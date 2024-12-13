خبير غربي يتهم الأمين العام للناتو بإشعال حرب عالمية جديدة

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09:33 GMT
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لقاء سبوتنيك
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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مساحة حرة
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27 د
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ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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17:03 GMT
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خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
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عالم سبوتنيك
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241213/خبير-غربي-يتهم-الأمين-العام-للناتو-بإشعال-حرب-عالمية-جديدة-1095768802.html
خبير غربي يتهم الأمين العام للناتو بإشعال حرب عالمية جديدة
خبير غربي يتهم الأمين العام للناتو بإشعال حرب عالمية جديدة
سبوتنيك عربي
ذكر توماس مالينين، الأستاذ في جامعة هلسنكي في فنلندا، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، يعرّض أوروبا بأكملها للخطر بدعواته للانتقال إلى... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T17:43+0000
2024-12-13T17:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف مالينين عبر منصة "إكس": "يعرضنا جميعا للخطر. إنه يقودنا فعليا إلى حريق عالمي آخر، بدءا من أوروبا. يجب أن نقيده".وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي".
https://sarabic.ae/20241213/الجيش-الروسي-يرد-على-هجوم-تاغونروغ-بضربات-واسعة-النطاق-على-منشآت-استراتيجية-أوكرانية-1095749356.html
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روسيا
روسيا

خبير غربي يتهم الأمين العام للناتو بإشعال حرب عالمية جديدة

17:43 GMT 13.12.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert رئيس وزراء هولندا مارك روته
 رئيس وزراء هولندا مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
ذكر توماس مالينين، الأستاذ في جامعة هلسنكي في فنلندا، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، يعرّض أوروبا بأكملها للخطر بدعواته للانتقال إلى "التفكير بزمن الحرب".
وأضاف مالينين عبر منصة "إكس": "يعرضنا جميعا للخطر. إنه يقودنا فعليا إلى حريق عالمي آخر، بدءا من أوروبا. يجب أن نقيده".

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، قال روته، في مؤتمر ببروكسل، إن أحداثا مماثلة للأحداث الأوكرانية يمكن أن تحدث أيضا على أراضي دول الحلف، ولذلك دعا دول الناتو إلى تعزيز الدفاع، وإنفاق المزيد على الأمن والتحول إلى التفكير في زمن الحرب.

عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات سو - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يرد على هجوم تاغونروغ بضربات واسعة النطاق على منشآت استراتيجية أوكرانية
09:35 GMT
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وهذا لا معنى له.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:09 GMT
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