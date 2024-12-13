https://sarabic.ae/20241213/خبير-غربي-يتهم-الأمين-العام-للناتو-بإشعال-حرب-عالمية-جديدة-1095768802.html
خبير غربي يتهم الأمين العام للناتو بإشعال حرب عالمية جديدة
خبير غربي يتهم الأمين العام للناتو بإشعال حرب عالمية جديدة
سبوتنيك عربي
ذكر توماس مالينين، الأستاذ في جامعة هلسنكي في فنلندا، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، يعرّض أوروبا بأكملها للخطر بدعواته للانتقال إلى... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T17:43+0000
2024-12-13T17:43+0000
2024-12-13T17:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف مالينين عبر منصة "إكس": "يعرضنا جميعا للخطر. إنه يقودنا فعليا إلى حريق عالمي آخر، بدءا من أوروبا. يجب أن نقيده".وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي".
https://sarabic.ae/20241213/الجيش-الروسي-يرد-على-هجوم-تاغونروغ-بضربات-واسعة-النطاق-على-منشآت-استراتيجية-أوكرانية-1095749356.html
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روسيا
خبير غربي يتهم الأمين العام للناتو بإشعال حرب عالمية جديدة
ذكر توماس مالينين، الأستاذ في جامعة هلسنكي في فنلندا، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، يعرّض أوروبا بأكملها للخطر بدعواته للانتقال إلى "التفكير بزمن الحرب".
وأضاف مالينين عبر منصة "إكس": "يعرضنا جميعا للخطر. إنه يقودنا فعليا إلى حريق عالمي آخر، بدءا من أوروبا. يجب أن نقيده".
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، قال روته، في مؤتمر ببروكسل، إن أحداثا مماثلة للأحداث الأوكرانية يمكن أن تحدث أيضا على أراضي دول الحلف، ولذلك دعا دول الناتو إلى تعزيز الدفاع، وإنفاق المزيد على الأمن والتحول إلى التفكير في زمن الحرب.
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بالتفصيل أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وهذا لا معنى له.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي".