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بوتين يشارك في الجلسة العامة للمؤتمر الدولي "رحلة الذكاء الاصطناعي 2024"
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هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241211/الجيش-الروسي-يستهدف-قوات-نظام-كييف-بشكل-ممنهج-على-محور-خاركوف-1095696045.html
الجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف بشكل ممنهج على محور خاركوف
الجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف بشكل ممنهج على محور خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تسحب احتياطياتها إلى كوبيانسك، وتلقي بالجنود الذين تم... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T14:21+0000
2024-12-11T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال "غانتشيف" لوكالة "سبوتنيك": "تحاول القيادة الأوكرانية سحب الاحتياطيات إلى كوبيانسك ويتم إلقاء الرجال الذين تم القبض عليهم في الشوارع "بالأمس" في المناطق" الأكثر سخونة"، من الواضح أنهم لا يبقون هناك لفترة طويلة، ويستهدف الجيش الروسي تحشدات العدو من أفراد ونقاط العبور المحتملة".وأضاف: "الوضع في قطاع خاركوف من الجبهة يشهد مرحلة التدمير المنهجي للعدو من خلال الطيران والمدفعية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي البلادالجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20241211/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1095691605.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف بشكل ممنهج على محور خاركوف

14:21 GMT 11.12.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد قوات المدفعية الـ30 يستخدمون مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2"، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد قوات المدفعية الـ30 يستخدمون مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفاد رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تسحب احتياطياتها إلى كوبيانسك، وتلقي بالجنود الذين تم حشدهم أخيرا في المناطق الأكثر سخونة.
وقال "غانتشيف" لوكالة "سبوتنيك": "تحاول القيادة الأوكرانية سحب الاحتياطيات إلى كوبيانسك ويتم إلقاء الرجال الذين تم القبض عليهم في الشوارع "بالأمس" في المناطق" الأكثر سخونة"، من الواضح أنهم لا يبقون هناك لفترة طويلة، ويستهدف الجيش الروسي تحشدات العدو من أفراد ونقاط العبور المحتملة".

وأشار إلى أن القوات الروسية تقضي على العدو بشكل ممنهج على محور خاركوف باستخدام الطيران والمدفعية.

راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
11:35 GMT
وأضاف: "الوضع في قطاع خاركوف من الجبهة يشهد مرحلة التدمير المنهجي للعدو من خلال الطيران والمدفعية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي البلاد
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك
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مدرعات بي إم بي 2 الروسية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:40 GMT
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