https://sarabic.ae/20241213/الجيش-الروسي-يرد-على-هجوم-تاغونروغ-بضربات-واسعة-النطاق-على-منشآت-استراتيجية-أوكرانية-1095749356.html
الجيش الروسي يرد على هجوم تاغونروغ بضربات واسعة النطاق على منشآت استراتيجية أوكرانية
الجيش الروسي يرد على هجوم تاغونروغ بضربات واسعة النطاق على منشآت استراتيجية أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش، ردًا على الهجوم الأخير على تاغونروغ، شن هجومًا واسع النطاق على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكرانية التي... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T09:35+0000
2024-12-13T09:35+0000
2024-12-13T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 11 ديسمبر 2024، تم إطلاق هجوم صاروخي من أراضي أوكرانيا بستة صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز "أتاكامس" على مطار عسكري بالقرب من مدينة تاغانروغ". وأكدت الدفاع أنه قد تم تحقيق هدف الضربة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات نظام كييف شنت، صباح يوم الأربعاء، ضربة صاروخية بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاغانروغ العسكري في مقاطعة روستوف.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، تعليقا على استخدام صواريخ "أتاكمس" في الضربة على أراضي مقاطعة بريانسك، إن هذه إشارة إلى أن الغرب يريد التصعيد.
https://sarabic.ae/20241212/الكرملين-سيتم-الرد-على-ضربات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-تاغونروغ-عندما-يكون-ذلك-مناسبا-1095718533.html
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روسيا
الجيش الروسي يرد على هجوم تاغونروغ بضربات واسعة النطاق على منشآت استراتيجية أوكرانية
09:35 GMT 13.12.2024 (تم التحديث: 09:50 GMT 13.12.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش، ردًا على الهجوم الأخير على تاغونروغ، شن هجومًا واسع النطاق على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكرانية التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 11 ديسمبر 2024، تم إطلاق هجوم صاروخي من أراضي أوكرانيا بستة صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز "أتاكامس" على مطار عسكري بالقرب من مدينة تاغانروغ".
وتابع البيان: "رداً على استخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية طويلة المدى عالية الدقة وبطائرات دون طيار منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة في أوكرانيا التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري".
وأكدت الدفاع أنه قد تم تحقيق هدف الضربة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات نظام كييف شنت، صباح يوم الأربعاء، ضربة صاروخية بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاغانروغ العسكري في مقاطعة روستوف.
وأكد البيان أن الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية بصواريخ "أتاكمس" على مطار تاغونروغ لن يمر دون رد، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، تعليقا على استخدام صواريخ "أتاكمس" في الضربة على أراضي مقاطعة بريانسك، إن هذه إشارة إلى أن الغرب يريد التصعيد.