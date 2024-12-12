https://sarabic.ae/20241212/الكرملين-سيتم-الرد-على-ضربات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-تاغونروغ-عندما-يكون-ذلك-مناسبا-1095718533.html
الكرملين: سيتم الرد على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على تاغونروغ عندما يكون ذلك مناسبا
الكرملين: سيتم الرد على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على تاغونروغ عندما يكون ذلك مناسبا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، ديميري بيسكوف، اليوم الخميس، الرد على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على تاغونروغ سيتم في الوقت وبالطريقة التي... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T09:51+0000
2024-12-12T09:51+0000
2024-12-12T09:51+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/32/1036893291_0:118:2274:1397_1920x0_80_0_0_b4222d5b9d6eb9fcf42b0f2edc23a8fa.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تخطط للرد على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على تاغونروغ: "هنا أود أن أذكر بالبيان المباشر والصريح تمامًا الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، والذي صدر بالأمس، والذي ذكر بوضوح أن الرد سيأتي، بطبيعة الحال، عندما وبالطريقة التي تعتبر مناسبة، لكنه سيأتي بالتأكيد".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في صباح يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول 2024، شن نظام كييف ضربة صاروخية بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاغانروغ العسكري في مقاطعة روستوف".وأكد البيان أن "صواريخ "أتاكمز" التي أطلقتها كييف على مطار تاغانروغ تم إسقاط 2 منها بصواريخ "بانتسير" والـ4 المتبقية تم تحييدها بمنظومات الحرب الإلكترونية".وأكد البيان أن الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية بصواريخ "أتاكمز" على مطار تاغونروغ لن يمر دون رد، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن السماح بضرب عمق الأراضي الروسية، إذا تم قبوله، يعني جولة جديدة من التوتر.
https://sarabic.ae/20241211/الجيش-الروسي-يستهدف-قوات-نظام-كييف-بشكل-ممنهج-على-محور-خاركوف-1095696045.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103689/32/1036893291_126:0:2146:1515_1920x0_80_0_0_536e138495e5ea68b2851fc41d849f2d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الكرملين: سيتم الرد على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على تاغونروغ عندما يكون ذلك مناسبا
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، ديميري بيسكوف، اليوم الخميس، الرد على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على تاغونروغ سيتم في الوقت وبالطريقة التي تعتبر مناسبة.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تخطط للرد على هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على تاغونروغ: "هنا أود أن أذكر بالبيان المباشر والصريح تمامًا الصادر عن وزارة الدفاع الروسية، والذي صدر بالأمس، والذي ذكر بوضوح أن الرد سيأتي، بطبيعة الحال، عندما وبالطريقة التي تعتبر مناسبة، لكنه سيأتي بالتأكيد".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات نظام كييف شنت، صباح اليوم، ضربة صاروخية بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاغانروغ العسكري في مقاطعة روستوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في صباح يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول 2024، شن نظام كييف ضربة صاروخية بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاغانروغ العسكري في مقاطعة روستوف".
وتابع البيان: "خلال التحقيق، ثبت بشكل موثوق أنه تم استخدام 6 صواريخ باليستية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز".
وأكد البيان أن "صواريخ "أتاكمز" التي أطلقتها كييف على مطار تاغانروغ تم إسقاط 2 منها بصواريخ "بانتسير" والـ4 المتبقية تم تحييدها بمنظومات الحرب الإلكترونية".
وأكد البيان أن الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية بصواريخ "أتاكمز" على مطار تاغونروغ لن يمر دون رد، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، تعليقا على استخدام صواريخ "أتاكمز" في الضربة على أراضي مقاطعة بريانسك، إن هذه إشارة إلى أن الغرب يريد التصعيد.
وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن السماح بضرب عمق الأراضي الروسية،
إذا تم قبوله، يعني جولة جديدة من التوتر.