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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241213/الجيش-الروسي-يرد-على-هجوم-تاغونروغ-بضربات-واسعة-النطاق-على-منشآت-استراتيجية-أوكرانية-1095749356.html
الجيش الروسي يرد على هجوم تاغونروغ بضربات واسعة النطاق على منشآت استراتيجية أوكرانية
الجيش الروسي يرد على هجوم تاغونروغ بضربات واسعة النطاق على منشآت استراتيجية أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش، ردًا على الهجوم الأخير على تاغونروغ، شن هجومًا واسع النطاق على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكرانية التي... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T09:35+0000
2024-12-13T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 11 ديسمبر 2024، تم إطلاق هجوم صاروخي من أراضي أوكرانيا بستة صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز "أتاكامس" على مطار عسكري بالقرب من مدينة تاغانروغ". وأكدت الدفاع أنه قد تم تحقيق هدف الضربة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات نظام كييف شنت، صباح يوم الأربعاء، ضربة صاروخية بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاغانروغ العسكري في مقاطعة روستوف.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، تعليقا على استخدام صواريخ "أتاكمس" في الضربة على أراضي مقاطعة بريانسك، إن هذه إشارة إلى أن الغرب يريد التصعيد.
https://sarabic.ae/20241212/الكرملين-سيتم-الرد-على-ضربات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-تاغونروغ-عندما-يكون-ذلك-مناسبا-1095718533.html
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الجيش الروسي يرد على هجوم تاغونروغ بضربات واسعة النطاق على منشآت استراتيجية أوكرانية

09:35 GMT 13.12.2024 (تم التحديث: 09:50 GMT 13.12.2024)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات "سو - 35"
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات سو - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© Sputnik . Alexander Vilf
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش، ردًا على الهجوم الأخير على تاغونروغ، شن هجومًا واسع النطاق على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكرانية التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 11 ديسمبر 2024، تم إطلاق هجوم صاروخي من أراضي أوكرانيا بستة صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز "أتاكامس" على مطار عسكري بالقرب من مدينة تاغانروغ".

وتابع البيان: "رداً على استخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية طويلة المدى عالية الدقة وبطائرات دون طيار منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة في أوكرانيا التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري".

وأكدت الدفاع أنه قد تم تحقيق هدف الضربة.
راجمة اللهب سولنتسيبيوك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
الكرملين: سيتم الرد على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على تاغونروغ عندما يكون ذلك مناسبا
أمس, 09:51 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات نظام كييف شنت، صباح يوم الأربعاء، ضربة صاروخية بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاغانروغ العسكري في مقاطعة روستوف.

وأكد البيان أن الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية بصواريخ "أتاكمس" على مطار تاغونروغ لن يمر دون رد، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، تعليقا على استخدام صواريخ "أتاكمس" في الضربة على أراضي مقاطعة بريانسك، إن هذه إشارة إلى أن الغرب يريد التصعيد.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:52 GMT
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