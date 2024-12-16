https://sarabic.ae/20241216/بوتين-روسيا-حررت-189-بلدة-في-عام-2024--1095832156.html

بوتين: روسيا حررت 189 بلدة في عام 2024

بوتين: روسيا حررت 189 بلدة في عام 2024

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، في اجتماع موسع عقده مع مجلس وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي حرر 189 بلدة في إطار العملية العسكرية... 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T10:38+0000

2024-12-16T10:38+0000

2024-12-16T11:11+0000

روسيا

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وأضاف الرئيس الروسي: "بفضل الكفاءة المهنية والشجاعة التي يتمتع بها جنودنا، والعمل البطولي للعاملين في مؤسسات الدفاع والدعم الشعبي الحقيقي للجيش والبحرية، تتمسك القوات الروسية بروح بالمبادرة الاستراتيجية على طول خط التماس القتالي بأكمله".وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة تواصل إمداد نظام كييف بالأسلحة والمال.كما قال بوتين، إن "الإدارة الأمريكية الحالية والغرب الجماعي لن يتخلوا عن محاولات الحفاظ على الهيمنة".ونوه بوتين، إلى أن "الوضع العسكري السياسي في العالم لا يزال صعبا وغير مستقر".وتابع بوتين: "إن سفك الدماء لا يتوقف في الشرق الأوسط، وهناك احتمال كبير للصراع في عدد من المناطق الأخرى من العالم".وأضاف بوتين: "روسيا سترد بطريقة شاملة على المخاطر المرتبطة بالنشر المحتمل للصواريخ الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".وشدد بوتين، على أن "روسيا سترفع قيودها الطوعية على نشر صواريخ متوسطة المدى إذا بدأت الولايات المتحدة في نشر أنظمة مماثلة".

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https://sarabic.ae/20241216/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-إليزافيتوفكا--في-دونيتسك-1095824557.html

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بوتين في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية سبوتنيك عربي بوتين في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية 2024-12-16T10:38+0000 true PT1S

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