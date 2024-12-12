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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241212/الكرملين-أوربان-اتصل-مع-بوتين-واقترح-وقفا-لإطلاق-النار-في-أوكرانيا-وتبادل-الأسرى-1095724476.html
الكرملين: روسيا قدمت مقترحات لتبادل الأسرى إلى السفارة المجرية في موسكو
الكرملين: روسيا قدمت مقترحات لتبادل الأسرى إلى السفارة المجرية في موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا أرسلت مقترحات لتبادل الأسرى إلى السفارة المجرية في موسكو. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T11:48+0000
2024-12-12T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
المجر
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وقال بيسكوف للصحفيين: "لم ترفض روسيا أبدا محادثات السلام وأعلنت مرارا استعدادها لاستئنافها على أساس اتفاقيات اسطنبول لعام 2022، في نفس اليوم، أرسل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اقتراحنا لتبادل الأسرى إلى السفارة الهنغارية في موسكو".وأضاف أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قدم اقتراحًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار خلال أعياد الميلاد.وكتب أوربان على موقع التواصل الاجتماعي: "مع نهاية الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، نتخذ إجراءات جديدة من أجل السلام".وتابع: "اقترحنا وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد وتبادلًا كبيرًا للأسرى، ولكن للأسف رفض زيلينسكي ذلك. لقد بذلنا كل ما بوسعنا، كم هو محزن ذلك".
https://sarabic.ae/20241212/موسكو-ترد-على-تصريحات-الممثل-الخاص-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-حول-ضم-أوكرانيا-إلى-الناتو---1095718184.html
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روسيا, المجر
روسيا, المجر

الكرملين: روسيا قدمت مقترحات لتبادل الأسرى إلى السفارة المجرية في موسكو

11:48 GMT 12.12.2024 (تم التحديث: 12:05 GMT 12.12.2024)
© Photo / POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع رئيس الوزراء المجري في أوربان في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع رئيس الوزراء المجري في أوربان في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© Photo / POOL
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أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا أرسلت مقترحات لتبادل الأسرى إلى السفارة المجرية في موسكو.
وقال بيسكوف للصحفيين: "لم ترفض روسيا أبدا محادثات السلام وأعلنت مرارا استعدادها لاستئنافها على أساس اتفاقيات اسطنبول لعام 2022، في نفس اليوم، أرسل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اقتراحنا لتبادل الأسرى إلى السفارة الهنغارية في موسكو".
وأضاف أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قدم اقتراحًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار خلال أعياد الميلاد.

وأشار الى أن الجانب الأوكراني رفض المقترحات لتبادل الأسرى مع روسيا قبل عيد الميلاد.

وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
موسكو ترد على تصريحات الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول ضم أوكرانيا إلى "الناتو"
10:29 GMT
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم أمس الأربعاء، أن فلاديمير زيلينسكي، رفض مقترحًا من قبل المجر لوقف إطلاق النار مع روسيا خلال موسم عيد الميلاد، وإجراء تبادل لعدد كبير من الأسرى.
وكتب أوربان على موقع التواصل الاجتماعي: "مع نهاية الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، نتخذ إجراءات جديدة من أجل السلام".
وتابع: "اقترحنا وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد وتبادلًا كبيرًا للأسرى، ولكن للأسف رفض زيلينسكي ذلك. لقد بذلنا كل ما بوسعنا، كم هو محزن ذلك".
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