https://sarabic.ae/20241211/الجيش-الروسي-يستهدف-قوات-نظام-كييف-بشكل-ممنهج-على-محور-خاركوف-1095696045.html
الجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف بشكل ممنهج على محور خاركوف
الجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف بشكل ممنهج على محور خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تسحب احتياطياتها إلى كوبيانسك، وتلقي بالجنود الذين تم... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T14:21+0000
2024-12-11T14:21+0000
2024-12-11T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال "غانتشيف" لوكالة "سبوتنيك": "تحاول القيادة الأوكرانية سحب الاحتياطيات إلى كوبيانسك ويتم إلقاء الرجال الذين تم القبض عليهم في الشوارع "بالأمس" في المناطق" الأكثر سخونة"، من الواضح أنهم لا يبقون هناك لفترة طويلة، ويستهدف الجيش الروسي تحشدات العدو من أفراد ونقاط العبور المحتملة".وأضاف: "الوضع في قطاع خاركوف من الجبهة يشهد مرحلة التدمير المنهجي للعدو من خلال الطيران والمدفعية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي البلادالجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20241211/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1095691605.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف بشكل ممنهج على محور خاركوف
أفاد رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تسحب احتياطياتها إلى كوبيانسك، وتلقي بالجنود الذين تم حشدهم أخيرا في المناطق الأكثر سخونة.
وقال "غانتشيف" لوكالة "سبوتنيك": "تحاول القيادة الأوكرانية سحب الاحتياطيات إلى كوبيانسك ويتم إلقاء الرجال الذين تم القبض عليهم في الشوارع "بالأمس" في المناطق" الأكثر سخونة"، من الواضح أنهم لا يبقون هناك لفترة طويلة، ويستهدف الجيش الروسي تحشدات العدو من أفراد ونقاط العبور المحتملة".
وأشار إلى أن القوات الروسية تقضي على العدو بشكل ممنهج على محور خاركوف باستخدام الطيران والمدفعية.
وأضاف: "الوضع في قطاع خاركوف من الجبهة يشهد مرحلة التدمير المنهجي للعدو من خلال الطيران والمدفعية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.