من أسلحة ومعدات العدو المختلفة، بما في ذلك 18 ألف قطعة (منها) أجنبية الصنع".وأكد أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت خلال عام 2024، 86 صاروخاً من طراز "سكالب" و"ستورم شادو"، و215 صاروخا من طراز "أتاكمز"، و1629 قذيفة "هيمارس"، وأسقطت أكثر من 27 ألف طائرة مسيرة.وتابع: "لقد حررت القوات الروسية، هذا العام نحو 4.5 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي التي احتلها العدو، ويسيطر النازيون الجدد على أقل من 1 % من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، كما لا يزالوا يسيطرون على 25-30 % من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".وأكد أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أظهرت كفاءة عالية، خلال العملية العسكرية الخاصة.وقال: "بشكل عام، أظهرت أنظمة الدفاع الجوي كفاءة عالية، خلال العملية العسكرية الخاصة"، مشيرا أيضًا إلى "التجربة الإيجابية لإنشاء نظام دفاع جوي حول موسكو".وأوضح أن أوكرانيا فقدت القدرة على إنتاج الأسلحة والمعدات والذخيرة اللازمة بسبب هجوم بأسلحة عالية الدقة.وأكد أن روسيا قامت في عام 2024، بتوسيع التفاعل مع الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين من رابطة الدول المستقلة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.وقال: "تم توسيع التفاعل مع الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين من رابطة الدول المستقلة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وقد أجريت 21 تدريب دولي، وتم تنفيذ دوريات جوية مشتركة".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع موسع عقده مع مجلس وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي حرر 189 بلدة في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة.الاستخبارات الخارجية الروسية تنفي تواصلها مع "سي أي أيه" قبيل استخدام صواريخ "أوريشنيك"الكرملين: روسيا قدمت مقترحات لتبادل الأسرى إلى السفارة المجرية في موسكو

https://sarabic.ae/20241216/بوتين-روسيا-حررت-189-بلدة-في-عام-2024--1095832156.html

https://sarabic.ae/20241216/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-إليزافيتوفكا--في-دونيتسك-1095824557.html

https://sarabic.ae/20241213/بيلاؤوسوف-يزور-مقر-عمليات-تجمع-قوات-فوستوك-1095747094.html

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