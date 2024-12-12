https://sarabic.ae/20241212/الكرملين-سيتم-الرد-على-ضربات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-تاغونروغ-عندما-يكون-ذلك-مناسبا-1095718533.html

الكرملين: سيتم الرد على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على تاغونروغ عندما يكون ذلك مناسبا

الكرملين: سيتم الرد على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على تاغونروغ عندما يكون ذلك مناسبا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، ديميري بيسكوف، اليوم الخميس، الرد على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على تاغونروغ سيتم في الوقت وبالطريقة التي... 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T09:51+0000

2024-12-12T09:51+0000

2024-12-12T09:51+0000

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تخطط للرد على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على تاغونروغ: "هنا أود أن أذكر بالبيان المباشر والصريح تمامًا الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، والذي صدر بالأمس، والذي ذكر بوضوح أن الرد سيأتي، بطبيعة الحال، عندما وبالطريقة التي تعتبر مناسبة، لكنه سيأتي بالتأكيد".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في صباح يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول 2024، شن نظام كييف ضربة صاروخية بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاغانروغ العسكري في مقاطعة روستوف".وأكد البيان أن "صواريخ "أتاكمز" التي أطلقتها كييف على مطار تاغانروغ تم إسقاط 2 منها بصواريخ "بانتسير" والـ4 المتبقية تم تحييدها بمنظومات الحرب الإلكترونية".وأكد البيان أن الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية بصواريخ "أتاكمز" على مطار تاغونروغ لن يمر دون رد، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن السماح بضرب عمق الأراضي الروسية، إذا تم قبوله، يعني جولة جديدة من التوتر.

https://sarabic.ae/20241211/الجيش-الروسي-يستهدف-قوات-نظام-كييف-بشكل-ممنهج-على-محور-خاركوف-1095696045.html

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