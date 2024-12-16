https://sarabic.ae/20241216/بوتين-روسيا-حررت-189-بلدة-في-عام-2024--1095832156.html
بوتين: روسيا حررت 189 بلدة في عام 2024
بوتين: روسيا حررت 189 بلدة في عام 2024
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، في اجتماع موسع عقده مع مجلس وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي حرر 189 بلدة في إطار العملية العسكرية... 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T10:38+0000
2024-12-16T10:38+0000
2024-12-16T11:11+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095832000_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a8fa09eac3beccbc6af506db0c2a0915.jpg
وأضاف الرئيس الروسي: "بفضل الكفاءة المهنية والشجاعة التي يتمتع بها جنودنا، والعمل البطولي للعاملين في مؤسسات الدفاع والدعم الشعبي الحقيقي للجيش والبحرية، تتمسك القوات الروسية بروح بالمبادرة الاستراتيجية على طول خط التماس القتالي بأكمله".وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة تواصل إمداد نظام كييف بالأسلحة والمال.كما قال بوتين، إن "الإدارة الأمريكية الحالية والغرب الجماعي لن يتخلوا عن محاولات الحفاظ على الهيمنة".ونوه بوتين، إلى أن "الوضع العسكري السياسي في العالم لا يزال صعبا وغير مستقر".وتابع بوتين: "إن سفك الدماء لا يتوقف في الشرق الأوسط، وهناك احتمال كبير للصراع في عدد من المناطق الأخرى من العالم".وأضاف بوتين: "روسيا سترد بطريقة شاملة على المخاطر المرتبطة بالنشر المحتمل للصواريخ الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وشدد بوتين، على أن "روسيا سترفع قيودها الطوعية على نشر صواريخ متوسطة المدى إذا بدأت الولايات المتحدة في نشر أنظمة مماثلة".
https://sarabic.ae/20241214/بوتين-حزب-روسيا-الموحدة-ساهم-في-دعم-المقاتلين-في-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-وعائلاتهم-1095783403.html
https://sarabic.ae/20241216/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-إليزافيتوفكا--في-دونيتسك-1095824557.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095832000_134:0:1094:720_1920x0_80_0_0_8e5d03d0319c2cee22082a9252f251c1.jpg
بوتين في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
بوتين في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية
2024-12-16T10:38+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
بوتين: روسيا حررت 189 بلدة في عام 2024
10:38 GMT 16.12.2024 (تم التحديث: 11:11 GMT 16.12.2024)
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، في اجتماع موسع عقده مع مجلس وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي حرر 189 بلدة في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأضاف الرئيس الروسي: "بفضل الكفاءة المهنية والشجاعة التي يتمتع بها جنودنا، والعمل البطولي للعاملين في مؤسسات الدفاع والدعم الشعبي الحقيقي للجيش والبحرية، تتمسك القوات الروسية بروح بالمبادرة الاستراتيجية على طول خط التماس القتالي بأكمله".
وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة تواصل إمداد نظام كييف بالأسلحة والمال.
في محاولة لإضعاف بلادنا وإلحاق هزيمة استراتيجية بنا، تواصل الولايات المتحدة إمداد النظام الحاكم غير الشرعي فعلياً في كييف بالأسلحة والمال، إنهم يرسلون المرتزقة والمستشارين العسكريين وبالتالي يشجعون على المزيد من تصعيد الصراع.
كما قال بوتين، إن "الإدارة الأمريكية الحالية والغرب الجماعي لن يتخلوا عن محاولات الحفاظ على الهيمنة".
نرى أن الإدارة الأمريكية الحالية، والغرب الجماعي بأكمله تقريبًا، لا يتخلى عن محاولات الحفاظ على هيمنته العالمية.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ونوه بوتين، إلى أن "الوضع العسكري السياسي في العالم لا يزال صعبا وغير مستقر".
وتابع بوتين: "إن سفك الدماء لا يتوقف في الشرق الأوسط، وهناك احتمال كبير للصراع في عدد من المناطق الأخرى من العالم".
كما أكد بوتين على أن، تجهيز الجيش والبحرية الروسية، بنماذج الأسلحة الحديثة، يتم بوتيرة متسارعة.
وأضاف بوتين: "روسيا سترد بطريقة شاملة على المخاطر المرتبطة بالنشر المحتمل للصواريخ الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وشدد بوتين، على أن "روسيا سترفع قيودها الطوعية على نشر صواريخ متوسطة المدى إذا بدأت الولايات المتحدة في نشر أنظمة مماثلة".