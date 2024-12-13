https://sarabic.ae/20241213/الجيش-الروسي-يرد-على-هجوم-تاغونروغ-بضربات-واسعة-النطاق-على-منشآت-استراتيجية-أوكرانية-1095749356.html

الجيش الروسي يرد على هجوم تاغونروغ بضربات واسعة النطاق على منشآت استراتيجية أوكرانية

الجيش الروسي يرد على هجوم تاغونروغ بضربات واسعة النطاق على منشآت استراتيجية أوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش، ردًا على الهجوم الأخير على تاغونروغ، شن هجومًا واسع النطاق على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكرانية التي... 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T09:35+0000

2024-12-13T09:35+0000

2024-12-13T09:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 11 ديسمبر 2024، تم إطلاق هجوم صاروخي من أراضي أوكرانيا بستة صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز "أتاكامس" على مطار عسكري بالقرب من مدينة تاغانروغ". وأكدت الدفاع أنه قد تم تحقيق هدف الضربة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات نظام كييف شنت، صباح يوم الأربعاء، ضربة صاروخية بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاغانروغ العسكري في مقاطعة روستوف.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، تعليقا على استخدام صواريخ "أتاكمس" في الضربة على أراضي مقاطعة بريانسك، إن هذه إشارة إلى أن الغرب يريد التصعيد.

https://sarabic.ae/20241212/الكرملين-سيتم-الرد-على-ضربات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-تاغونروغ-عندما-يكون-ذلك-مناسبا-1095718533.html

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