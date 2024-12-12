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الكرملين: روسيا قدمت مقترحات لتبادل الأسرى إلى السفارة المجرية في موسكو
الكرملين: روسيا قدمت مقترحات لتبادل الأسرى إلى السفارة المجرية في موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا أرسلت مقترحات لتبادل الأسرى إلى السفارة المجرية في موسكو. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T11:48+0000
2024-12-12T11:48+0000
2024-12-12T12:05+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لم ترفض روسيا أبدا محادثات السلام وأعلنت مرارا استعدادها لاستئنافها على أساس اتفاقيات اسطنبول لعام 2022، في نفس اليوم، أرسل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اقتراحنا لتبادل الأسرى إلى السفارة الهنغارية في موسكو".وأضاف أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قدم اقتراحًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار خلال أعياد الميلاد.وكتب أوربان على موقع التواصل الاجتماعي: "مع نهاية الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، نتخذ إجراءات جديدة من أجل السلام".وتابع: "اقترحنا وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد وتبادلًا كبيرًا للأسرى، ولكن للأسف رفض زيلينسكي ذلك. لقد بذلنا كل ما بوسعنا، كم هو محزن ذلك".
https://sarabic.ae/20241212/موسكو-ترد-على-تصريحات-الممثل-الخاص-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-حول-ضم-أوكرانيا-إلى-الناتو---1095718184.html
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روسيا, المجر
الكرملين: روسيا قدمت مقترحات لتبادل الأسرى إلى السفارة المجرية في موسكو
11:48 GMT 12.12.2024 (تم التحديث: 12:05 GMT 12.12.2024)
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا أرسلت مقترحات لتبادل الأسرى إلى السفارة المجرية في موسكو.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لم ترفض روسيا أبدا محادثات السلام وأعلنت مرارا استعدادها لاستئنافها على أساس اتفاقيات اسطنبول لعام 2022، في نفس اليوم، أرسل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اقتراحنا لتبادل الأسرى إلى السفارة الهنغارية في موسكو".
وأضاف أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قدم اقتراحًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار خلال أعياد الميلاد.
وأشار الى أن الجانب الأوكراني رفض المقترحات لتبادل الأسرى مع روسيا قبل عيد الميلاد.
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم أمس الأربعاء، أن فلاديمير زيلينسكي، رفض مقترحًا من قبل المجر لوقف إطلاق النار مع روسيا خلال موسم عيد الميلاد، وإجراء تبادل لعدد كبير من الأسرى.
وكتب أوربان على موقع التواصل الاجتماعي: "مع نهاية الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، نتخذ إجراءات جديدة من أجل السلام".
وتابع: "اقترحنا وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد وتبادلًا كبيرًا للأسرى، ولكن للأسف رفض زيلينسكي ذلك. لقد بذلنا كل ما بوسعنا، كم هو محزن ذلك".