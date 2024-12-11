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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241211/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1095691605.html
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في منطقة العملية العسكرية الخاصة ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T11:35+0000
2024-12-11T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الشمال" مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بيرفومايسكي وأليسوفكا في مقاطعة خاركوف".وتابع البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 515 عسكريًا، و3 سيارات، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 285 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة "كوزاك"، وشاحنة صغيرة، بالإضافة إلى تدمير مستودعين للذخيرة.وتابع البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الشرق" مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 150 عسكريًا، و3 سيارات.وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع راجمات من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و32 طائرة من دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي البلادالجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20241211/-الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-دارينو-وبليخوفو-في-مقاطعة-كورسك-1095691016.html
https://sarabic.ae/20241211/إعلام-الغرب-قد-يتذرع-بالخوف-من-صواريخ-أوريشنيك-لنقل-أسلحة-نووية-إلى-أوكرانيا-1095682033.html
https://sarabic.ae/20241209/إعلام-زيلينسكي-ناقش-تجميد-الصراع-في-أوكرانيا-مع-ترامب-1095634740.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

11:35 GMT 11.12.2024
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة الصواريخ "أوراغان"
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في منطقة العملية العسكرية الخاصة ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الشمال" مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بيرفومايسكي وأليسوفكا في مقاطعة خاركوف".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 25 عسكريًا، ومدفعي هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30".

وتابع البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 515 عسكريًا، و3 سيارات، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية.

وأضاف البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 285 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة "كوزاك"، وشاحنة صغيرة، بالإضافة إلى تدمير مستودعين للذخيرة.
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07:02 GMT
وتابع البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الشرق" مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 150 عسكريًا، و3 سيارات.

وأشار البيان إلى أن وحدات قوات مجموعة "دنيبر" حسنت مواقعها، واستهدفت أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق في مقاطعة زابوروجيه، ومناطق في مقاطعة خيرسون .

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أربع راجمات من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و32 طائرة من دون طيار.
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 13 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق أراضي البلاد
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك
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مدرعات بي إم بي 2 الروسية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:40 GMT
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