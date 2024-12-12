https://sarabic.ae/20241212/الكرملين-أوربان-اتصل-مع-بوتين-واقترح-وقفا-لإطلاق-النار-في-أوكرانيا-وتبادل-الأسرى-1095724476.html

الكرملين: روسيا قدمت مقترحات لتبادل الأسرى إلى السفارة المجرية في موسكو

الكرملين: روسيا قدمت مقترحات لتبادل الأسرى إلى السفارة المجرية في موسكو

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا أرسلت مقترحات لتبادل الأسرى إلى السفارة المجرية في موسكو. 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T11:48+0000

2024-12-12T11:48+0000

2024-12-12T12:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

المجر

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وقال بيسكوف للصحفيين: "لم ترفض روسيا أبدا محادثات السلام وأعلنت مرارا استعدادها لاستئنافها على أساس اتفاقيات اسطنبول لعام 2022، في نفس اليوم، أرسل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اقتراحنا لتبادل الأسرى إلى السفارة الهنغارية في موسكو".وأضاف أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قدم اقتراحًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار خلال أعياد الميلاد.وكتب أوربان على موقع التواصل الاجتماعي: "مع نهاية الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، نتخذ إجراءات جديدة من أجل السلام".وتابع: "اقترحنا وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد وتبادلًا كبيرًا للأسرى، ولكن للأسف رفض زيلينسكي ذلك. لقد بذلنا كل ما بوسعنا، كم هو محزن ذلك".

https://sarabic.ae/20241212/موسكو-ترد-على-تصريحات-الممثل-الخاص-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-حول-ضم-أوكرانيا-إلى-الناتو---1095718184.html

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