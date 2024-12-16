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بوتين: روسيا حررت 189 بلدة في عام 2024
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بوتين: روسيا حررت 189 بلدة في عام 2024
بوتين: روسيا حررت 189 بلدة في عام 2024
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، في اجتماع موسع عقده مع مجلس وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي حرر 189 بلدة في إطار العملية العسكرية... 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T10:38+0000
2024-12-16T11:11+0000
روسيا
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وأضاف الرئيس الروسي: "بفضل الكفاءة المهنية والشجاعة التي يتمتع بها جنودنا، والعمل البطولي للعاملين في مؤسسات الدفاع والدعم الشعبي الحقيقي للجيش والبحرية، تتمسك القوات الروسية بروح بالمبادرة الاستراتيجية على طول خط التماس القتالي بأكمله".وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة تواصل إمداد نظام كييف بالأسلحة والمال.كما قال بوتين، إن "الإدارة الأمريكية الحالية والغرب الجماعي لن يتخلوا عن محاولات الحفاظ على الهيمنة".ونوه بوتين، إلى أن "الوضع العسكري السياسي في العالم لا يزال صعبا وغير مستقر".وتابع بوتين: "إن سفك الدماء لا يتوقف في الشرق الأوسط، وهناك احتمال كبير للصراع في عدد من المناطق الأخرى من العالم".وأضاف بوتين: "روسيا سترد بطريقة شاملة على المخاطر المرتبطة بالنشر المحتمل للصواريخ الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وشدد بوتين، على أن "روسيا سترفع قيودها الطوعية على نشر صواريخ متوسطة المدى إذا بدأت الولايات المتحدة في نشر أنظمة مماثلة".
https://sarabic.ae/20241214/بوتين-حزب-روسيا-الموحدة-ساهم-في-دعم-المقاتلين-في-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-وعائلاتهم-1095783403.html
https://sarabic.ae/20241216/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-إليزافيتوفكا--في-دونيتسك-1095824557.html
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بوتين في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
بوتين في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية
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روسيا
روسيا

بوتين: روسيا حررت 189 بلدة في عام 2024

10:38 GMT 16.12.2024 (تم التحديث: 11:11 GMT 16.12.2024)
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، في اجتماع موسع عقده مع مجلس وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي حرر 189 بلدة في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأضاف الرئيس الروسي: "بفضل الكفاءة المهنية والشجاعة التي يتمتع بها جنودنا، والعمل البطولي للعاملين في مؤسسات الدفاع والدعم الشعبي الحقيقي للجيش والبحرية، تتمسك القوات الروسية بروح بالمبادرة الاستراتيجية على طول خط التماس القتالي بأكمله".
وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة تواصل إمداد نظام كييف بالأسلحة والمال.

في محاولة لإضعاف بلادنا وإلحاق هزيمة استراتيجية بنا، تواصل الولايات المتحدة إمداد النظام الحاكم غير الشرعي فعلياً في كييف بالأسلحة والمال، إنهم يرسلون المرتزقة والمستشارين العسكريين وبالتالي يشجعون على المزيد من تصعيد الصراع.

كما قال بوتين، إن "الإدارة الأمريكية الحالية والغرب الجماعي لن يتخلوا عن محاولات الحفاظ على الهيمنة".
نرى أن الإدارة الأمريكية الحالية، والغرب الجماعي بأكمله تقريبًا، لا يتخلى عن محاولات الحفاظ على هيمنته العالمية.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: حزب "روسيا الموحدة" ساهم في دعم الجنود الروس في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم
14 ديسمبر, 12:30 GMT
ونوه بوتين، إلى أن "الوضع العسكري السياسي في العالم لا يزال صعبا وغير مستقر".
وتابع بوتين: "إن سفك الدماء لا يتوقف في الشرق الأوسط، وهناك احتمال كبير للصراع في عدد من المناطق الأخرى من العالم".
كما أكد بوتين على أن، تجهيز الجيش والبحرية الروسية، بنماذج الأسلحة الحديثة، يتم بوتيرة متسارعة.
وأضاف بوتين: "روسيا سترد بطريقة شاملة على المخاطر المرتبطة بالنشر المحتمل للصواريخ الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة إليزافيتوفكا في دونيتسك
09:17 GMT
وشدد بوتين، على أن "روسيا سترفع قيودها الطوعية على نشر صواريخ متوسطة المدى إذا بدأت الولايات المتحدة في نشر أنظمة مماثلة".
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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